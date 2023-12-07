Nước đi sai lầm và hình phạt cho Angelababy sau chuyến đi Paris

Sao quốc tế 07/12/2023 14:27

Từ một ngôi sao giải trí được săn đón nhất nhì Cbiz, tên tuổi của Angelababy sụp đổ trong phút chốc sau khi xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse.

Sự im lặng của Angelababy hay việc Crazy Horse đứng ra thanh minh rằng người đẹp Hong Kong (Trung Quốc) không ngồi dưới hàng ghế khán giả xem Lisa biểu diễn, không thể giúp mỹ nhân này "hạ cánh an toàn" ở quê nhà.

Theo Sina, hiện tại, việc nữ diễn viên Cô Phương Bất Tự Thưởng có lên tiếng về sự cố Crazy Horse không, đã chẳng còn quan trọng. Bởi cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc đã cho công chúng câu trả lời về tai tiếng của Angelababy. Nữ diễn viên bị xóa hình ảnh trên các chương trình truyền hình, cấm phát ngôn trên mạng xã hội Weibo. Ba năm qua, đây là động thái thông báo đến dư luận rằng nghệ sĩ đã vi phạm quy định.

Nước đi sai lầm và hình phạt cho Angelababy sau chuyến đi Paris - Ảnh 1

 

Chính Angelababy cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề và cố cứu vãn. Sau khi từ Paris (Pháp) trở về Trung Quốc, trong phần còn lại tháng 10, người đẹp 34 tuổi tuy không xuất hiện nhưng rất tích cực hoạt động trên mạng xã hội. Tài khoản Weibo của cô liên tục đăng tải bài viết nội dung hướng đến các giá trị văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, hành động này cũng không giúp ích gì cho Angelababy.

Theo QQ, hình phạt của giới chức cho Angelababy khá nhẹ. Thế nhưng, hậu quả gây ra cho người trong cuộc vô cùng nặng nề. Với việc vào nhóm nghệ sĩ rủi ro cao, mọi hoạt động và dự án mà Angelababy tham gia đều bị đóng băng vô thời hạn. Thêm vào đó, cô còn bị khán giả và các nhãn hàng quay lưng.

Nước đi sai lầm và hình phạt cho Angelababy sau chuyến đi Paris - Ảnh 2

Đến cuối tháng 10, thương hiệu thời trang nội địa Trung Camel công bố Angelababy là người đại diện, bất chấp scandal của nữ diễn viên vẫn chưa lắng xuống. Trước làn sóng công kích dữ dội từ dư luận, video quảng bá của Angelababy chỉ tồn tại được vài ngày, rồi đột ngột biến mất trên trang web nhãn hàng.

Khi cơ quan chức năng có động thái thông báo cấm sóng Baby, nhiều thương hiệu đã gỡ bỏ poster quảng cáo ở nơi công cộng của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh. Đài Chiết Giang cũng không màng tình nghĩa hơn 10 năm hợp tác mà thẳng tay loại sao nữ này khỏi show Keep Running.

 

 

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