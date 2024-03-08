Nữ chính Vĩnh An Mộng bị chê tơi tả: Cả tài lẫn sắc đều không có, xem cảnh khóc càng khiến dân tình 'khó chịu'

Sao quốc tế 08/03/2024 14:02

Được kỳ vọng sẽ làm nên thành tích cao nhưng Vĩnh An Mộng lại đi ngược với mong muốn, nguyên nhân 1 phần đến từ nữ chính Âu Dương Na Na.

Dù được đầu tư với kinh phí lớn, kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, Vĩnh An mộng (Yongan dream) vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi công bố dàn diễn viên chính.

Nữ chính Vĩnh An Mộng bị chê tơi tả: Cả tài lẫn sắc đều không có, xem cảnh khóc càng khiến dân tình 'khó chịu' - Ảnh 1

Ngay từ khi công bố Âu Dương Na NaTừ Chính Khê làm diễn viên chính, cộng đồng fan truyện tỏ ra nghi ngờ và lo lắng về sự lựa chọn này. Các fan nguyên tác e ngại Âu Dương Na Na không thể diễn tốt vai diễn đệ nhất mỹ nhân thành Trường An. Lý do là trước giờ cô bị gắn mác là “bình hoa di động”, sẽ khó tạo nên phản ứng hóa học với bạn diễn.

Nữ chính Vĩnh An Mộng bị chê tơi tả: Cả tài lẫn sắc đều không có, xem cảnh khóc càng khiến dân tình 'khó chịu' - Ảnh 2

Và ngay khi lên sóng, Âu Dương Na Na liền tù tì nhận về loạt chê bai của cư dân mạng. Trong phim, cô vào vai nữ chính Thẩm Chân - đệ nhất mỹ nhân không ai sánh bằng. Hành trình của cô trong phim không phải tìm ý trung nhân, mà là dùng nhan sắc và trí tuệ của mình để phá án, hy vọng giải oan cho người cha đã khuất của mình.

Nữ chính Vĩnh An Mộng bị chê tơi tả: Cả tài lẫn sắc đều không có, xem cảnh khóc càng khiến dân tình 'khó chịu' - Ảnh 3

Nhiều khán giả cho rằng nhan sắc của Âu Dương Na Na không thuyết phục khi vào vai đệ nhất mỹ nhân như Thẩm Chân. Diện mạo trên màn ảnh của sao nữ lộ nhiều khuyết điểm. Trong nhiều phân đoạn khi đứng với các nữ phụ, Âu Dương Na Na hoàn bị lu mờ. Thậm chí, đường nét thân hình của sao nữ 10X bị nhận xét là thô kệch, không cân nổi váy áo cổ trang. 

Nữ chính Vĩnh An Mộng bị chê tơi tả: Cả tài lẫn sắc đều không có, xem cảnh khóc càng khiến dân tình 'khó chịu' - Ảnh 4

Chưa dừng lại ở nhan sắc, khả năng diễn xuất của cô nàng cũng nhận về nhiều lời chê. Khán giả đánh giá Na Na có ngoại hình quá hiện đại, không thể hiện được khí chất thanh tao, vẻ ngoài mềm mại đối lập với tính cách quật cường của người đẹp phong kiến. Bên cạnh đó, cô bị chê cười khi diễn cảnh khóc cường điệu, cứng nhắc. Khuôn miệng mếu máo thiếu cảm xúc của Âu Dương Na Na liên tục bị đem ra bàn tán. Thậm chí nhiều người còn hy vọng cô nàng từ bỏ nghiệp diễn, quay về chơi đàn cello. 

Nữ chính Vĩnh An Mộng bị chê tơi tả: Cả tài lẫn sắc đều không có, xem cảnh khóc càng khiến dân tình 'khó chịu' - Ảnh 5

Nữ chính Vĩnh An Mộng bị chê tơi tả: Cả tài lẫn sắc đều không có, xem cảnh khóc càng khiến dân tình 'khó chịu' - Ảnh 6

Mặt khác, cô cũng bị chê "lệch pha" hoàn toàn với nam chính Từ Chính Khê, và khoảng cách 15 tuổi giữa cả hai khiến cho hiệu ứng cặp đôi gần như không có.

Nữ chính Vĩnh An Mộng bị chê tơi tả: Cả tài lẫn sắc đều không có, xem cảnh khóc càng khiến dân tình 'khó chịu' - Ảnh 7

Tác phẩm Vĩnh An Mộng kể về nữ chính Thẩm Chân (Âu Dương Na Na), vốn là một cô gái xinh đẹp, trưởng thành trong gia đình giàu có, sống dưới sự yêu thương của cha, chị gái. Cha cô là vị quan phụ trách xây dựng đê ở Tây Thành, nhưng đê vỡ dẫn đến ngập lụt, xảy ra nhiều thương vong, cha cô bị bắt để điều tra.

Nữ chính Vĩnh An Mộng bị chê tơi tả: Cả tài lẫn sắc đều không có, xem cảnh khóc càng khiến dân tình 'khó chịu' - Ảnh 8

Lục Thời Nghiên (Từ Chính Khê) là thế tử, cũng là vị quan phụ trách điều tra án của nhà Thẩm Chân. Anh bị bệnh đau tim, một loại bệnh lạ mà không thầy thuốc nào tìm ra được nguyên nhân. Lục Thời Thiên nhận ra bệnh tim của anh chỉ tái phát mỗi khi Thẩm Chân khóc. Anh quyết định hợp tác với Thẩm Chân để giúp cô minh oan cho cha và cũng để tìm ra chân tướng căn bệnh tim của mình.

Âu Dương Na Na bị chê “vịt mà đòi hóa thiên nga” khi vào vai đại mỹ nhân trong Vĩnh An Mộng

Âu Dương Na Na bị chê “vịt mà đòi hóa thiên nga” khi vào vai đại mỹ nhân trong Vĩnh An Mộng

Khi phim Vĩnh An Mộng lên sóng, Âu Dương Na Na bị chê bai hết lời, kém sắc nhưng đóng vai đệ nhất mỹ nhân.

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Âu Dương Na Na bị chê “vịt mà đòi hóa thiên nga” khi vào vai đại mỹ nhân trong Vĩnh An Mộng

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