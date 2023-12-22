Đây chính là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẵn sàng hạ mình để ‘xin’ vai nữ phụ trong Tương Viên Lộng

Sao quốc tế 22/12/2023 16:28

Tuy vai nữ phụ trong Tương Viên Lộng đã thuộc về người đẹp Giang Sở Ảnh nhưng trước đó Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẵn sàng hạ mình vào vai nữ phụ vì lý do cực sống này.

 

Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch là hai cái tên được quan tâm nhất hiện tại vì lùm xùm xung quanh bộ phim Tương Viên Lộng. Dù chỉ tham gia với tư cách diễn viên phụ, vai diễn khách mời nhưng lại xảy ra “cuộc chiến ngầm” giữa 2 nàng tiểu hoa đán 85, từ đó cũng gây ra một số tranh cãi. Lý do nào khiến Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch, 2 nàng tiểu hoa top đầu 85 sẵn sàng hạ mình để làm nền cho đàn chị Chương Tử Di.

Đây chính là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẵn sàng hạ mình để ‘xin’ vai nữ phụ trong Tương Viên Lộng - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch từng "chạy đua" vào vị trí nữ phụ trong Tương Viên Lộng. 

Lý do đầu tiên và thuyết phục nhất chính là kịch bản của bộ phim cực kỳ hấp dẫn. Tương Viên Lộng lấy bối cảnh thập niên 1940, xoay quanh một trong bốn vụ án bí ẩn nhất ở Trung Quốc: người phụ nữ sát hại dã man và phân xác chồng thành nhiều mảnh.

Đây chính là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẵn sàng hạ mình để ‘xin’ vai nữ phụ trong Tương Viên Lộng - Ảnh 2
Tương Viên Lộng huy tụ dàn diễn viên chính thực lực như Chương Tử Di, Lôi Giai Âm. 

Từ đây, quá khứ đau khổ của người phụ nữ cũng được hé lộ. Bản thân cô là trẻ mồ côi, bị cha nuôi bán vào nhà giàu làm người giúp việc, sau được mai mối và lấy người chồng hiện tại. Tuy nhiên, sau đó cô mới phát hiện chồng mình là một con nghiện cờ bạc, gái gú bên ngoài. Sau nhiều lần bị ngược đãi thô bạo, cô buộc phải giết chồng để giữ mạng sống.

Đây chính là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẵn sàng hạ mình để ‘xin’ vai nữ phụ trong Tương Viên Lộng - Ảnh 3
Tương Viên Lộng lấy bối cảnh thập niên 1940, xoay quanh một trong bốn vụ án bí ẩn nhất ở Trung Quốc. 

Từ hình ảnh nữ chính, mang đến cái nhìn bao quát về cuộc đời của đại đa số phụ nữ Trung Quốc lúc bấy giờ. Nội dung phim bày tỏ sự thương xót với số phận bất hạnh của người phụ nữ, cổ vũ họ đứng lên tìm thấy con đường đúng đắn để giải thoát cho mình.

Người cầm trịch bộ phim chính là đạo diễn tài năng Trần Khả Tân cùng dàn diễn viên chính thực lực như Chương Tử Di, Lôi Giai Âm… Từ những yếu tố từ kịch bản đến con người, nhiều khả năng đây sẽ là bộ phim có thành tích tốt và đem về nhiều giải thưởng danh giá cho dàn diễn viên tham gia.

Đây chính là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẵn sàng hạ mình để ‘xin’ vai nữ phụ trong Tương Viên Lộng - Ảnh 4
Trần Khả Tân và Chương Tử Di đã phải đợi hơn 10 năm để được hợp tác với nhau. 

Cư dân mạng suy đoán Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đều đang nhắm đến giải thưởng khi tham gia Tương Viên Lộng, bởi tuy đã có những bước chuyển hình nhưng cả hai tiểu hoa đều chưa có thành tích nào đáng kể.

Dương Mịch là ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ với một loạt tác phẩm như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Tiểu Thời Đại, Tôi Là Nhân Chứng, Tú Xuân Đao 2, Hộc Châu Phu Nhân, Bạo Phong Nhãn, Cảm Ơn Bác Sĩ, Định Luật 80/20 Của Tình Yêu… và trong năm 2024 sẽ là Hồ Yêu tiểu Hồng Nương đóng cùng Cung Tuấn.

Đây chính là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẵn sàng hạ mình để ‘xin’ vai nữ phụ trong Tương Viên Lộng - Ảnh 5
Dương Mịch là ngôi sao nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. 

Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh, Dương Mịch còn là cái tên đắt giá trong lĩnh vực quảng cáo, gương mặt thường xuyên tại các sự kiện của Trung Quốc nhờ lượng fan theo dõi đông đảo. Cô còn là bà chủ của một số công ty điện ảnh, chuyên đào tạo, nâng đỡ những ngôi sao mới. Nhờ chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, Dương Mịch hiện sở hữu khối tài sản lên tới 600 triệu USD.

Không hề thua kém đối thủ, Triệu Lệ Dĩnh cũng đạt nhiều thành tích đáng nể với loạt vai diễn ấn tượng. Năm 2013, cô gây được dấu ấn với vai chính trong Lục Trinh truyền kỳ, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện. Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ tư danh sách sao gốc Hoa kiếm tiền nhiều nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Hiện cô là cổ đông của 3 tập đoàn và là phó chủ tịch của một công ty công nghệ lớn tại Trung Quốc.

Đây chính là lý do khiến Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch sẵn sàng hạ mình để ‘xin’ vai nữ phụ trong Tương Viên Lộng - Ảnh 6
Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ tư danh sách sao gốc Hoa kiếm tiền nhiều nhất do tạp chí Forbes bình chọn.

So với Dương Mịch, hình ảnh người mẹ đơn thân của Triệu Lệ Dĩnh cũng nhận được sự yêu thích hơn. Dù bận rộn công việc, nữ diễn viên luôn dành thời gian mỗi ngày gọi điện cho con, mua đồ chơi, quà bánh và mỗi cuối tháng sẽ tranh thủ về thăm bé. Cô và chồng cũ - Phùng Thiệu Phong cũng giữ quan hệ tốt vì con.

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