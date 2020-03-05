Nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc bị đồn là tín đồ của Tân Thiên Địa

Trong lúc dịch Covid-19 đang hoành hành tại Hàn Quốc, nhiều ngôi sao hàng đầu nước này vướng tin đồn là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa.
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Tính đến thời điểm hiện tại, số người nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đã vượt 5.000 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Sau Trung Quốc, Hàn Quốc trở thành tâm dịch Covid-19 lớn thứ hai trên thế giới. Giáo phái Tân Thiên Địa được cho là nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng tại xứ sở Kim Chi.
Mặc dù được xác định là ổ dịch nhưng giáo phái Tân Thiên Địa vẫn không chịu cung cấp danh sách tín đồ cho chính quyền. Chỉ đến khi dịch bệnh bùng phát, trước sức ép của dư luận và chính phủ Hàn Quốc, những người đứng đầu giáo phái này mới chịu cung cấp danh sách tín đồ.
Sau khi danh sách này được công bố, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc vướng tin đồn là tín đồ của giáo phái này. Theo Sohu, Lee Byung Hun, Won Bin, Han Ga In, Han Hyo Joo, Lee Dong Wook… là những cái tên nổi tiếng Hàn Quốc được cho là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa. Sự việc này ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh và danh tiếng của các nghệ sĩ nói trên.
Trước những tin đồn này, công ty quản lý của Lee Dong Wook đã lên tiếng khẳng định anh không phải là tín đồ của Tân Thiên Địa. Ngày 4/3, công ty BH cũng đưa ra thông báo, các nghệ sĩ do BH quản lý như: Lee Byung Hun, Han Ga In, Han Hyo Joo đều không có bất kỳ liên hệ nào với giáo phái Tân Thiên Địa. Ngoài ra, công ty FNC – đơn vị quản lý nam diễn viên Won Bin cũng phủ nhận chuyện anh có liên quan đến các hoạt động của Tân Thiên Địa.