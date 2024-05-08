Hé lộ lý do thật sự vì sao Triệu Lệ Dĩnh lại kết hôn với Phùng Thiệu Phong rồi vội vàng ly hôn

Ngày 6/5 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã kỷ niệm 18 năm vào nghề. Ở thời điểm mới gia nhập làng giải trí Hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh thường có vẻ thất thế trước những người đồng nghiệp tốt nghiệp đại học nghệ thuật chính quy. Cô không ít lần bị chế giễu về trình độ học vấn, kỹ năng diễn xuất và cả khả năng tiếng Anh. Thậm chí, phong cách ăn mặc của cô cũng là chủ đề bị netizen lấy ra bàn tán, đến nỗi người ta còn gắn mác "gái quê" cho nữ diễn viên.

Thế nhưng, Triệu Lệ Dĩnh không nhụt chí mà luôn không ngừng trau dồi bản thân, từng bước xây dựng một vị trí khó lòng lay động trên màn ảnh Hoa ngữ. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong loạt siêu phẩm truyền hình đình đám như Sam Sam Đến Đây Ăn Nào, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện,... tên tuổi của nữ diễn viên tạo được ấn tượng trong lòng nhiều người hâm mộ. Không chỉ dừng lại ở đó, Triệu Lệ Dĩnh luôn không ngừng làm mới bản thân. Mới đây, cô nàng còn tiếp tục gây ấn tượng với vai diễn Thẩm Ly trong siêu phẩm cổ trang Dữ Phượng Hành.

Hoạt động trong làng giải trí nhiều năm, diễn xuất của cô rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng ngoài khả năng diễn xuất, đời sống tình cảm của cô cũng thu hút nhiều sự chú ý. Những thăng trầm của hôn nhân đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.

Chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh thu hút nhiều sự chú ý. Cuộc hôn nhân của cô với Phùng Thiệu Phong đã gây ra vô số đồn đoán và thảo luận. Cả hai đã hợp tác trong nhiều tác phẩm và cũng nhận được sự yêu mến của người hâm mộ. Tuy nhiên, sự thật về hôn nhân thường nằm ngoài sức tưởng tượng của người công chúng. Không lâu sau khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh thông báo mình mang thai khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng. Thậm chí một số cho rằng cô và Phùng Thiệu Phong vội vàng kết hôn vì đã lỡ có bầu. Tuy nhiên, hôn nhân của họ chỉ được 4 năm thì cả hai tuyên bố ly hôn, làm dấy lên nhiều đồn đoán và bình luận.

Nguyên nhân cụ thể thì không ai biết, nhưng vài chi tiết có thể tìm ra một số manh mối. Có lẽ chính tính cách độc lập của Triệu Lệ Dĩnh đã thu hút Phùng Thiệu Phong, nhưng cũng có thể chính tính cách quyết đoán này cuối cùng đã trở thành nguyên nhân khiến hai người chia tay. Trong thế giới cảm xúc, nhiều khi mọi chuyện không thể giải thích bằng lý trí. Về cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, có lẽ mỗi người đều có quan điểm riêng nhưng chỉ có chính họ mới là người hiểu rõ nhất.

Nhìn chung, Triệu Lệ Dĩnh là một nữ diễn viên dám theo đuổi ước mơ và làm việc chăm chỉ, đồng thời tiếp tục tạo dựng thế giới của riêng mình trong làng giải trí. Dù trong sự nghiệp hay các mối quan hệ, cô ấy đều không ngừng trưởng thành và tiến bộ.

Mới đây, nhãn hàng cung cấp sản phẩm chăm sóc tóc tới từ Pháp mang tên René Furturer Paris đã chính thức công bố Triệu Lệ Dĩnh là đại diện người phát ngôn thương hiệu mới nhất của hãng. Trong hoạt động đầu tiên quảng bá cho thương hiệu, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với nhiều khoảnh khắc đẹp xuất thần, khoe thần thái và mái tóc suôn mượt phù hợp với hình ảnh của nhãn hàng.

Triệu Lệ Dĩnh trở thành đại diện thương hiệu René Furturer Paris.

Trang NetEase từng tiết lộ khối tài sản của Triệu Lệ Dĩnh sau gần 15 năm hoạt động nghệ thuật. Theo đó, trung bình mỗi năm, Triệu Lệ Dĩnh thu nhập bình quân khoảng 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 360 tỷ đồng). Đối với mỗi một bộ phim truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh có thể nhận được mức thù lao tầm 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 108 tỷ đồng).

Ngoài ra, khi ký hợp đồng với các thương hiệu, cô cũng thể bỏ túi 10 triệu nhân dân tệ/năm (khoảng 36 tỷ đồng). Với vị thế minh tinh hạng A, ngôi sao Hoa Thiên Cốt có thể kiếm hàng chục triệu USD mỗi năm. Cô được xem là một trong những "cỗ máy in tiền" khủng nhất trong làng giải trí Hoa ngữ.

Trong năm 2024, Triệu Lệ Dĩnh liên tục góp mặt vào các dự án phim ảnh lớn. Mới đây nhất là bộ phim Dữ Phượng Hành gây được tiếng vang lớn. Trong khi đó, dịp đầu năm nay, Triệu Lệ Dĩnh để lại ấn tượng trên màn ảnh rộng với vai Hách Tú Bình ở Điều Thứ 20. Dự án điện ảnh này đã bắt đầu mở bán vé trước và được kỳ vọng sẽ dẫn đầu phòng vé năm nay.