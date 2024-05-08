Hé lộ bất ngờ của bố mẹ Diễm My về hành trình tìm con: Phải thuê thám tử, nhờ vào tâm linh, nhiều nghi vấn về nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai

Giữa lúc đó, một câu hỏi đang được dư luận quan tâm là tung tích Võ Thị Diễm My - cô gái được cơ quan thông báo truy tìm nhiều năm nay hiện giờ ra sao?

Những ngày qua, vụ việc liên quan đến Tịnh thất Bồng lai đang nóng trở lại sau khi cơ quan công an ra thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên - con gái ông Lê Tùng Vân (tức thầy ông nội).

Theo thông tin từ VTV, chiều ngày 16/5/2022, công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại ấp Lập Thành (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do bị can Lê Tùng Vân và đồng bọn thực hiện, đã bị khởi tố ngày 3/1/2022.

Theo quyết định, ai phát hiện Võ Thị Diễm My có thông tin như trên thì báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để phối hợp giải quyết.

Đến nay, vẫn chưa có tung tích của Diễm My - Ảnh: Thanh Niên

Theo cơ quan điều tra, lý do thông báo này là vì Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. Ngoài ra, thời gian qua, gia đình cũng có tố cáo về việc những người ở "Tịnh thất Bồng Lai" đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra ra thông báo tìm Diễm My để xác minh, điều tra làm rõ.

Sau gần 2 năm kể từ ngày phát thông báo, đến nay tung tích của Diễm My vẫ là 1 "ẩn số".

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ ruột Diễm My) cho biết Diễm My vốn là cô bé hiền lành, thông minh, phụ giúp ba mẹ quản lý việc kinh doanh tại nhà và có em trai. Gia đình vốn sống rất hòa thuận và yêu thương nhau. Trước khi đến Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My là một cô sinh viên năm 3 tại một trường đại học có tiếng ở TP.HCM.

Gia đình đã chuẩn bị giấy tờ chờ ngày cháu đi nước ngoài du học. Thế nhưng, mọi thứ đều “tan vỡ” từ khi Diễm My gặp được nhóm người Lê Tùng Vân và các đệ tử.

Ba mẹ Võ Thị Diễm My mòn mỏi tìm con suốt 4 năm - AnhrL PLO

Theo bà Mai, năm 2019, gia đình bà đi thiện nguyện ở Vũng Tàu. Ngay trong đợt này, Diễm My tình cờ quen biết nhóm người sống trong Tịnh thất Bồng Lai, từ đó Diễm My thường nhận được các cuộc gọi điện thoại rủ về tịnh thất để học giáo lý tu tập 3 ngày/tuần.

Diễm My có nói với bà Mai rằng tại đây, có những người rất tài năng, khi con bà tu tập nếu đắc đạo sẽ dắt bà theo. “Thật buồn khi Diễm My đã tin vào những điều viển vông, thậm chí bỏ luôn cả chuyến du học mà gia đình đã chuẩn bị sẵn” – bà Mai nói.

Bà Mai cho rằng trong vài đoạn clip trên YouTube, Diễm My đã nói về cha mẹ mình một cách bất hiếu, không đúng sự thật, khiến bà Mai và ông Võ Văn Thắng (ba của Diễm My) cảm thấy sốc và tổn thương.

Theo đó, vào giữa 12/2019, sau khoảng thời gian sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai, gia đình có đến đây để yêu cầu Diễm My trở về nhà. “Con về nhà trong được khoảng thời gian 6 tháng (11-6-2020), sau đó cháu đã tìm đủ mọi cách bỏ nhà đi từ việc trốn bằng cửa sổ trong nhà vệ sinh cho đến việc bỏ trốn từ tầng 3. Từ khi Diễm My bỏ nhà ra đi cho đến nay, tôi và anh Thắng không gặp lại con, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Tôi và anh Thắng tìm đủ mọi cách, nhờ đến các cơ quan chức năng, báo chí, bạn bè,…nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn không có thông tin gì về con. Ngày đêm chúng tôi mong ngóng thông tin về con” – bà Mai chia sẻ.

Sau hơn 4 năm mất liên lạc với Diễm My (kể từ ngày 11/6/2020), ba mẹ của cô gái trẻ này nhắn nhủ cho con gái: “Vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố những người liên quan đến sai phạm ở Tịnh thất Bồng Lai. Do đó, nếu đọc được những thông tin này, con hãy quay về nhà với ba mẹ và em trai. Gia đình vẫn là trên hết. Ba mẹ luôn tha thứ, thậm chí không giận hờn hay trách móc về những lỗi lầm con gây ra. Bởi con chỉ là nạn nhân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai”.

Bố mẹ Diễm My mong muốn xác minh thêm thông tin những người có mối quan hệ với Tịnh thất Bồng Lai, để con sớm được đoàn tụ với gia đình - Ảnh: PLO

Ông Võ Văn Thắng (ba ruột Diễm My) chia sẻ: "Gia đình luôn tạo mọi điều kiện cho cháu, cháu nói muốn đi du học thì gia đình cũng tạo điều kiện cho cháu sang nước ngoài du học. Nhưng vào đêm trước khi chuẩn bị lên máy bay đi du học, cháu đã rời khỏi nhà. Ngay trong đêm, tôi cùng vợ mình đã gọi điện cho con gái để khuyên ngăn nhưng cháu cương quyết không chịu đi du học mà muốn đi tu tại Tịnh thất Bồng Lai do cháu tìm được cái gọi là “ánh sáng” tại đây- theo như lời cháu nói".

“Ngày 24/10/2019, tôi và vợ đến Tịnh thất Bồng Lai để khuyên con trở về. Tuy nhiên, vừa nói được vài lời khuyên bảo cháu trở về thì nhóm người trong tịnh thất đã dẫn con gái tôi rời đi. Vài ngày sau, tôi cùng vợ và anh chị em họ hàng bà con đến tịnh thất tìm Diễm My, nhưng nhóm người này tìm đủ mọi lý do để ngăn cản và còn vu khống vợ chồng tôi ăn cắp số tiền 300.000.000 đồng và yêu cầu bồi thường.

Chưa dừng lại, vào giữa 12/2019 như lời vợ tôi kể, cháu về nhà được 6 tháng thì đến tháng 6/2020, cháu My lại tiếp tục bỏ trốn đến tịnh thất. Sau đó, cháu My không rõ do ai xúi đã quay video mắng chửi gia đình, còn vu khống cho tôi có những hành vi sàm sỡ đối với cháu và đăng lên nền tảng Youtube. Điều này khiến người làm bậc cha mẹ vô cùng đau lòng” – ông Thắng cho hay.

“Khoảng giữa thời gian tháng 6/2020, tôi nhiều lần liên lạc cho nhóm người trong tịnh thất để bày tỏ mong muốn được gặp con, cũng như đưa cháu trở về đoàn tụ gia đình. Nhưng mọi hy vọng của tôi đều vô ích khi không có sự phản hồi từ bên tịnh thất. Gia đình cũng từng thuê thám tử, nhờ đến phương pháp tâm linh để tìm con nhưng đều không thành. Chúng tôi đã hết cách, từ khi vào Diễm My giờ ở đâu?” – bà Mai ngậm ngùi nói.

Trước sự mất tích bí ẩn của người con gái trong suốt hơn 4 năm nay, mẹ của Diễm My bày tỏ: "Cháu Diễm My đến Tịnh thất Bồng Lai để tu tập và mất tích từ đó. Do đó, hy vọng các cơ quan chức năng giúp gia đình tiếp tục tiến hành truy tìm tung tích của con; đặc biệt xác minh thêm thông tin những người có mối quan hệ với Tịnh thất Bồng Lai, để con sớm được đoàn tụ với gia đình".