Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó

Sao quốc tế 22/11/2022 11:37

Với khuôn mặt xinh đẹp lại thêm thần thái cao sang, quý tộc, dàn mỹ nhân Cbiz này có vào vai nghèo cũng khó mà chạm đến người xem, dù diện quần áo tả tơi đến mấy cũng đẹp bất ngờ.

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng từng là nữ minh tinh nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ, cô cũng là bảo chứng của nhan sắc, nếu không vướng phải lùm xùm thì sự nghiệp và vị thế của nàng mỹ nhân còn vươn cao hơn nữa. Nữ diễn viên sinh năm 1981 sở hữu làn da trắng "phát sáng", đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao vút cùng thần thái sang chảnh ngút ngàn. Vì lẽ đó, khi đóng vai nha hoàn ở bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, nàng Kim Tỏa nhanh chóng vụt lên thành sao.

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 1

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 2

Ở bộ phim Tôi Không Phải Phan Kim Liên, Phạm Băng Băng bất ngờ rũ bỏ hình ảnh xinh đẹp thường thấy và đảm nhận vai diễn nghèo khổ, vất vả. Mặc dù đã cố gắng để đem đến một người phụ nữ nông thôn có ánh mắt mệt mỏi nhưng gương mặt lại quá xinh đẹp so với hình ảnh một cô gái đến từ thôn quê.

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 3

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 4

Cảnh Điềm

Cảnh Điểm là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc không thể trộn lẫn giữa dàn hoa đán Trung Quốc, cô còn được mọi người nhắc đến với cái tên "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Đặc biệt khi đứng bên cạnh ai, Cảnh Điềm cũng có thể "diễm áp" đối phương nhờ đường nét nổi bần bật. Chính vì thế, cô thường được đo ni đóng giày cho những vai diễn thượng lưu. Nhiều fan hâm mộ cho rằng Cảnh Điềm không cần thử sức với vai diễn nghèo khổ làm gì vì căn bản cốt cách cô đã toát lên sự cao quý không thể che giấu.

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 5

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 6

Đặc biệt, nói về khí chất quý tộc của Cảnh Điềm không thể không nhắc đến tác phẩm Tư Đằng, Cảnh Điềm nhận về "cơn mưa" lời khen trước những bộ sườn xám mà cô nàng mặc trong phim. Thậm chí, có nhiều người còn cho rằng bộ phim này không khác gì show thời trang của nữ diễn viên.

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 7

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 8

Địch Lệ Nhiệt Ba

Vóc dáng yểu điệu, vẻ đẹp Tân Cương rất Tây, Địch Lệ Nhiệt Ba sinh ra là để đóng vai con nhà giàu, minh tinh, kiều nữ.

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 9

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 10

Đó là lý do vì sao khi cô thủ vai cô nàng xấu xí trong Lý Huệ Trân Xinh Đẹp, ai cũng chê bai Địch Lệ Nhiệt Ba chẳng hợp vai. Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp nhất là thủ vai hồ ly chín đuôi tràn ngập tiên khí, hay ngôi sao vạn người mê.

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 11

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 12

Angelababy

Angelababy sở hữu đôi mắt phượng đến sóng mũi dọc dừa đều toát lên sự xinh đẹp, quý phái. 

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 13

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 14

Nữ diễn viên từng được mệnh danh là người ăn xin xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ sau khi cô hóa thân vào vai diễn giả nghèo giả khổ Vân Ca trong bộ phim truyền hình Vân Trung Ca. Mặc dù phải diện trang phục rách rưới, luộm thuộm nhưng người xem phải gật gù công nhận rằng không làm lu mờ được nhan sắc đỉnh cao của cô, thậm chí có người nhận xét vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh vẫn vô cùng rạng ngời, kiêu sa.

Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó - Ảnh 15

Phạm Băng Băng tính chuyện cưới xin, mời cả chuyên gia phong thủy để xem ngày tốt?

Phạm Băng Băng tính chuyện cưới xin, mời cả chuyên gia phong thủy để xem ngày tốt?

Sau nhiều thăng trầm trong tình cảm, Phạm Băng Băng được cho là đang tính đến chuyện làm đám cưới sau khi đưa bố mẹ đến gặp một chuyên gia phong thủy nổi tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng Cảnh Điềm Địch Lệ Nhiệt Ba Angelababy sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Phạm Băng Băng tính chuyện cưới xin, mời cả chuyên gia phong thủy để xem ngày tốt?

Phạm Băng Băng tính chuyện cưới xin, mời cả chuyên gia phong thủy để xem ngày tốt?

Phạm Băng Băng nhân chứng cho câu nói 'tuổi tác cũng chỉ là con số' khi xuất sắc giành giải diễn viên châu Á xuất sắc

Phạm Băng Băng nhân chứng cho câu nói 'tuổi tác cũng chỉ là con số' khi xuất sắc giành giải diễn viên châu Á xuất sắc

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm gây sốt với nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm gây sốt với nhan sắc qua ảnh chưa chỉnh sửa

Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này?

Cùng tạo hình thời Đường trong hậu trường phim mới, Dương Tử khó lòng vượt mặt Cảnh Điềm ở điểm này?

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ công khai tình cảm đặc biệt với một người, netizen kết luận Dương Dương và Hoàng Cảnh Du chỉ là kẻ đến sau người này

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ công khai tình cảm đặc biệt với một người, netizen kết luận Dương Dương và Hoàng Cảnh Du chỉ là kẻ đến sau người này

Địch Lệ Nhiệt Ba bị paparazzi theo dõi lúc nửa đêm, fan tức giận vì thần tượng bị xâm phạm đời tư

Địch Lệ Nhiệt Ba bị paparazzi theo dõi lúc nửa đêm, fan tức giận vì thần tượng bị xâm phạm đời tư

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ