Trong tập mới nhất của Lớp Học Vô Hạn Siêu Việt 2, nam diễn viên Hướng Tả một lần nữa gây nên “sóng gió” trên MXH bởi tạo hình gây ám ảnh của mình. Tham gia vào tiết mục diễn lại trích đoạn Nữ Hoàng Tin Tức, Hướng Tả vào vai một biên tập viên nhưng có tạo hình được QQ nhận xét là kỳ quặc. Thậm chí, Hướng Tả còn có sự sụt cân rõ rệt, khiến ngoại hình của anh xuống sắc cực độ.

Khoảnh khắc Ngô Trấn Vũ có những biểu cảm “khó đỡ”, không nói nên lời khi nhìn thấy Hướng Tá trở thành đề tài gây sốt MXH. Trong chương trình, Ngô Trấn Vũ không ít lần giật mình trước ngoại hình và diễn xuất của Hướng Tá, thế nhưng gần như không dám chê bai thẳng thừng.

QQ đăng tiêu đề gọi Hướng Tả là “da bọc xương” vì tình trạng xuống cân đáng báo động. Đã vậy, việc để đầu tóc rũ rượi càng khiến nhan sắc của chàng sao nam tụt dốc. Trong chương trình, Hướng Tả muốn đóng vai Lương Cảnh Nhân của nam diễn viên Mã Quốc Minh trong Nữ Hoàng Tin Tức, thế nhưng liên tục bị giám khảo Ngô Trấn Vũ ngăn lại.

Ngô Trấn Vũ hết lời khuyên răn Hướng Tả không nên thử thể hiện vai Lương Cảnh Nhân của Mã Quốc Minh, nhưng Hướng Tả một mực theo đuổi. Sau cùng, Ngô Trấn Vũ quyết định xem qua một lượt các thí sinh để quyết định, rồi giao vai này cho Trương Dực. Ngược lại, Hướng Tả chọn hóa thân thành một HLV bóng chuyền thì được Ngô Trấn Vũ chấp nhận.

Hướng Tả chọn hóa thân thành một HLV bóng chuyền thì được Ngô Trấn Vũ chấp nhận.

Tham gia show Lớp Học Vô Hạn Siêu Việt 2, Hướng Tả bất ngờ nổi tiếng nhờ diễn xuất tệ, lúc nào cũng nở to mũi của mình. Trước đó hồi tháng 3, con trai ông trùm giải trí Hong Kong Hướng Hoa Cường cũng gây sốt mạng xã hội vì diễn xuất quá tệ.

Theo QQ, với vị thế là con trai của ông trùm giải trí và nhà sản xuất lừng danh - bà Trần Lam, Hướng Tả nhận được nhiều ưu ái. Nam diễn viên không phải ứng biến theo chủ đề ban giám khảo đưa như các thí sinh khác mà biểu diễn một trích đoạn đã chuẩn bị sẵn.

Hướng Tả con ông trùm làng giải trí Hồng Kong Hướng Hoa Cường và nhà sản xuất lừng danh - bà Trần Lam.

Anh được các diễn viên gạo cội như Ngô Trấn Vũ, Lương Gia Huy hỗ trợ, thay vì một mình phân tích vai diễn và cách thể hiện. Hướng Tả cũng được thể hiện bài thi một mình, trong khi các diễn viên khác phải đối phó với những thử thách ngẫu hứng mà các giám khảo đưa ra khi diễn chung. Tuy nhiên, phần diễn xuất của Hướng Tả tệ tới mức các giám khảo như Ngô Trấn Vũ, Nhĩ Đông Thăng, Lương Gia Huy, Tăng Chí Vỹ... phải tắt mic khi nhận xét về anh.

Ngô Trấn Vũ còn hoang mang hỏi: "Em vừa diễn cái gì vậy". Theo QQ, các diễn viên gạo cội đều đánh giá thấp màn diễn xuất của Hướng Tả nhưng không dám nhận xét nặng nề do lo ngại quyền lực của cha anh, ông trùm có liên quan tới xã hội đen Hướng Hoa Cường.

Diễn xuất của Hướng Tả tệ tới mức các giám khảo như Ngô Trấn Vũ, Nhĩ Đông Thăng, Lương Gia Huy, Tăng Chí Vỹ... phải tắt mic khi nhận xét về anh.

Trước đó, Hướng Tả cũng từng được người cha quyền lực lăng xê nhưng bất thành. Ông sản xuất bộ phim Phong Thần truyền kỳ chi Lôi Chấn Vũ, mời các ngôi sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ như Lý Liên Kiệt, Lương Gia Huy, Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy, Cổ Thiên Lạc... tới để làm nền cho vai diễn Lôi Chấn Vũ của Hướng Tả. Thế nhưng, siêu phẩm này thất bại thảm hại.

Hướng Tả chỉ gây chú ý với chuyện tình cùng mỹ nhân Quách Bích Đình. Cả hai hẹn hò sau khi cùng tham gia một show tình cảm. Toàn bộ hành trình từ khi quen biết, đến lúc kết hôn và sau hôn nhân của họ đều được quay thành chương trình giải trí.

Hướng Tả chỉ gây chú ý với chuyện tình cùng mỹ nhân Quách Bích Đình.

Lúc đầu, Hướng Tả được đánh giá là một người ga lăng, mạnh mẽ, thế nhưng sau đó nam diễn viên thể hiện sự vô tâm với vợ mới cưới. Đến tháng 7/2022, thiếu gia xã hội đen còn bị bắt gặp ngoại tình khi vợ đang mang thai lần hai. Để cứu vớt hình tượng, Hướng Tả vội vã quay về Đài Loan, Trung Quốc đưa vợ con đi chơi.