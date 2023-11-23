Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh đi du lịch cùng bạn gái hot girl

Ngày 22/11, Sohu đưa tin Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha bị bắt gặp ở sân bay Bắc Kinh. Hai người tách ra đi riêng để tránh sự chú ý của truyền thông báo chí. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi cửa an ninh, họ mới đứng cạnh nhau.

Bạn thân của Diệp Kha tiết lộ hot girl 'siêu vòng 1' và tài tử họ Huỳnh đã quay lại với nhau sau một thời gian chia tay. Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Huỳnh Hiểu Minh đã có bạn gái mới là nữ diễn viên Triệu Sĩ Cẩn.

Hai người tách ra đi riêng để tránh sự chú ý của truyền thông báo chí.

Trước đó, vào ngày 13/11, vào dịp sinh nhật của Huỳnh Hiểu Minh, Diệp Kha đã ở bên cạnh anh. Dù vậy, trên Weibo, tài tử chỉ đăng ảnh thổi nến cùng con trai, bố mẹ, không công khai sự có mặt của bạn gái.

Bạn thân của Diệp Kha tiết lộ hot girl 'siêu vòng 1' và tài tử họ Huỳnh đã quay lại với nhau sau một thời gian chia tay.

Sau khi Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy tuyên bố ly hôn vào cuối tháng 1/2022. Đến cuối tháng 5, mạng xã hội xứ Hoa ngữ rầm rộ khi nhiều người đã tìm ra những bằng chứng xác thực cho thấy nam tài tử đã hẹn hò người mẫu, hotgirl Diệp Kha từ giữa tháng 2. Nữ hot girl bị phát hiện thường xuyên check-in tại cùng địa điểm với Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên tại thời điểm đó, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha đều im lặng.

Dù không công khai mối quan hệ với công chúng, song cả hai thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện tại cùng một địa điểm như về quê nhà Thanh Đảo, Trung Quốc của Huỳnh Hiểu Minh ra mắt họ hàng, cùng tham quan một triển lãm nghệ thuật, thế nhưng cặp đôi không có ảnh chụp chung để né tránh những tin tức tình cảm.

Dù không công khai mối quan hệ với công chúng, song cả hai thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện tại cùng một địa điểm.

Giữa năm nay, còn có tin đồn diễn viên chia tay Diệp Kha và có người yêu mới là diễn viên Triệu Sĩ Cẩn, nhưng người trong cuộc không xác nhận.

Được biết, Diệp Kha từng kết hôn và có con. Theo một số nguồn tin, nữ mỹ nhân rất được lòng bố mẹ nam tài tử Thần Điêu Đại Hiệp và cô chấp nhận làm người tình trong bóng tối của tài tử họ Huỳnh trong khoảng thời gian hẹn hò.

Nữ mỹ nhân rất được lòng bố mẹ nam tài tử Thần Điêu Đại Hiệp.

Cô chấp nhận làm người tình trong bóng tối của tài tử họ Huỳnh trong khoảng thời gian hẹn hò.

Nhờ sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng với gương mặt xinh tựa búp bê, Diệp Kha theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm, ôm sát cơ thể để tôn lợi thế hình thể. Cô thường chia sẻ những bức ảnh khoe đường cong quyến rũ lên trang cá nhân.

Nữ hotgirl từng là hoa khôi Đại học Thâm Quyến. Năm 2010, cô tham gia cuộc thi Hoa khôi giới streamer do đài Hồ Nam tổ chức. Người đẹp lọt top 50 trên 102 thí sinh dự thi rồi gia nhập làng giải trí với tư cách MC, người mẫu.