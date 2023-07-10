Nữ diễn viên xấu tính nổi tiếng Cbiz từng được Trần Tư Thành tương tư, Vương Khải trồng cây si, hiện là mẹ đơn thân ở tuổi 40

Sao quốc tế 10/07/2023 10:56

Tào Hi Văn thường được ví là chị em sinh đôi với nữ diễn viên Lưu Đào, bởi ngoại hình tương đối giống nhau. Kỹ năng diễn xuất của cô cũng được đánh giá cao.

Tào Hi Văn sinh năm 1983, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Cô từng tham gia Hậu cung Như Ý truyện, Tam quốc (2010), Mỹ nhân thiên hạ, Tây du ký (2010)... nhưng vẫn không thể bật lên do diễn xuất hạn chế, một màu. Hiện tại Tào Hi Văn là bà mẹ đơn thân, có một con gái nhỏ.

Nữ diễn viên xấu tính nổi tiếng Cbiz từng được Trần Tư Thành tương tư, Vương Khải trồng cây si, hiện là mẹ đơn thân ở tuổi 40 - Ảnh 1
Diễn viên Tào Hi Văn 

Năm 2000, cô tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên "My World is Beautiful, Because of You" và bước chân vào showbiz, đến năm 2005, cô được khán giả biết đến qua "Khách Sạn Năm Sao". Đến năm 2007, Tào Hi Văn đóng vai chính đầu tiên trong phim truyền hình giả tưởng "Liêu trai kỳ nữ". Năm 2008, Từ Hi Văn tham gia phim "Tam Quốc" và nhận đề cử giải Hoa Đỉnh cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.

Nữ diễn viên xấu tính nổi tiếng Cbiz từng được Trần Tư Thành tương tư, Vương Khải trồng cây si, hiện là mẹ đơn thân ở tuổi 40 - Ảnh 2
Đến năm 2005, cô được khán giả biết đến qua "Khách Sạn Năm Sao" 

Năm 2011, Tào Hi Văn chia tay với nam diễn viên Trần Tư Thành sau ba năm hẹn hò. Năm 2012, cô kết hôn với một doanh nhân Đài Loan và sinh được một cô con gái. Họ đã li dị vào năm 2014 và nữ diễn viên trở thành người mẹ đơn thân. Đúng năm Tào Hi Văn ly hôn thì Trần Tư Thành cưới Đồng Lệ Á, tuy nhiên cặp sao chỉ bên nhau thì họ quyết định chai tay vào năm 2021.

Nữ diễn viên xấu tính nổi tiếng Cbiz từng được Trần Tư Thành tương tư, Vương Khải trồng cây si, hiện là mẹ đơn thân ở tuổi 40 - Ảnh 3
Hiện tại Tào Hi Văn đang làm mẹ đơn thân 

Sau khi ly hôn, Tào Hi Văn nhanh chóng trở lại làng giải trí và góp mặt trong các bộ phim truyền hình. Năm 2015, Tào Hi Văn hợp tác cùng Vương Khải trong bộ phim truyền hình lấy cảm hứng đô thị "Waiting for You" đã để lại nhiều dư vị cho khán giả. Thành công với chuyện tình trong phim, Tào Hi Văn và Vương Khải ở ngoài đời cũng được khán giả "đẩy thuyền" mong họ trở thành cặp đôi "phim giả tình thật". Không những vậy, khi đó Vương Khải còn từng trả lời phỏng vấn rằng Tào Hi Văn là người phụ nữ mà anh muốn hẹn hò và kết hôn.

Nữ diễn viên xấu tính nổi tiếng Cbiz từng được Trần Tư Thành tương tư, Vương Khải trồng cây si, hiện là mẹ đơn thân ở tuổi 40 - Ảnh 4
Vương Khải từng trả lời phỏng vấn rằng Tào Hi Văn là người phụ nữ mà anh muốn hẹn hò và kết hôn

Tào Hi Văn có gia cảnh giàu có, sở hữu khu phức hợp, cao ốc sang trọng Naga tại Bắc Kinh. Thành Long, Ngô Ngạn Tổ, Dương Thụ Thành, Ngô Khải Cương đều mua nhà tại đây. Khi khu nhà được khai trương, Tào Hi Văn còn mời Thành Long làm người đại diện.

Nữ diễn viên xấu tính nổi tiếng Cbiz từng được Trần Tư Thành tương tư, Vương Khải trồng cây si, hiện là mẹ đơn thân ở tuổi 40 - Ảnh 5
Tào Hi Văn có gia cảnh giàu có, sở hữu cao ốc sang trọng ở Bắc Kinh 

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn đầu tư vào nhiều công ty chế tác phim ảnh, từ đó thường đóng các vai phụ, nhưng đất diễn lại không ít. Cô cũng nhiều lần đóng phim của đài trung ương Trung Quốc CCTV. Trong quá khứ, Tào Hi Văn từng kết hôn với một doanh nhân giàu có nhưng đã chia tay.

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