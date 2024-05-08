Bị từ chối làm “chuyện ấy”, nam thanh niên 14 tuổi ra tay sát hại em trai ngay tại vườn rồi ném xác vào khe núi

Thế giới 08/05/2024 15:42

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ được hung thủ sau khi phát hiện thi thể bé trai 7 tuổi ở khe núi.

Mới đây, ở tỉnh Tây Java đã xảy ra vụ án mạng khiến một cậu bé 7 tuổi tử vong.

Theo đó, nạn nhân tên M.A (7 tuổi) bị hung thủ tên S (14 tuổi) cưỡng hiếp lần đầu vào ngày 14/3. Lúc đó, MA đã bỏ cuộc và có ý định quên đi sự việc

Tuy nhiên ba ngày sau, hung thủ lại muốn tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Sáng hôm đó, M.A rời nhà khi bà và ông ngoại ra vườn

Hàng ngày, MA sống với ông bà ngoại vì bố mẹ em đã ly hôn khi cậu được 2 tuổi. Hôm đó MA từ biệt ông bà, sang nhà bạn xem tivi. Việc MA rời nhà có sự chứng kiến ​​của hai người chú R và I.

Nạn nhân xem tivi ở nhà một người bạn khoảng một tiếng rưỡi. Sau đó nạn nhân tạm biệt để đi lấy hạt nhục đậu khấu. Lúc này, hung thủ đã theo nạn nhân ra vườn nhục đậu khấu.

Khi vườn nhục đậu khấu đã yên tĩnh, S liền kéo quần MA từ phía sau xuống. Cậu bé vùng vẫy bỏ chạy nhưng bị S đuổi theo.

Bị từ chối làm “chuyện ấy”, nam thanh niên 14 tuổi ra tay sát hại em trai ngay tại vườn rồi ném xác vào khe núi - Ảnh 1
Cảnh sát tái hiện lại hiện trường vụ án. Ảnh: detiknews

Hung thủ lúc này đã thực hiện hành vi bạo lực tình dục đối với MA và buộc cậu bé phải đồng ý quan hệ tình dục.

Tuy nhiên vào thời điểm này M.A đã chống trả trong khi quần của nạn nhân đã bị cởi bỏ, vì thế hung thủ đã sử dụng nó để bóp cổ và làm cho nạn nhân trở nên bất tỉnh.

Sau khi M.A bất tỉnh thì S cưỡng hiếp nạn nhân. S, dù còn ở tuổi vị thành niên nhưng đã tàn bạo đến mức thực hiện hành vi cưỡng hiếp hai lần.

S đã thực hiện hành vi tục tĩu này khi MA còn sống và đã chết. Sau khi quan hệ với cậu bé một lần, S rời khỏi hiện trường và quay lại xem tình trạng nạn nhân.

Nhưng hóa ra S phát hiện MA đã chết. Tuy nhiên, S vẫn thờ ơ và tiếp tục công việc như thường lệ, hái rau mà người dân thường dùng để làm đồ thủ công.

Không lâu sau, S quay lại vườn để kiểm tra MA. S muốn xác nhận rằng MA đã chết. Anh ta còn bóp cổ MA một lần nữa để chắc chắn rằng MA đã chết.

Nhưng thay vì hoảng sợ, S lại cưỡng hiếp MA. Thi thể của MA sau đó bị kéo lê và ném xuống khe núi sâu khoảng 2 mét. Trong khi đó, đôi dép của MA được giữ tại hiện trường vụ án. Sau đó S vẫn sinh hoạt bình thường và trở về với gia đình.

Thi thể anh MA lần đầu tiên được gia đình và những người dân khác phát hiện trong tư thế cuộn tròn vào ngày 17/32024. Khi tìm thấy thi thể MA, gia đình không hề nghi ngờ gì dù cái chết của anh rất kỳ lạ.

Gia đình cho rằng MA chết vì căn bệnh hen suyễn. Theo yêu cầu của gia đình, công an không tiến hành khám nghiệm tử thi trên thi thể MA.

Một tuần sau, lực lượng chức năng nhận được yêu cầu khai quật ngôi mộ từ cha anh với sự khuyến khích của người dân địa phương.

Nhiều ngày trôi qua, cảnh sát mới tiết lộ kết quả khai quật. Cậu bé còn đang học mẫu giáo dường như đã bị sát hại một cách tàn bạo.

Họ tìm thấy những vết thương ở cổ và ở hậu môn. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã bị cưỡng hiếp trước khi bị cướp đi mạng sống.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, trong đó có vết bầm tím ở cả hai cánh tay, mu bàn tay, chảy máu vùng da cổ và cơ vùng cổ do bị lực tác động mạnh. Đồng thời xung quanh trực tràng  có vết trầy xước.

Cuối cùng, sau một thời gian, cơ quan công an đã xác định được S là hung thủ. S bị bắt tại vườn khi đang thu hoạch rau cải ở trong vườn.

S lúc này cũng thừa nhận rằng cậu từng là nạn nhân của việc cưỡng hiếp. Sự việc xảy ra khi hung thủ đang học lớp 7.

Dựa trên lời thú nhận này, cảnh sát đã kiểm tra tâm thần và sức khỏe của S. Ngoài ta vẫn sẽ tiếp tục điều tra thêm về vụ án.

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