Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/5/2024: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long bị nhận nhầm là bố con, Trương Hàn rất phóng khoáng với bạn bè?

2. Tiêu Chiến hay cười nhưng thật ra không thân với các nữ diễn viên mà anh ấy từng hợp tác, tất cả hành động biểu hiện bên ngoài chỉ dừng lại ở phép lịch sự và ga lăng của một người đàn ông. Khi chưa thân anh ấy sẽ chú ý giữ khoảng cách với đối phương để đối phương cảm thấy thoải mái.

1. Vương Nhất Bác đúng là đang lên kế hoạch cho concert nhưng vì quay phim mà chỉ có thể mở được vài đêm diễn.

4. Mã Tư Thuần hiện yêu cầu bảo mật vô cùng nghiêm ngặt khi đàm phán kịch bản đến khi công bố chính thức.

3. Lúc Lý Hiện đóng phim với Châu Vũ Đồng, bạn gái còn thường xuyên đến đoàn phim thăm.

5. Thi thoảng, Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long đi dạo phố không ít lần bị người qua đường nhận lầm thành bố con.

6. Hiệu quả phát sống của Thừa Hoan Ký rất tốt, vừa cứu cánh cho Muốn Mãi Mãi Yêu vừa giúp Dương Tử nâng cao thực tích của bản thân, so với các sao nữ thuộc lứa hoa 90 khác thì mấy năm nay rõ ràng là cô ấy phát triển tốt nhất.

7. Quan hệ của Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng rất tốt, khi quay phim thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Cô ấy rất thích xe mô tô của Ngao Thụy Bằng, cho rằng nó vừa phong cách vừa tự do.

8. Nam chính trong kì vọng của "Thất tinh thải" là La Vân Hi, vẫn chưa xác định, nhưng nữ chính cơ bản đã xác định là Cúc Tịnh Y.

9. Cúc Tịnh Y nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì nhìn trúng một bộ trạch đấu, bộ phim tiếp theo của cô ấy nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ là cổ trang đề tài trạch đấu.

10. Trương Hàn rất phóng khoáng với bạn bè, thậm chí nam diễn viên khá thân thiết với Lưu Đào.

11. Khi Bạch Vũ Phàm mới tiến vào giới giải trí đã phải ăn khổ vài năm, từng trải qua giai đoạn không có phim để đóng.

12. Trần Phi Vũ rất khó có thể nhận được kịch bản trong tay các đạo diễn khác, chỉ vì những đạo diễn khác không muốn dính dáng lợi ích quá nhiều với bố của anh ấy. Vì để tránh phiền phức, họ rất hiếm khi cân nhắc đến Trần Phi Vũ.

13. Tài nguyên năm nay của Bao Thượng Ân rất tốt, những kịch bản cô ấy nhận đều là nữ chính, hơn nữa đều là kịch bản có thiết lập nhân vật khá tốt.

14. Kim Tĩnh đã tiếp xúc với vài thương vụ hợp tác thương hiệu mẹ và bé.

15. "Đại mộng quy ly" tuy đã tung trailer nhưng dự án này phải đến kì nghỉ đông hoặc quý 2 năm 2025 mới có thể phát sóng.