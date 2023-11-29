Huỳnh Hiểu Minh kết thúc kỳ nghỉ với 'tình mới' vì con trai, Angelababy lặng lẽ theo dõi mọi động thái của 'tình địch'

Theo trang Sohu đưa tin, Huỳnh Hiểu Minh về nước sớm hơn dự định vì con trai Tiểu Hải Miên đột ngột bị bệnh vào ngày 28/11. Diệp Kha không trách móc, bày tỏ sự thấu hiểu trước tâm trạng lo lắng của bạn trai.

Mối quan hệ của Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh rất mặn nồng. Hot girl này đã chính thức chung sống với tài tử Thần điêu đại hiệp. "Ngôi nhà sang trọng của Huỳnh Hiểu Minh ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã có nữ chủ nhân mới", trang tin bình luận.

Bên cạnh đó, Huỳnh Hiểu Minh được tiết lộ rất chiều chuộng, hào phóng với Diệp Kha. Huỳnh Hiểu Minh thường xuyên mua túi Hermès tặng bạn gái hot girl. Anh cũng sắp xếp công việc để ở bên Diệp Kha vào những ngày lễ, sự kiện quan trọng.

Diệp Kha là bạn gái đầu tiên của Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh công khai ly hôn Angelababy. Mối quan hệ của cả hai bị lộ vào tháng 2/2022, và sau một năm qua lại thì rạn nứt. Song cả hai đã nhanh chóng "nối lại tình xưa" bởi tài tử sinh năm 1977 luôn muốn phát triển nghiêm túc trong chuyện tình cảm với hot girl này.

Về phía Angelababy, Sohu cho biết nữ diễn viên đã sớm biết chuyện Huỳnh Hiểu Minh tái hợp với bạn gái cũ. Người đẹp Cô Phượng bất tự thưởng âm thầm theo dõi tài khoản mạng xã hội của Diệp Kha. Nữ nghệ sĩ xem không sót các bài đăng mà nàng hot girl chia sẻ về chuyện tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh.

Theo truyền thông Trung Quốc, từ khi xảy ra scandal, Angelababy cũng bị nhân viên quay lưng. Một số nhân viên đâm đơn xin nghỉ, bản thân nữ diễn viên rơi vào tình trạng bị "cô lập". Có nguồn tin cho rằng, cô cầu cứu sự giúp đỡ của chồng cũ nhưng phía Huỳnh Hiểu Minh không phản hồi.

Theo QQ, Angelababy không bị cấm sóng hoàn toàn nhưng cô có thể phải ngừng hoạt động trong vòng 6 tháng. Ở lĩnh vực phim ảnh, Angelababy có 4 tác phẩm gồm Mạn ảnh tầm tung, Tương tư lệnh, Thái Cực 3: Đỉnh cao trong tầm mắt, Ánh sáng thời đại đang chờ hoàn tất và phát sóng.