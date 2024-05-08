Chăm chồng thực vật, người vợ bất lực định dội nước sôi vào mặt chồng nào ngờ nhận cái kết kinh hoàng

Tâm sự 08/05/2024 17:08

Hôm nay, Tiểu Vương phải rửa mặt cho chồng như thường lệ, vậy nhưng cô đã chuẩn bị nước nóng để đổ lên mặt của chồng.

Mặc dù Tiểu Vương và chồng có mối quan hệ rất tốt nhưng sau một tai nạn, chồng của Tiểu Vương phải sống thực vật. Biết con gái chán nản cuộc sống này nhưng mẹ của Tiểu Vương không đồng ý cho cô ly hôn. Mẹ Tiểu Vương nói rằng chồng của con gái rất tốt, vào thời điểm hiện tại Tiểu Vương nên ở bên cạnh chăm sóc cho chồng thay vì nghĩ đến chuyện ly hôn.

Vì lý do này, khi chăm sóc người chồng sống thực vật của mình Tiểu Vương luôn phàn nàn, cô cảm thấy chồng cô không thể mang đến cuộc sống tốt đẹp cho bản thân mình. Cuộc hôn nhân này đối với Tiểu Vương là vô ích, cuộc sống sau này của cô sẽ rất tẻ nhạt nhưng cô lại không thể ly hôn với chồng.

Chăm chồng thực vật, người vợ bất lực định dội nước sôi vào mặt chồng nào ngờ nhận cái kết kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiểu Vương càng nghĩ càng buồn, vì vậy cô không hề chuyên tâm chăm sóc chồng. Hôm nay, Tiểu Vương phải rửa mặt cho chồng như thường lệ, vậy nhưng cô đã chuẩn bị nước nóng để đổ lên mặt của chồng. Tuy nhiên, đúng lúc này chồng của Tiểu Vương đã bất ngờ ngồi dậy, thì ra anh đã tỉnh dậy từ hai ngày trước và muốn tạo bất ngờ cho vợ nhưng lại không thể ngờ Tiểu Vương lại đối xử với mình như vậy.

Chồng Tiểu Vương không bao giờ dám nghĩ vợ mình lại là người phụ nữ độc ác như vậy. Sau khi sức khỏe hồi phục, chồng Tiểu Vương đã dứt khoát ly hôn với cô. Tiểu Vương cũng cảm thấy rất hối hận về việc làm của mình nhưng cô cũng hiểu rằng rằng kết cục này chẳng thể nào thay đổi được.

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Kèm theo bài đăng tâm sự, chị H. cũng chia sẻ rất nhiều hình ảnh cơ thể chị bị đánh bầm dập tàn nhẫn. Ngoài ra, đến cả tiểu tam cũng tin nhắn dọa dẫm.

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