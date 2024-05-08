Dương Mịch khoe nhan sắc ở tuổi U40 giữa 'bão' chỉ trích về kĩ năng diễn xuất

Sao quốc tế 08/05/2024 15:20

Mới đây, Dương Mịch xuất hiện trong loạt ảnh tạp chí Elle số tháng 6/2024 và nhận được nhiều lời khen của công chúng. Từ thần thái tới sắc vóc, nữ diễn viên đều đạt điểm tuyệt đối.

Dương Mịch đã tung loạt ảnh tạp chí Elle số tháng 6/2024, và gây ấn tượng từ thần thái tới sắc vóc. Tạo hình mạnh mẽ và độc đáo đã thu hút sự quan tâm của công chúng và nhận "cơn mưa" lời khen.

Ngay sau đó, từ khóa liên quan đến nhan sắc của người đẹp sinh năm 1986 đều dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). 

Dương Mịch khoe nhan sắc ở tuổi U40 giữa 'bão' chỉ trích về kĩ năng diễn xuất - Ảnh 1Dương Mịch khoe nhan sắc ở tuổi U40 giữa 'bão' chỉ trích về kĩ năng diễn xuất - Ảnh 2

Dương Mịch thường được khen ngợi với phong cách trẻ trung hơn tuổi dù đã bước sang tuổi 38. Những bức ảnh trên mạng xã hội, tạp chí thời trang và các sự kiện của Dương Mịch luôn gây sốt. 

Nữ diễn viên sinh năm 1986 được biết đến qua các phim Thần điêu đại hiệp 2006, Mỹ nhân tâm kế, Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cung tỏa tâm ngọc, Tiểu thời đại, Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa... Năm 2022, cô có tên trong danh sách 10 ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc và có hơn 100 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Không chỉ là gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực diễn xuất, Dương Mịch còn được nhiều nhãn hàng tin tưởng. Hiện, cô là đại diện toàn cầu của hàng loạt thương hiệu đình đám từ thời trang đến điện tử như Estée Lauder, Etro và Realme.

Dương Mịch khoe nhan sắc ở tuổi U40 giữa 'bão' chỉ trích về kĩ năng diễn xuất - Ảnh 3Dương Mịch khoe nhan sắc ở tuổi U40 giữa 'bão' chỉ trích về kĩ năng diễn xuất - Ảnh 4Dương Mịch khoe nhan sắc ở tuổi U40 giữa 'bão' chỉ trích về kĩ năng diễn xuất - Ảnh 5Dương Mịch khoe nhan sắc ở tuổi U40 giữa 'bão' chỉ trích về kĩ năng diễn xuất - Ảnh 6

Tuy nhiên, về thành tích phim ảnh hiện nay, Dương Mịch chuyển hình đóng thể loại chính kịch và điện ảnh. Tuy nhiên, hầu như không nhận được phản hồi thực sự tích cực của khán giả. Theo đó, "Không có chuyện gì mà một nồi lẩu không giải quyết được" chỉ thu về 52 triệu nhân dân tệ - khá thấp với một dự án có nhiều ngôi sao nổi tiếng tham gia. Thậm chí, đạo diễn Đinh Thịnh đã rơi nước mắt vì phim không được khán giả đón nhận.

Trong khi đó, ở mảng truyền hình, trong phim "Cáp Nhĩ Tân 1944", Dương Mịch cũng bị chê bai về diễn xuất. Khán giả đánh giá, nữ diễn viên không có nhiều tiến bộ trong nét diễn của mình - gương mặt vẫn đơ cứng, thiếu cảm xúc, chọn vai không phù hợp...

Phim "Định luật 80/20 của tình yêu" của Dương Mịch thì có điểm Douban khá thấp. Phim phô ra những yếu điểm bấy lâu nay của cô: Diễn xuất gượng gạo, tuổi tác chênh lệch so với bạn diễn.

Dương Mịch khoe nhan sắc ở tuổi U40 giữa 'bão' chỉ trích về kĩ năng diễn xuất - Ảnh 7Dương Mịch khoe nhan sắc ở tuổi U40 giữa 'bão' chỉ trích về kĩ năng diễn xuất - Ảnh 8Dương Mịch khoe nhan sắc ở tuổi U40 giữa 'bão' chỉ trích về kĩ năng diễn xuất - Ảnh 9

Do đó, "Hồ yêu tiểu hồng nương" đang trở thành bộ phim được kì vọng sẽ vực dậy vị thế của Dương Mịch khi phát sóng thời gian tới. 3 bộ phim gần đây nhất của mỹ nhân họ Dương là "Định luật 80/20 của tình yêu" "Cáp Nhĩ Tân 1944" và "Không có chuyện gì mà một nồi lẩu không giải quyết được" đều thất bại ê chề.

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Khi tham gia đóng phim điện ảnh "Không có chuyện gì mà một bữa lẩu không giải quyết được", Dương Mịch đã phải tẩy trắng mái tóc màu đen, sau đó mới nhuộm màu đỏ rực để có vẻ ngoài ấn tượng.

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