5 ngôi sao làm nên chủ đề Met Gala 2024: "Người đẹp ngủ trong rừng - Thời trang tái thức tỉnh"

Năm 2024, Met Gala trở lại với chủ đề độc đáo "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Người đẹp ngủ trong rừng: Thời trang tái thức tỉnh). Người tham dự sẽ phải mặc theo dress code (quy định về trang phục) là "The garden of time" (Khu vườn thời gian), lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên năm 1962 của tác giả JG Ballard.

Met Gala , một trong những sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh, vừa diễn ra tại tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York (Mỹ) ngày 6/5 (giờ địa phương), tức rạng sáng ngày 7/5 (theo giờ Việt Nam).

Nicole Kidman tham dự Met Gala 2024 với thời trang Balenciaga do Demna Gvasalia thiết kế. Chiếc váy lấy cảm hứng từ trang phục những năm 1950 của Cristóbal Balenciaga, nổi bật với áo cúp ngực trắng và váy đuôi xòe được trang trí bằng vải organza lụa đen mô phỏng lông vũ.

Chiếc váy ban đầu lấy cảm hứng từ những chiếc váy xếp nếp của các vũ công flamenco, thể hiện văn hóa Tây Ban Nha của Balenciaga. Trang phục của Nicole Kidman gây ấn tượng khi nắm bắt chủ đề của Met Gala 2024, tôn vinh quá khứ đồng thời đề cao sự phát triển hiện đại của thời trang.

2. Zendaya

Zendaya đã xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala 2024 với không chỉ một mà là hai bộ trang phục. Sau 5 năm vắng bóng tại Met Gala, việc Zendaya trở lại Met Gala 2024 với tư cách là một trong 4 người chủ trì của sự kiện năm nay - một lần nữa khẳng định vị thế của cô trong giới thời trang.

Với trang phục đầu tiên, Zendaya diện chiếc váy đến từ nhà Maison Margiela Couture, nổi bật với một loạt chi tiết, từ vải tuyn màu đen, xanh lam và xanh lá cây đến những quả mọng và lá trang trí trên eo. Đôi mắt khói đậm, màu son hạt dẻ cũng là điểm nhấn của Zendaya.

Trong trang phục thứ hai, Zendaya gây ấn tượng với chiếc váy đen có áo crop top, vạt áo bồng bềnh và một chiếc mũ đội đầu bằng hoa tuyệt đẹp. Thiết kế lấy cảm hứng từ thời Victoria của Rita Watnick, giúp Zendaya thể hiện hoàn hảo chủ đề “Người đẹp ngủ trong rừng: Thời trang tái thức tỉnh” và dresscode “Khu vườn thời gian”.

3. Jennifer López

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh tao của những con bướm, diện mạo trên thảm đỏ Met Gala 2024 của Jennifer Lopez phản ánh chân thực chủ đề "Người đẹp ngủ trong rừng: Thời trang tái thức tỉnh". Giống như một con bướm biến hình và hiện lên với tất cả vẻ đẹp của nó, bộ trang phục của Lopez tượng trưng cho sự tái sinh của thời trang và phong cách cá nhân.

Việc lựa chọn một chiếc váy gần như xuyên thấu, được tô điểm bằng những phụ kiện bằng đá phức tạ nhưng cũng thể hiện được sự tinh tế. Sự cân bằng giữa sự táo bạo và duyên dáng này giúp Jennifer Lopez thể hiện hoàn hảo chủ đề “Người đẹp ngủ trong rừng: Thời trang tái thức tỉnh”, nắm bắt được bản chất hành trình biến đổi của loài bướm.

4. Bad Bunny

Bad Bunny bước trên thảm đỏ trong chiếc áo sơ mi có cổ màu xanh cổ điển, cà vạt đen với sự kết hợp khéo léo trang phục nam truyền thống với các yếu tố thời trang nữ tính.

Để hưởng ứng chủ đề "Người đẹp ngủ trong rừng: Thời trang thức tỉnh" của Met Gala 2024, Bad Bunny mang theo một bó hoa mang tính biểu tượng. Bên cạnh hoa hồng gợi nhớ đến câu chuyện cổ tích "Người đẹp ngủ trong rừng" nguyên bản, bó hoa có hình hoa dâm bụt, quốc hoa của Puerto Rico, tượng trưng cho sự kiên cường và lòng dũng cảm.

5. Tyla

Tyla đã có màn ra xuất hiện đáng nhớ tại Met Gala 2024, trong chiếc váy độc đáo được làm từ cát - một sự thể hiện sáng tạo cho chủ đề "Khu vườn thời gian". Được thiết kế bởi Balmain, chiếc váy có ba màu cát riêng biệt và một chiếc túi xách hình đồng hồ cát, nhấn mạnh sự trôi chảy của thời gian.

Trong một cuộc phỏng vấn, Tyla bày tỏ sự phấn khích về ý tưởng độc đáo này: "Chúng tôi đang muốn làm điều gì đó sáng tạo, điều gì đó hoàn toàn khác biệt cho Met Gala đầu tiên của tôi. Vì vậy, khi Balmain cho tôi xem ý tưởng và bản phác thảo, tôi chỉ biết nó thật hoàn hảo và tôi thích nó".