Hé lộ vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong Tương Viên Lộng: Người làm nhà văn, người hóa 'chị đại nhà giam'

Sao quốc tế 08/05/2024 14:38

Mới đây, dự án Tương Viên Lộng đã công bố bảng phân công vai diễn cho các diễn viên.

Tương Viên Lộng là dự án phim điện ảnh của đạo diễn Trần Khả Tân hợp tác cùng nữ diễn viên Chương Tử Di.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ vụ án có thật vào năm 1940 xoay quanh việc một phụ nữ bị cáo buộc đã giết hại và phân hủy xác chồng mình một cách dã man. Tương Viên Lộng thể hiện cuộc đấu tranh sinh tồn của phụ nữ, cách phụ nữ làm chủ được vận mệnh của chính bản thân mình.

Hé lộ vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong Tương Viên Lộng: Người làm nhà văn, người hóa 'chị đại nhà giam' - Ảnh 1

Ngoài Chương Tử Di, phim còn quy tụ dàn diễn viên khủng, được cư dân mạng ví như "quy tụ cả Cbiz". 

Mới đây, ekip đã tung ra bảng phân công vai diễn, đồng thời hé lộ đôi nét về những nhân vật của phim, cụ thể:

- Chương Tử Di vai Chiêm Chu Thị. Trong thời đại mà phụ nữ thuộc tầng lớp thấp hơn vẫn chưa có tên tuổi, Chiêm Chu Thị là cái tên được kết hợp từ họ của chủ cũ và chồng. Sau khi các phần thi thể của người chồng bị phát hiện, Chiêm Chu Thị thừa nhận bản thân là hung thủ, sau này rút lại lời thú tội. Đối mặt với nguy cơ bị xét xử và hành quyết, cô phát hiện ra một mong muốn sống sót không ngờ tới.

Hé lộ vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong Tương Viên Lộng: Người làm nhà văn, người hóa 'chị đại nhà giam' - Ảnh 2

- Vương Truyền Quân vai chồng của Chiêm Chu Thị "Đại Khối Đầu". Hắn có tên này do vóc người cao lớn. Từng là người định giá hàng hóa ở hiệu cầm đồ, khi thành phố rơi vào cảnh chiến tranh, hắn tiêu xài hoang phí nên đã rơi vào tình trạng khốn khó, cuối cùng tìm kiếm niềm an ủi trong các ổ cờ bạc ở Thượng Hải.

- Dịch Dương Thiên Tỉ đóng vai Tống Thị (Song). Là một thầy bói mù sống ở tầng dưới nhà Chiêm Chu Thị. Danh tính và tuổi tác thực sự của anh ta vẫn còn là một bí ẩn. Là hiện thân của định mệnh, Tống đưa ra những tiên đoán khó hiểu cho các nhân vật trong phim—một số đi thì tuân theo, trong khi những người khác thì phớt lờ.

- Triệu Lệ Dĩnh vai Tây Lâm, là nhà văn, nhà viết kịch, nhà hoạt động xã hội và đáng chú ý là một người đã ly hôn trong thời đại không thiện cảm với những phụ nữ đã ly hôn. Khi vở kịch của cô đột ngột bị hủy bỏ, cô tình cờ tìm được một tác phẩm thay thế tiềm năng: một tác phẩm dựa trên vụ án của Chiêm Chu Thị, người được gọi là "kẻ giết chồng". Tây Lâm đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội do dư luận xung quanh phiên tòa mang lại để cứu vãn sự nghiệp đang gặp khó khăn của mình.

Hé lộ vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong Tương Viên Lộng: Người làm nhà văn, người hóa 'chị đại nhà giam' - Ảnh 3

- Lôi Giai Âm vai Tiết Chí Võ. Là phó cục trưởng cục cảnh sát, làm việc cho chế độ bù nhìn Nhật Bản. Một người cuồng tín, cho rằng hành động của mình là chính nghĩa, chưa bao giờ nghĩ đến khả năng phản bội. Sau khi nghe Chiêm Chu Thị thú t.ộ.i, anh ta nhanh chóng kết thúc vụ án nhưng nhận ra mình đã đánh giá thấp sự bền bỉ của cô.

- Dương Mịch vai Vương Húc Mai. "Đại tỷ" cùng phòng tù với Chiêm Chu Thị, từng là vũ nữ nổi tiếng ở Thượng Hải nhưng cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn khi dính vào vụ án chứa chấp kẻ chạy trốn, thế nhưng cô vẫn tràn đầy tự tin sẽ được ra tù. 

Hé lộ vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong Tương Viên Lộng: Người làm nhà văn, người hóa 'chị đại nhà giam' - Ảnh 4

- Đại Bằng vai Hà Huệ Hiền một trong những người hàng xóm của Chiêm Chu Thị, vào thời điểm xảy ra vụ án. Ban đầu bị cảnh sát điều tra, anh ta là một thợ khóa trầm lặng và nhút nhát, không có mối liên hệ rõ ràng nào với vụ án. Tuy nhiên, anh ta không thể thoát khỏi mối liên hệ.

- Lý Hiện vai Trương Bảo Phúc, xúi giục Đại Khối Đầu đánh bạc, có ý đồ lợi dụng nợ nần của hắn và hoàn cảnh khó khăn của gia đình Chiêm Chu Thị để trục lợi, không ngờ lại bị nghi ngờ mưu sát.

Hé lộ vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong Tương Viên Lộng: Người làm nhà văn, người hóa 'chị đại nhà giam' - Ảnh 5

- Phạm Vĩ vai Diệp Bá Tú, một luật sư nổi tiếng của công ty luật lớn nhất Thượng Hải, do chồng của con gái ông làm chủ. Ông ta hứa sẽ bảo đảm cho Chiêm Chu Thị khi xét xử lại, Chiêm Chu Thị cũng ám chỉ ông ta sẽ có lợi.

- Thử Sa vai Trần Khai Châu. Là luật sư mới tốt nghiệp từ Mỹ trở về, hợp tác với Diệp Bá Tú để giải quyết vụ án Chiêm Chu Thị. Luôn thôi thúc quyết tâm thay đổi tình trạng đối với phụ nữ ở Trung Quốc, chủ nghĩa lý tưởng của Trần gặp nhiều thử thách khi đối mặt với thực tế phức tạp.

- Trương Tử Phong vai Diệp Niệm Chi. Là con gái của Diệp Bá Tú, cô vẫn đồng ý kết hôn với ông chủ của cha mình dù khoảng cách tuổi tác lớn, ông ta là chủ một công ty luật hàng đầu Thượng Hải. Bề ngoài, cuộc hôn nhân này mang lại cho cô sự giàu có và thoải mái, nhưng sâu thẳm bên trong nó lại là một dòng chảy ngầm.

Hé lộ vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong Tương Viên Lộng: Người làm nhà văn, người hóa 'chị đại nhà giam' - Ảnh 6

Với đội hình khủng, dự án này được dự đoán sẽ công phá các BXH và thành bộ phim ấn tượng, giúp nhiều tên tuổi khẳng định được chỗ đứng trong thị trường phim ảnh. .

Tương Viên Lộng 'nhá hàng' loạt ảnh mới, CĐM 'sởn da gà' vì đôi mắt ầng ậng nước của Chương Tử Di, đẳng cấp đại hoa đán là đây!

Tương Viên Lộng 'nhá hàng' loạt ảnh mới, CĐM 'sởn da gà' vì đôi mắt ầng ậng nước của Chương Tử Di, đẳng cấp đại hoa đán là đây!

Màn thể hiện cảm xúc qua ánh mắt của Chương Tử Di trong loạt ảnh mới quảng bá cho phim Tương Viên Lộng đang gây sốt.

Xem thêm
Từ khóa:   Tương Viên Lộng Chương Tử Di Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tương Viên Lộng 'nhá hàng' loạt ảnh mới, CĐM 'sởn da gà' vì đôi mắt ầng ậng nước của Chương Tử Di, đẳng cấp đại hoa đán là đây!

Tương Viên Lộng 'nhá hàng' loạt ảnh mới, CĐM 'sởn da gà' vì đôi mắt ầng ậng nước của Chương Tử Di, đẳng cấp đại hoa đán là đây!

HOT: Tương Viên Lộng quy tụ 'một nửa' Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh có vị trí khác biệt hẳn với Dương Mịch?

HOT: Tương Viên Lộng quy tụ 'một nửa' Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh có vị trí khác biệt hẳn với Dương Mịch?

Triệu Lệ Dĩnh tái hợp Dịch Dương Thiên Tỉ trong phim điện ảnh Tương Viên Lộng

Triệu Lệ Dĩnh tái hợp Dịch Dương Thiên Tỉ trong phim điện ảnh Tương Viên Lộng

Vừa 'giành chiến thắng' trong dự án điện ảnh Tương Viên Lộng, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đối đầu trực tiếp với Dương Mịch trong tháng 3?

Vừa 'giành chiến thắng' trong dự án điện ảnh Tương Viên Lộng, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục đối đầu trực tiếp với Dương Mịch trong tháng 3?

Sau thành công của phim Điều Thứ 20, Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa ‘kỳ phùng địch thủ’ Dương Mịch trong Tương Viên Lộng

Sau thành công của phim Điều Thứ 20, Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa ‘kỳ phùng địch thủ’ Dương Mịch trong Tương Viên Lộng

Đây chính là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẵn sàng hạ mình để ‘xin’ vai nữ phụ trong Tương Viên Lộng

Đây chính là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẵn sàng hạ mình để ‘xin’ vai nữ phụ trong Tương Viên Lộng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (19/9/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Cuối ngày hôm nay (19/9/2026), 3 con giáp trúng hồng phúc vô biên, suôn sẻ trăm bề, ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Bị chồng khóa cửa phòng đêm tân hôn, tôi đắng lòng nghe thêm câu nói của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 9 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích