Rộ tin Huỳnh Hiểu Minh 'gương vỡ lại lành' với bạn gái hot girl, còn lộ bằng chứng sống chung nhà

Gần đây nhất, vào ngày 9/11, một người bạn chia sẻ Diệp Kha đang yêu. Cô đã cùng Diệp Kha đi mua quà sinh nhật cho bạn trai của hot girl này. Người bạn cũng cho biết nửa kia của Diệp Kha đã rất vui sau khi nhận được quà. Trùng hợp là 4 ngày sau đó chính là sinh nhật của Huỳnh Hiểu Minh.

Truyền thông xứ Trung đưa tin mới đây, Huỳnh Hiểu Minh đã chia tay nữ diễn viên Triệu Sĩ Cẩn để quay lại với người mẫu, hot girl Diệp Kha. Nam diễn viên "nối lại tình xưa" với bạn gái cũ một cách kín đáo để tránh điều tiếng.

Bên cạnh đó, Diệp Kha cũng được phát hiện đã chuyển đến Thượng Hải (Trung Quốc) sống. Nơi ở của cô có view hướng thẳng ra tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông. So sánh vị trí và nội thất, nhà mới của Diệp Kha bị nghi vấn chính là nhà tân hôn trước đây của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy.

Diệp Kha là bạn gái đầu tiên của Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh công khai ly hôn Angelababy. Mối quan hệ của cả hai bị lộ vào tháng 2/2022, và sau một năm qua lại thì rạn nứt.

Diệp Kha bị phát hiện thường xuyên check-in tại cùng địa điểm với tài tử họ Huỳnh. Sau khi tin đồn tình ái với Huỳnh Hiểu Minh nổ ra, Diệp Kha có bài viết tâm sự về việc từng trải qua mối quan hệ đổ vỡ. Tuy nhiên, cô tránh đề cập đến tin đồn hẹn hò với chồng cũ của Angelababy.

Theo một số nguồn tin, mỹ nhân nóng bỏng được lòng bố mẹ chồng tương lai và không quan tâm tới cuộc hôn nhân cũ của Huỳnh Hiểu Minh. Người đẹp còn xăm chữ cái "M" trong tên viết tắt của Huỳnh Hiểu Minh để đánh dấu cột mốc tình yêu. Cô chấp nhận làm người tình trong bóng tối của tài tử họ Huỳnh hơn một năm qua.

Diệp Kha là một hot girl mạng xã hội, từng là hoa khôi Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc). Năm 2010, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi giới streamer (những người thực hiện phát sóng trực tiếp) do đài Hồ Nam (Trung Quốc) tổ chức. Người đẹp lọt top 50 trên 102 thí sinh dự thi rồi gia nhập làng giải trí với tư cách MC, người mẫu.

Vài năm trở lại đây, Diệp Kha ngừng công việc MC để tập trung cho công việc làm người mẫu, blogger (những người chuyên viết nhật ký mạng) mảng thời trang. Bên cạnh đó, cô còn thử sức kinh doanh thời trang trực tuyến và sở hữu vài cửa hàng quần áo tại Trung Quốc. Cô có thương hiệu riêng, đạt được nhiều thành tựu đáng nể khi tuổi đời còn trẻ.

Cũng giống như Huỳnh Hiểu Minh, người đẹp cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Theo 163, người mẫu gợi cảm từng kết hôn với một doanh nhân và ly hôn sau vài năm chung sống, chưa có con chung.