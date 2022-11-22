Những mỹ nhân Hoa ngữ sở hữu khí chất 'trâm anh thế phiệt', muốn chuyển hình vào vai nghèo cũng khó

Phạm Băng Băng từng là nữ minh tinh nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ, cô cũng là bảo chứng của nhan sắc, nếu không vướng phải lùm xùm thì sự nghiệp và vị thế của nàng mỹ nhân còn vươn cao hơn nữa. Nữ diễn viên sinh năm 1981 sở hữu làn da trắng "phát sáng", đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao vút cùng thần thái sang chảnh ngút ngàn. Vì lẽ đó, khi đóng vai nha hoàn ở bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, nàng Kim Tỏa nhanh chóng vụt lên thành sao.

Ở bộ phim Tôi Không Phải Phan Kim Liên, Phạm Băng Băng bất ngờ rũ bỏ hình ảnh xinh đẹp thường thấy và đảm nhận vai diễn nghèo khổ, vất vả. Mặc dù đã cố gắng để đem đến một người phụ nữ nông thôn có ánh mắt mệt mỏi nhưng gương mặt lại quá xinh đẹp so với hình ảnh một cô gái đến từ thôn quê.

Cảnh Điềm

Cảnh Điểm là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc không thể trộn lẫn giữa dàn hoa đán Trung Quốc, cô còn được mọi người nhắc đến với cái tên "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Đặc biệt khi đứng bên cạnh ai, Cảnh Điềm cũng có thể "diễm áp" đối phương nhờ đường nét nổi bần bật. Chính vì thế, cô thường được đo ni đóng giày cho những vai diễn thượng lưu. Nhiều fan hâm mộ cho rằng Cảnh Điềm không cần thử sức với vai diễn nghèo khổ làm gì vì căn bản cốt cách cô đã toát lên sự cao quý không thể che giấu.

Đặc biệt, nói về khí chất quý tộc của Cảnh Điềm không thể không nhắc đến tác phẩm Tư Đằng, Cảnh Điềm nhận về "cơn mưa" lời khen trước những bộ sườn xám mà cô nàng mặc trong phim. Thậm chí, có nhiều người còn cho rằng bộ phim này không khác gì show thời trang của nữ diễn viên.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Vóc dáng yểu điệu, vẻ đẹp Tân Cương rất Tây, Địch Lệ Nhiệt Ba sinh ra là để đóng vai con nhà giàu, minh tinh, kiều nữ.

Đó là lý do vì sao khi cô thủ vai cô nàng xấu xí trong Lý Huệ Trân Xinh Đẹp, ai cũng chê bai Địch Lệ Nhiệt Ba chẳng hợp vai. Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp nhất là thủ vai hồ ly chín đuôi tràn ngập tiên khí, hay ngôi sao vạn người mê.

Angelababy

Angelababy sở hữu đôi mắt phượng đến sóng mũi dọc dừa đều toát lên sự xinh đẹp, quý phái.

Nữ diễn viên từng được mệnh danh là người ăn xin xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ sau khi cô hóa thân vào vai diễn giả nghèo giả khổ Vân Ca trong bộ phim truyền hình Vân Trung Ca. Mặc dù phải diện trang phục rách rưới, luộm thuộm nhưng người xem phải gật gù công nhận rằng không làm lu mờ được nhan sắc đỉnh cao của cô, thậm chí có người nhận xét vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh vẫn vô cùng rạng ngời, kiêu sa.