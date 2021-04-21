Nữ DJ chơi EDM 'cực gắt', vòng 1 trễ nải thường xuyên 'rung lắc' theo điệu nhạc

Nữ DJ Amber Na nổi tiếng với những pha xử lý nhạc cực đỉnh cao được rất nhiều bạn trẻ yêu mến, không những thế cô nàng còn sở hữu body "bốc lửa" với vòng 1 chỉ chực trào nhảy ra ngoài mỗi khi diện trang phục mát mẻ.

Amber Na sinh ngày 5/11/1997 tại Kuala Lumpur, Malaysia nhưng hiện đang làm DJ tại Singapore và Đài Loan. Cô nàng nổi tiếng với khả năng chơi EDM thần sầu, luôn góp mặt trong hàng loạt chương trình âm nhạc lớn nhỏ. Ngoài tài năng, nữ DJ 1997 còn có thân hình cực thu hút với vòng 1 "trễ nải", vòng 3 "nảy nở". Lợi dụng ưu điểm hình thể Amber Na thường xuyên diện những trang phục ôm, bó sát, hoặc những item "mát mẻ" như bikini, yếm.

Cô nàng Amber Na là nữ DJ được săn đón nhiều nhất hiện nay - Ảnh: Internet Cô nàng sở hữu hình thể vàng mà nhiều người đều 'choáng váng' - Ảnh: Internet Amber Na thường xuyên khoe ảnh mặc bikini trên trang cá nhân - Ảnh: Internet Mỗi bức ảnh trên trang cá nhân cô nàng thu về không ít lượt like, share và hàng tá lời khen ngợi từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân sở hữu gần 2 triệu người theo dõi của mình, Amber Na thường xuyên chia sẻ những bức ảnh khoe thân hình cực sexy với trang phục bikini hoặc quần áo ngắn. Mỗi bức ảnh cô nàng thu về không ít lượt like, share và hàng tá lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Không những có lợi thế về hình thể, khuôn mặt tươi tắn, nhỏ nhắn của Amber Na cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của fan hâm mộ. Với đôi mắt to tròn cùng khuôn miệng chúm chím, nữ DJ đã đốn gục rất nhiều đấng mày râu vì sự đáng yêu của mình. Nhan sắc của cô nàng được cho không hề kém cạnh bất kỳ một hot girl hay người mẫu nào.

Khuôn mặt tươi tắn, nhỏ nhắn của Amber Na cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của fan hâm mộ - Ảnh: Internet Amber Na rất chăm chỉ đăng ảnh khoe vòng 1 tràn trề sức sống - Ảnh: Internet Mặc dù trong trang phục thường ngày, cô nàng vẫn hút mắt người đối diện - Ảnh: Internet Nhờ khuôn mặt xinh xắn, dịu dàng cùng với hình thể săn chắc như đá tảng, Amber Na đã khẳng định được vị thế của mình khi lấn sân vào hầu hết các bộ môn trong lĩnh vực giải trí - Ảnh: Internet Nhờ khuôn mặt xinh xắn, dịu dàng cùng với hình thể săn chắc như đá tảng, Amber Na đã khẳng định được vị thế của mình khi lấn sân vào hầu hết các bộ môn trong lĩnh vực giải trí. Người đẹp từng đạt giải cao tại cuộc thi Miss Glamour International 2019, Amber Na cũng từng tham gia nhiều chương trình truyền hình về sắc đẹp phụ nữ, nấu ăn, người mẫu, âm nhạc. Cô nàng chia sẻ phương pháp tập luyện của lính gây sốt, khiến cư dân mạng đổ xô học tập theo - Ảnh: Internet Cô nàng DJ từng chia sẻ mình là nhóm những phụ nữ có khuôn ngực nhỏ, muốn có được vòng 1 căng tràn sức sống như hiện tại Amber Na đã phải kiên trì tập luyện massage nó mỗi ngày - Ảnh: Internet Cô nàng DJ từng chia sẻ mình là nhóm những phụ nữ có khuôn ngực nhỏ, muốn có được vòng 1 căng tràn sức sống như hiện tại Amber Na đã phải kiên trì tập luyện massage nó mỗi ngày. Bên cạnh đó cô nàng cũng có phương pháp tập gym riêng biệt để giúp cơ thể dẻo dai và nuột nà. Người tập sẽ sử dụng tay hoặc chân để móc vào dây TRX phần còn lại nối kết với sàn tập, sau đó, điều chỉnh trọng tâm của cơ thể, vượt qua giới hạn của những bài tập thông thường nhằm cải thiện sức bền từ bên trong. Đặc biệt, ban đầu phương pháp tập này chỉ được sử dụng cho những người lính trong quân đội được phát triển bởi cựu lính hải quân người Mỹ Randy Hetrick. Phương pháp tập luyện của Amber Na nhanh chóng được lan truyền và thu hút được rất nhiều người tập luyện theo, cư dân mạng đặt cho nó cái tên là "phương pháp tập luyện của lính".

Cát-xê lên đến 20 tỷ đồng, ‘thiên thần áo tắm nóng bỏng’ vẫn thẳng thừng tuyên bố 200% không đóng phim 18+ Mạng xã hội đang rộ lên tin đồn Yuka Ogura là diễn viên chính trong dự án phim 18+ hàng đầu Nhật Bản do SOD sản xuất. Thế nhưng, phát ngôn của nhân vật chính mới là điều gây sốc.

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