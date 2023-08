Nữ diễn viên xấu tính nổi tiếng Cbiz từng được Trần Tư Thành tương tư, Vương Khải trồng cây si, hiện là mẹ đơn thân ở tuổi 40

Tào Hi Văn sinh năm 1983, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Cô từng tham gia Hậu cung Như Ý truyện, Tam quốc (2010), Mỹ nhân thiên hạ, Tây du ký (2010)... nhưng vẫn không thể bật lên do diễn xuất hạn chế, một màu. Hiện tại Tào Hi Văn là bà mẹ đơn thân, có một con gái nhỏ.

Diễn viên Tào Hi Văn

Năm 2000, cô tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên "My World is Beautiful, Because of You" và bước chân vào showbiz, đến năm 2005, cô được khán giả biết đến qua "Khách Sạn Năm Sao". Đến năm 2007, Tào Hi Văn đóng vai chính đầu tiên trong phim truyền hình giả tưởng "Liêu trai kỳ nữ". Năm 2008, Từ Hi Văn tham gia phim "Tam Quốc" và nhận đề cử giải Hoa Đỉnh cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.