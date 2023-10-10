Phản ứng của Huỳnh Tông Trạch trước tin đồn có con với người đẹp kém 18 tuổi

Mới đây, Huỳnh Tông Trạch đã có phản ứng khi đứng trước tin đồn bí mật có con với một mỹ nhân kém 18 tuổi.

Khi được hỏi về tin đồn có con đang rầm rộ trên mạng xã hội, Huỳnh Tông Trạch trả lời truyền thông Hong Kong vào ngày 9/10: "Vạn Tử Lân là ai? Tôi thấy buồn cười quá. Tôi xin lỗi, quý cô này là ai vậy? Có thể là lỗi đánh máy hoặc cái tên đó trùng tên với người đã tung tin chăng?". Huỳnh Tông Trạch trả lời truyền thông Hong Kong về tin đồn có con bí mật với một nữ diễn viên. Ngoài ra, nữ diễn viên Vạn Tử Lân cũng nói: "Tôi không biết anh Huỳnh nên tôi nghĩ tin đồn đó thật quá đáng".

Theo đó, cộng đồng mạng đã và đang rộ lên tin đồn Huỳnh Tông Trạch có mối quan hệ bí mật và có con với một người phụ nữ tên là Vạn Tử Lân (sinh năm 1998). Thông tin này hiện đã leo lên Top 1 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo với vô số lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, nguồn đăng tin không cung cấp bất kỳ hình ảnh hoặc thông tin cụ thể nào để chứng minh sự việc này. Cộng đồng mạng đã và đang rộ lên tin đồn Huỳnh Tông Trạch có mối quan hệ bí mật và có con với một người phụ nữ tên là Vạn Tử Lân (sinh năm 1998). Huỳnh Tông Trạch, sinh năm 1980, là một trong những diễn viên truyền hình nổi tiếng và được yêu thích. Anh từng là ngôi sao nổi bật trong số các diễn viên của TVB. Anh gắn liền với nhiều bộ phim ăn khách như Bao la vùng trời, Mẹ chồng khó tính, Chuyện chàng Vượng, Cạm bẫy, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân,...

Huỳnh Tông Trạch, sinh năm 1980, là một trong những diễn viên truyền hình nổi tiếng và được yêu thích. Nam diễn viên 43 tuổi được biết đến là một trong những tài tử đa tình bậc nhất làng giải trí Trung Quốc khi qua lại với nhiều người đẹp, đặc biệt là mối tình sâu đậm, tốn giấy mực với Hồ Hạnh Nhi. Tuy nhiên, cặp sao nổi tiếng này tan vỡ vào năm 2012, lý do là vì Hồ Hạnh Nhi không thể chịu đựng được thói trăng hoa, ham chơi của anh. Trong khi bạn gái cũ đã có tổ ấm viên mãn thì hiện tại Huỳnh Tông Trạch vẫn trải qua nhiều mối tình chóng vánh. Nam diễn viên 43 tuổi được biết đến là một trong những tài tử đa tình bậc nhất làng giải trí Trung Quốc. Anh từng có mối tình sâu đậm, tốn giấy mực với Hồ Hạnh Nhi. Ở tuổi 43, chuyện Huỳnh Tông Trạch chưa tuyên bố kết hôn mà đã bí mật có con cũng là điều bình thường. Thế nhưng, việc nam tài tử vướng nghi vấn với Vạn Tử Lân mới là điều khiến công chúng bàn tán vì cả danh tiếng và cuộc sống riêng tư của cô, không thể phù hợp với Huỳnh Tông Trạch. Sự chênh lệch về tuổi tác giữa hai người cũng là một điểm đáng chú ý. Được biết, Vạn Tử Lân sinh năm 1998, cô được nhận vào khoa diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương vào năm 2007. Mặc dù chưa có tác phẩm nổi bật để thu hút sự chú ý của khán giả, nhưng tên tuổi của Vạn Tử Lân lại đang được nhắc đến vì những thông tin và hình ảnh hẹn hò với nam diễn viên Khuất Sở Tiêu.

Nhan sắc của Vạn Tử Lâm

Huỳnh Tông Trạch gây xôn xao khi bí mật có con trai với mỹ nhân kém 18 tuổi? Mới đây, mạng xã hội xứ Trung rầm rộ trước thông tin nam tài tử TVB đình đám Huỳnh Tông Trạch đã bí mật có con trai với mỹ nhân kém 18 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-huynh-tong-trach-truoc-tin-on-co-con-voi-nguoi-ep-kem-18-tuoi-622914.html