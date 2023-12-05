Không những vậy, "bông hồng lai Đức" đã phải cầu cứu chồng cũ là Huỳnh Hiểu Minh với mong muốn anh cứu lấy, hoặc ít nhất cho cô mượn tiền để đền bù tổn thất thiệt hại sau scandal chấn động vì đi xem show thoát y. Khán giả giễu cợt Angelababy, đồng thời cảm thấy có chút thương tiếc cho tài tử họ Huỳnh không chỉ vì anh bị vợ cũ làm phiền, mà còn đến từ việc cưới cô làm vợ ngay từ đầu.

Sau ly hôn, sự nghiệp của Angelababy đã không có gì quá nổi bật, công vụ xem Lisa (BLACKPINK) diễn thoát y tại Pháp, khiến mọi thứ càng trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. Nữ diễn viên xinh đẹp thậm chí bị "cấm ngôn" trên MXH, không có phim ra mắt và thậm chí phải tha thiết tìm kiếm sự chú ý từ truyền thông phương Tây. Thế nhưng sau tất cả, dấu chấm hết dành cho sự nghiệp của Angelababy có lẽ đã quá rõ ràng.

Quá đáng hơn, nguồn tin này còn phán đoán lý do họ kết hôn với nhau là vì năng lực dựa dẫm của "nhà gái". Từ khi còn hẹn hò đến lúc cưới nhau, cô đã trở thành đóa hoa nhỏ khép nép bên cạnh người chồng quyền lực, được anh trao tặng những thứ tốt nhất. Từ đó khiến nam tài tử cảm thấy bản thân như một "đại trượng phu", có thể vì nàng mà gánh cả thế giới trên lưng.

Đó là lý do mà trang truyền thông Sohu mạnh dạn khẳng định, "Angelababy không xứng làm vợ của Huỳnh Hiểu Minh", khi trước, trong lúc và sau khi kết hôn với ngôi sao Bến Thượng Hải, Angelababy hoàn toàn không có điểm sáng đáng tuyên dương nào với tư cách một diễn viên trong làng giải trí .

Angelababy bị cho là không xứng làm vợ của Huỳnh Hiểu Minh, cô nàng bị xem là dựa dẫm tài tử họ Huỳnh từ khi mới quen cho đến lúc cưới.

Điều này được chứng mình khi nhìn vào sự nghiệp của cặp đôi sau khi vụ ly hôn chấn động được công khai, nhiều người sẽ thấy rõ ai là người dựa dẫm vào ai, ai mới thật sự là "kẻ độc lập" mạnh mẽ nhất.

Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Huỳnh Hiểu Minh vẫn bình thường. Anh góp mặt trong các dự án phim điện ảnh lẫn truyền hình, như Chuyện Tốt Thành Đôi hay Chí Nguyện Quân. Tuy rằng vẫn có tranh cãi về tạo hình lẫn diễn xuất nhưng ít nhất, Huỳnh Hiểu Minh có thể tự lo cho mình, mang về những dự án "thơm lừng" và duy trì tiếng tăm ở mức ổn định.

Sau ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh vẫn góp mặt trong các dự án phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Trong khi đó, Angelababy thì hoàn toàn khác biệt. Trước đó, việc trở thành vợ của anh cùng đám cưới thế kỷ đã giúp Angelababy có bước chuyển lớn trong sự nghiệp. Cô còn từng tự khoe khoang vào năm 2016 rằng bản thân có thù lao lên đến 80 triệu NDT, trùng vào lúc ghi hình Cô Phương Bất Tự Thưởng.

Thế nhưng hậu ly hôn, không chỉ mất các hợp đồng quảng cáo, Angelababy cũng không có dự án điện ảnh đáng chú ý. Hai năm trở lại đây, cô chỉ có thể tham gia các dự án nhỏ, phim chiếu mạng hay đóng vai phụ. Dáng vẻ nên có của tình yêu, Trần duyên, Mạn ảnh tầm tung - các bộ phim mới của Angelababy đều không gây được ấn tượng với khán giả hoặc chưa thể ra mắt. Về phía show thực tế, việc Angelababy ngậm ngùi rời Keep Running là bằng chứng lớn cho thấy Cbiz đang dần quay lưng với nàng tiểu hoa này.

Ngược lại, sự nghiệp diễn xuất của Angelababy đi xuống khi cô chỉ tham gia các dự án nhỏ, phim chiếu mạng hay đóng vai phụ.

Từ đó có thể thấy, Angelababy thực chất không phải một hình mẫu độc lập, mạnh mẽ như nhiều người vẫn nghĩ. Bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy vẫn nổi tiếng dù diễn dở. Thế nhưng vắng đi Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy không còn nổi tiếng và vẫn diễn dở.

Những lớp vỏ bọc của nàng minh tinh xinh đẹp dần dần bị bóc ra, cho thấy sau cùng cô vẫn là một nghệ sĩ kém tay nghề, không xứng với đồng lương hay mức độ nổi tiếng mà bản thân có được trong nhiều năm qua, cũng như không xứng để được "lót đường" trở thành minh tinh như cách cô đã được Huỳnh Hiểu Minh lo lắng, nâng niu trong tay. Cho đến khi Huỳnh Hiểu Minh "tỉnh dậy" khỏi sự mê muội cũng là lúc cuộc hôn nhân vốn dĩ "chênh lệch đẳng cấp" này dần dần nguội lạnh rồi kết thúc.

Năm 2016, Angelababy từ nhận thù lao lên đến 80 triệu NDT, được cho là nhờ "hưởng ké" hào quang từ chồng.

Giữa lúc Angelababy lao đao vì show diễn Lisa thì bạn gái Huỳnh Hiểu Minh - hotgirl Diệp Kha gây chú ý khi liên tục đăng ảnh về nơi ở mới của mình lên trang cá nhân, theo Sina.

Đáng nói, hầu như không ngày nào mà cô nàng không khoe cuộc sống riêng sau khi kết thúc chuyến du lịch nước ngoài với Huỳnh Hiểu minh. Địa điểm quay chụp của hotgirl này chính là căn hộ hạng sang mà tài tử họ Huỳnh từng chung sống với Angelababy khi thành vợ chồng hợp pháp.

Hiện Huỳnh Hiểu Minh đang hẹn hò với hotgirl Diệp Kha. Cô này thường xuyên đăng hình ảnh căn hộ hạng sang mà tài tử họ Huỳnh từng chung sống với Angelababy.

Cũng theo nguồn tin này, Diệp Kha đang cố tình "dằn mặt" Angelababy qua hành động công khai "đánh dấu chủ quyền". Bởi lẽ cô nàng biết rằng, vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh có theo dõi tài khoản mạng xã hội của mình.

Diệp Kha cũng vướng không ít ồn ào với chồng cũ, ẩn ý bị tố ngoại tình trước khi ly hôn.

Cách đây ít lâu, Huỳnh Hiểu Minh phải hủy chuyến đi chơi với người tình cách để trở về nước sau khi hay tin con trai Tiểu Hải Miên bị bệnh. Diệp Kha khó chịu vì chuyến đi hâm nóng tình cảm với bạn trai dang dở. Thậm chí, nàng hotgirl xinh đẹp này cảm thấy vị trí của mình chưa vững chắc.

Diệp Kha lo lắng Angelababy sẽ khiến Huỳnh Hiểu Minh động lòng, dùng chiêu bài tình cảm với chồng cũ. Không những vậy, giữa họ còn có một cầu nối vững chắc là con trai chung - bé Tiểu Hải Miên. Dù không muốn Huỳnh Hiểu Minh giữ liên lạc với vợ cũ nhưng Diệp Kha cũng không thể ngăn cấm bạn trai của mình đi gặp con.

Angelababy bị cho kẻ thua cuộc và dùng đến con trai bé bỏng để "câu kéo" lòng trắc ẩn từ người cha.

Điều này góp phần biến Angelababy trở thành kẻ thua cuộc cay đắng: mất sự nghiệp, mất danh tiếng, tài sản cạn kiệt vì bồi thường tổn thất, và thậm chí phải dùng đến con trai bé bỏng để "câu kéo" lòng trắc ẩn từ người cha.