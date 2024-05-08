Hé lộ vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch trong Tương Viên Lộng: Người làm nhà văn, người hóa 'chị đại nhà giam'

Tác phẩm lấy cảm hứng từ vụ án có thật vào năm 1940 xoay quanh việc một phụ nữ bị cáo buộc đã giết hại và phân hủy xác chồng mình một cách dã man. Tương Viên Lộng thể hiện cuộc đấu tranh sinh tồn của phụ nữ, cách phụ nữ làm chủ được vận mệnh của chính bản thân mình.

Mới đây, ekip đã tung ra bảng phân công vai diễn, đồng thời hé lộ đôi nét về những nhân vật của phim, cụ thể:

- Chương Tử Di vai Chiêm Chu Thị. Trong thời đại mà phụ nữ thuộc tầng lớp thấp hơn vẫn chưa có tên tuổi, Chiêm Chu Thị là cái tên được kết hợp từ họ của chủ cũ và chồng. Sau khi các phần thi thể của người chồng bị phát hiện, Chiêm Chu Thị thừa nhận bản thân là hung thủ, sau này rút lại lời thú tội. Đối mặt với nguy cơ bị xét xử và hành quyết, cô phát hiện ra một mong muốn sống sót không ngờ tới.

- Vương Truyền Quân vai chồng của Chiêm Chu Thị "Đại Khối Đầu". Hắn có tên này do vóc người cao lớn. Từng là người định giá hàng hóa ở hiệu cầm đồ, khi thành phố rơi vào cảnh chiến tranh, hắn tiêu xài hoang phí nên đã rơi vào tình trạng khốn khó, cuối cùng tìm kiếm niềm an ủi trong các ổ cờ bạc ở Thượng Hải.

- Dịch Dương Thiên Tỉ đóng vai Tống Thị (Song). Là một thầy bói mù sống ở tầng dưới nhà Chiêm Chu Thị. Danh tính và tuổi tác thực sự của anh ta vẫn còn là một bí ẩn. Là hiện thân của định mệnh, Tống đưa ra những tiên đoán khó hiểu cho các nhân vật trong phim—một số đi thì tuân theo, trong khi những người khác thì phớt lờ.

- Triệu Lệ Dĩnh vai Tây Lâm, là nhà văn, nhà viết kịch, nhà hoạt động xã hội và đáng chú ý là một người đã ly hôn trong thời đại không thiện cảm với những phụ nữ đã ly hôn. Khi vở kịch của cô đột ngột bị hủy bỏ, cô tình cờ tìm được một tác phẩm thay thế tiềm năng: một tác phẩm dựa trên vụ án của Chiêm Chu Thị, người được gọi là "kẻ giết chồng". Tây Lâm đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội do dư luận xung quanh phiên tòa mang lại để cứu vãn sự nghiệp đang gặp khó khăn của mình.

- Lôi Giai Âm vai Tiết Chí Võ. Là phó cục trưởng cục cảnh sát, làm việc cho chế độ bù nhìn Nhật Bản. Một người cuồng tín, cho rằng hành động của mình là chính nghĩa, chưa bao giờ nghĩ đến khả năng phản bội. Sau khi nghe Chiêm Chu Thị thú t.ộ.i, anh ta nhanh chóng kết thúc vụ án nhưng nhận ra mình đã đánh giá thấp sự bền bỉ của cô.

- Dương Mịch vai Vương Húc Mai. "Đại tỷ" cùng phòng tù với Chiêm Chu Thị, từng là vũ nữ nổi tiếng ở Thượng Hải nhưng cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn khi dính vào vụ án chứa chấp kẻ chạy trốn, thế nhưng cô vẫn tràn đầy tự tin sẽ được ra tù.

- Đại Bằng vai Hà Huệ Hiền một trong những người hàng xóm của Chiêm Chu Thị, vào thời điểm xảy ra vụ án. Ban đầu bị cảnh sát điều tra, anh ta là một thợ khóa trầm lặng và nhút nhát, không có mối liên hệ rõ ràng nào với vụ án. Tuy nhiên, anh ta không thể thoát khỏi mối liên hệ.

- Lý Hiện vai Trương Bảo Phúc, xúi giục Đại Khối Đầu đánh bạc, có ý đồ lợi dụng nợ nần của hắn và hoàn cảnh khó khăn của gia đình Chiêm Chu Thị để trục lợi, không ngờ lại bị nghi ngờ mưu sát.

- Phạm Vĩ vai Diệp Bá Tú, một luật sư nổi tiếng của công ty luật lớn nhất Thượng Hải, do chồng của con gái ông làm chủ. Ông ta hứa sẽ bảo đảm cho Chiêm Chu Thị khi xét xử lại, Chiêm Chu Thị cũng ám chỉ ông ta sẽ có lợi.

- Thử Sa vai Trần Khai Châu. Là luật sư mới tốt nghiệp từ Mỹ trở về, hợp tác với Diệp Bá Tú để giải quyết vụ án Chiêm Chu Thị. Luôn thôi thúc quyết tâm thay đổi tình trạng đối với phụ nữ ở Trung Quốc, chủ nghĩa lý tưởng của Trần gặp nhiều thử thách khi đối mặt với thực tế phức tạp.

- Trương Tử Phong vai Diệp Niệm Chi. Là con gái của Diệp Bá Tú, cô vẫn đồng ý kết hôn với ông chủ của cha mình dù khoảng cách tuổi tác lớn, ông ta là chủ một công ty luật hàng đầu Thượng Hải. Bề ngoài, cuộc hôn nhân này mang lại cho cô sự giàu có và thoải mái, nhưng sâu thẳm bên trong nó lại là một dòng chảy ngầm.

Với đội hình khủng, dự án này được dự đoán sẽ công phá các BXH và thành bộ phim ấn tượng, giúp nhiều tên tuổi khẳng định được chỗ đứng trong thị trường phim ảnh. .