Huỳnh Hiểu Minh đón bạn gái hot girl nóng bỏng về sống trong căn nhà từng ở với Angelababy

Sao quốc tế 29/11/2023 15:52

Nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh đã đưa bạn gái Diệp Kha về sống tại căn hộ từng là tổ ấm của anh và Angelababy.

Ngày 28/11, theo Sohu, tài tử Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái hot girl Diệp Kha đã kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngày ở nước ngoài. Một nguồn tin trong showbiz cho biết, vì con trai Tiểu Hải Miên đột ngột bị bệnh nên Huỳnh Hiểu Minh về nước sớm hơn dự định.

Huỳnh Hiểu Minh đón bạn gái hot girl nóng bỏng về sống trong căn nhà từng ở với Angelababy - Ảnh 1
 Tài tử Huỳnh Hiểu Minh và bạn gái hot girl Diệp Kha đã kết thúc kỳ nghỉ ngắn ngày ở nước ngoài. 

Trên trang cá nhân Diệp Kha, cô đã đăng một số ảnh có view hướng thẳng ra tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông. Nhiều khán giả tinh ý phát hiện, cách trang trí và nội thất căn hộ đều rất giống phòng ngủ của căn nhà tân hôn - nơi Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng sống trước khi 'đường ai nấy đi'.

Huỳnh Hiểu Minh đón bạn gái hot girl nóng bỏng về sống trong căn nhà từng ở với Angelababy - Ảnh 2
Nhiều khán giả tinh ý phát hiện, cách trang trí và nội thất căn hộ đều rất giống phòng ngủ của căn nhà tân hôn của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh

Tuy nhiên, cách bố trí của ngôi nhà đã khác biệt so với trước đây. Netizen đã nhanh chóng nêu ý kiến, cho rằng việc Huỳnh Hiểu Minh đưa tình mới về ở trong căn nhà nơi anh từng ở với vợ cũ là không hay, với lại tại Thượng Hải, nam ngôi sao đình đám sở hữu nhiều bất động sản lớn.

Một vài nguồn thông tin tiết lộ, Huỳnh Hiểu Minh đã đón Diệp Kha về sống với mình từ cuối năm ngoái. Anh chủ động sắp xếp công việc để ở bên cạnh bạn gái vào những ngày lễ, sự kiện quan trọng như lễ Tết, sinh nhật,...

Diệp Kha là bạn gái đầu tiên của Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh công khai ly hôn Angelababy. Cả hai bị nghi ngờ hẹn hò từ tháng 2/2022. Hồi tháng 7 năm nay, nam diễn viên còn tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Dù không công khai mối quan hệ, song cả hai thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện tại cùng một địa điểm như cùng nhau xem triển lãm, gặp gỡ bạn bè, du lịch...

Huỳnh Hiểu Minh đón bạn gái hot girl nóng bỏng về sống trong căn nhà từng ở với Angelababy - Ảnh 3
Một vài nguồn thông tin tiết lộ, Huỳnh Hiểu Minh đã đón Diệp Kha về sống với mình từ cuối năm ngoái.
Huỳnh Hiểu Minh đón bạn gái hot girl nóng bỏng về sống trong căn nhà từng ở với Angelababy - Ảnh 4
Diệp Kha là bạn gái đầu tiên của Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh công khai ly hôn Angelababy.
Huỳnh Hiểu Minh đón bạn gái hot girl nóng bỏng về sống trong căn nhà từng ở với Angelababy - Ảnh 5
Dù không công khai mối quan hệ, song cả hai thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện tại cùng một địa điểm.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977, là một trong những nam diễn viên thành đạt, quyền lực nhất giới giải trí Hoa ngữ. Nam tài tử sở hữu hơn 40 công ty khác nhau. Chỉ nhờ các hoạt động kinh doanh phụ, tài sản ròng của Huỳnh Hiểu Minh vượt quá 100 triệu USD.

Huỳnh Hiểu Minh đón bạn gái hot girl nóng bỏng về sống trong căn nhà từng ở với Angelababy - Ảnh 6
Huỳnh Hiểu Minh là một trong những nam diễn viên thành đạt, quyền lực nhất giới giải trí Hoa ngữ.

Diệp Kha là hot girl mạng, hoa khôi nổi danh trong trường Đại học Thâm Quyến. Cô từng kết hôn với ông chủ của 1 công ty có tiếng và có 2 người con chung. Nhan sắc của Diệp Kha được đông đảo khán giả yêu thích và đánh giá là đẹp không kém gì hoa hậu. Bên cạnh đó, cô cũng sở hữu thân hình nóng bỏng và phong cách thời trang sang chảnh.

Huỳnh Hiểu Minh đón bạn gái hot girl nóng bỏng về sống trong căn nhà từng ở với Angelababy - Ảnh 7
Nhan sắc của Diệp Kha được đông đảo khán giả yêu thích và đánh giá là đẹp không kém gì hoa hậu.

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