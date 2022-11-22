Những bộ phim Hoa ngữ bị vạ lây vì diễn viên dính tin đồn hẹn hò

Sao quốc tế 22/11/2022 17:26

Vì tin đồn hẹn hò của diễn viên mà nhiều phim Hoa ngữ 'lao đao' không thể thực hiện chiến dịch quảng bá gây ảnh hưởng đến thành tích phim.

Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai là tác phẩm được quan tâm ngay từ khi chưa phát sóng vì có sự tham gia của cặp đôi chuyên đóng phim ngược Dương Tử - Thành Nghị.

Những bộ phim Hoa ngữ bị vạ lây vì diễn viên dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 1

Khi phim mới phát sóng, fan đang thích thú trước màn kết hợp cực kỳ ăn ý giữa Dương Tử - Thành Nghị. Tuy nhiên, lúc này Dương Tử làm cư dân mạng hú hồn vì bị bóc có quan hệ trên mức bạn bè với Lưu Học Nghĩa khi ở tiệc sinh nhật, anh đút bánh kem cho Dương Tử.

Nhưng sau đó, cả hai xác nhận chỉ là bạn bè 10 năm thân thiết. Dương Tử nói dối rằng không có việc ăn chung bánh kem nhưng cuối cùng lại có video bằng chứng làm mọi người vẫn bàn tán không ngớt, thêm nữa Dương Tử cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. 

Những bộ phim Hoa ngữ bị vạ lây vì diễn viên dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 2

 

Tinh Hán Xán Lạn

Sau Dương Tử, đến lượt nam chính Tinh Hán Xán Lạn là Ngô Lỗi vướng vào đồn đoán hẹn hò với Hướng Hàm Chi. Ngô Lỗi từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chưa vướng ồn ào đời tư nào, thế nên khi vướng vào đồn đoán hẹn hò dân tình vô cùng sửng sốt và phản ứng gay gắt.

Những bộ phim Hoa ngữ bị vạ lây vì diễn viên dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 3

Không chỉ có ảnh mà có cô gái tố Vương An Vũ gạ gẫm cũng tiết lộ Hướng Hàm Chi là bạn gái Ngô Lỗi, nên netizen càng được thể bàn tán xôn xao. Dù vậy, phía Ngô Lỗi vẫn giữ im lặng, và đến giờ khán giả chỉ quan tâm Tinh Hán Xán Lạn, tin đồn kia có lẽ cũng sắp trôi vào dĩ vãng rồi.

Những bộ phim Hoa ngữ bị vạ lây vì diễn viên dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 4

Ninh An Như Mộng

Ninh An Như Mộng là bộ cổ trang do 2 lưu lượng thế hệ mới là Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính. Phim được dự đoán sẽ bùng nổ bởi dàn diễn viên trẻ đẹp, đang được quan tâm và đề tài phim tiên hiệp vẫn rất hút khán giả. 

Những bộ phim Hoa ngữ bị vạ lây vì diễn viên dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 5

Tuy nhiên khi phim vừa đóng máy, chưa kịp phát sóng thì 2 diễn viên chính Bạch Lộc và Trương Lăng Hách bị "bóc" chuyện hẹn hò. Cặp đôi còn cùng ra vào phòng khách sạn, thường có những tương tác bí mật ngọt ngào trên phim trường. Việc 2 bên ko lên tiếng phản hồi càng khiến nhiều người tin chuyện hẹn hò là thật. 

Thông tin này bị fan của cả 2 bên phản đối. Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đều là diễn viên đang trong thời kỳ quan trọng của sự nghiệp. Việc lộ việc yêu đương sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người hâm mộ. Trương Lăng Hách mất 10.000 người theo dõi chỉ sau tin hẹn hò. 

 Những bộ phim Hoa ngữ bị vạ lây vì diễn viên dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 6

Khanh Khanh Nhật Thường

Dù không có sự góp mặt của sao hạng A nhưng Khanh Khanh Nhật Thường lại nhận về sự quan tâm lớn từ khán giả nhờ vào câu chuyện hấp dẫn, thú vị. Hai diễn viên chính góp mặt trong phim là Bạch Kính Đình và Điền Hi Vi.

Những bộ phim Hoa ngữ bị vạ lây vì diễn viên dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 7

Tuy nhiên, khi mới lên sóng được vài tập đầu, Bạch Kính Đình bị khui tin hẹn hò với nữ diễn viên Tống Dật. Cả hai đã gặp gỡ gia đình hai bên, được fan ủng hộ nhiệt liệt.

Những bộ phim Hoa ngữ bị vạ lây vì diễn viên dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 8

Còn Điền Hi Vi cũng lộ ảnh thân mật với Khuất Sở Tiêu. Đoàn làm phim không thể quảng bá hình ảnh couple vì cả hai diễn viên chính đang dính tin hẹn hò.

Những bộ phim Hoa ngữ bị vạ lây vì diễn viên dính tin đồn hẹn hò - Ảnh 9

Dương Tử tiếp tục bị lộ bằng chứng hẹn hò lén lút với Lưu Học Nghĩa?

Dương Tử tiếp tục bị lộ bằng chứng hẹn hò lén lút với Lưu Học Nghĩa?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung tiếp tục "soi" ra những bằng chứng Dương Tử và bạn thân lâu năm Lưu Học Nghĩa là một đôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Trầm Vụn Hương Phai Ninh An Như Mộng Tinh hán xán lạn Khanh Khanh Nhật Thường Dương Tử Bạch Lộc sao hoa ngữ phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử tiếp tục bị lộ bằng chứng hẹn hò lén lút với Lưu Học Nghĩa?

Dương Tử tiếp tục bị lộ bằng chứng hẹn hò lén lút với Lưu Học Nghĩa?

Dương Tử dùng 'biện pháp mạnh' sau khi vướng vô loạt lùm xùm tình ái với Lưu Học Nghĩa

Dương Tử dùng 'biện pháp mạnh' sau khi vướng vô loạt lùm xùm tình ái với Lưu Học Nghĩa

Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi lộ bằng chứng hẹn hò

Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi lộ bằng chứng hẹn hò

Xác nhận độc thân trên Weibo, Ngô Lỗi ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò Hướng Hàm Chi?

Xác nhận độc thân trên Weibo, Ngô Lỗi ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò Hướng Hàm Chi?

Bạch Lộc qua đêm ở nhà đàn em Trương Lăng Hách

Bạch Lộc qua đêm ở nhà đàn em Trương Lăng Hách

Trương Lăng Hách mất gì sau khi vướng tin đồn hẹn hò với Bạch Lộc?

Trương Lăng Hách mất gì sau khi vướng tin đồn hẹn hò với Bạch Lộc?

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ