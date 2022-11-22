Những bộ phim Hoa ngữ bị vạ lây vì diễn viên dính tin đồn hẹn hò

Trầm Vụn Hương Phai là tác phẩm được quan tâm ngay từ khi chưa phát sóng vì có sự tham gia của cặp đôi chuyên đóng phim ngược Dương Tử - Thành Nghị.

Nhưng sau đó, cả hai xác nhận chỉ là bạn bè 10 năm thân thiết. Dương Tử nói dối rằng không có việc ăn chung bánh kem nhưng cuối cùng lại có video bằng chứng làm mọi người vẫn bàn tán không ngớt, thêm nữa Dương Tử cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Khi phim mới phát sóng, fan đang thích thú trước màn kết hợp cực kỳ ăn ý giữa Dương Tử - Thành Nghị. Tuy nhiên, lúc này Dương Tử làm cư dân mạng hú hồn vì bị bóc có quan hệ trên mức bạn bè với Lưu Học Nghĩa khi ở tiệc sinh nhật, anh đút bánh kem cho Dương Tử.

Tinh Hán Xán Lạn

Sau Dương Tử, đến lượt nam chính Tinh Hán Xán Lạn là Ngô Lỗi vướng vào đồn đoán hẹn hò với Hướng Hàm Chi. Ngô Lỗi từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chưa vướng ồn ào đời tư nào, thế nên khi vướng vào đồn đoán hẹn hò dân tình vô cùng sửng sốt và phản ứng gay gắt.

Không chỉ có ảnh mà có cô gái tố Vương An Vũ gạ gẫm cũng tiết lộ Hướng Hàm Chi là bạn gái Ngô Lỗi, nên netizen càng được thể bàn tán xôn xao. Dù vậy, phía Ngô Lỗi vẫn giữ im lặng, và đến giờ khán giả chỉ quan tâm Tinh Hán Xán Lạn, tin đồn kia có lẽ cũng sắp trôi vào dĩ vãng rồi.

Ninh An Như Mộng

Ninh An Như Mộng là bộ cổ trang do 2 lưu lượng thế hệ mới là Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính. Phim được dự đoán sẽ bùng nổ bởi dàn diễn viên trẻ đẹp, đang được quan tâm và đề tài phim tiên hiệp vẫn rất hút khán giả.

Tuy nhiên khi phim vừa đóng máy, chưa kịp phát sóng thì 2 diễn viên chính Bạch Lộc và Trương Lăng Hách bị "bóc" chuyện hẹn hò. Cặp đôi còn cùng ra vào phòng khách sạn, thường có những tương tác bí mật ngọt ngào trên phim trường. Việc 2 bên ko lên tiếng phản hồi càng khiến nhiều người tin chuyện hẹn hò là thật.

Thông tin này bị fan của cả 2 bên phản đối. Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đều là diễn viên đang trong thời kỳ quan trọng của sự nghiệp. Việc lộ việc yêu đương sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người hâm mộ. Trương Lăng Hách mất 10.000 người theo dõi chỉ sau tin hẹn hò.

Khanh Khanh Nhật Thường

Dù không có sự góp mặt của sao hạng A nhưng Khanh Khanh Nhật Thường lại nhận về sự quan tâm lớn từ khán giả nhờ vào câu chuyện hấp dẫn, thú vị. Hai diễn viên chính góp mặt trong phim là Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi.

Tuy nhiên, khi mới lên sóng được vài tập đầu, Bạch Kính Đình bị khui tin hẹn hò với nữ diễn viên Tống Dật. Cả hai đã gặp gỡ gia đình hai bên, được fan ủng hộ nhiệt liệt.

Còn Điền Hi Vi cũng lộ ảnh thân mật với Khuất Sở Tiêu. Đoàn làm phim không thể quảng bá hình ảnh couple vì cả hai diễn viên chính đang dính tin hẹn hò.