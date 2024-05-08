Đúng 8h sáng mai (9/5/2024), 3 con giáp này vận may hội tụ, kinh doanh lãi đậm, nhanh tay hốt vàng, tiền bạc càng lúc càng nhiều

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Ngọ nằm trong số những con giáp có vận son chói lọi với cuộc sống dư dả, thậm chí là giàu có hơn người nhờ sự tương trợ của 2 cát tinh đặc biệt, đó chính là sao Thiên Giải và Giải Thần.

Được 2 ngôi sao này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp tuổi Ngọ giải quyết tai ách và mang lại may mắn cho họ trong cuộc sống.

Trong tử vi học, sao Thiên Giải và Giải Thần chính là 2 cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt.

Có thể nói, nhờ 2 cát tinh này, tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, giúp họ tăng thêm sức mạnh, thậm chí trong công việc có thể gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng, biến vận xui thành vận may.

Ngoài ra, tuổi Ngọ còn có sự hỗ trợ của sao Bát Tọa, là sao chủ về đường học vấn, thi cử, sự vinh hiển. Được sao Bát Tọa trợ giúp, tuổi Ngọ sẽ dễ gặp may trên con đường công danh, sự nghiệp, đạt được những thành tựu chói lọi.

Tử vi học có nói, đúng 8h sáng mai (9/5/2024), tuổi Ngọ sẽ nhìn thấy cuộc sống của họ thăng hoa rực rỡ, khi sự nghiệp của họ không ngừng thăng tiến, tài khoản tăng số, của cải tài lộc đầy nhà khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, người tuổi Thân sẽ nhận được sự ủng hộ của quý nhân nên sẽ có được vận may và khiến cuộc sống tràn ngập ánh nắng.

Đúng 8h sáng mai (9/5/2024), con giáp tuổi Thân sẽ có sự nghiệp dần khởi sắc, những cơ hội mới xuất hiện trong công việc, đồng thời cũng được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao, từ đó có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.

Người tuổi Thân cũng sẽ đạt được tiến bộ trong các mối quan hệ của mình. Con giáp độc thân cũng có khả năng gặp được người mình thích trong tháng này và được cho là sẽ thoát ế thành công.

Về vận may tài chính, con giáp tuổi Thân sẽ có một số thu nhập bất ngờ vào thời gian này, vận may tài chính tích cực cũng sẽ được cải thiện. Chỉ cần họ làm việc chăm chỉ là sẽ có thu nhập tốt.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Trong văn hoá Á Đông, người tuổi Tị thường được liên kết với sự thông minh và linh hoạt. Những người sinh vào năm Tị thường gặp nhiều may mắn và có khả năng đạt được thành công cao trong cuộc sống.

Đúng 8h sáng mai (9/5/2024), dự báo rằng người tuổi Tị sẽ thu hoạch được nhiều thành quả đáng kể, từ sự nghiệp thăng tiến đến các mối quan hệ phát triển thêm phần mặn mà.

Sự linh hoạt và trí tuệ sẽ đem lại cho bản mệnh những cơ hội tốt để được đánh giá cao bởi cấp trên và đồng nghiệp, từ đó mở rộng khả năng thăng chức và cải thiện thu nhập.

Về mặt tài chính, bản mệnh cũng sẽ gặp nhiều may mắn nhờ những quyết định đầu tư thông minh và những phương pháp làm giàu mới. Gia đình của người tuổi Tị sẽ ngày càng gắn kết, tạo dựng nên một không gian ấm áp, là nơi chắp cánh cho niềm vui và sự thịnh vượng.

Tóm lại, người tuổi Tị được khích lệ tận dụng các cơ hội hiện có để tiến xa hơn nữa, với một sự nghiệp đang trên đà phát triển và một cuộc sống gia đình đầy đủ và hạnh phúc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.