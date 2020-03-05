Nhiều ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc bị đồn là tín đồ của Tân Thiên Địa

Sao quốc tế 05/03/2020 07:12

Trong lúc dịch Covid-19 đang hoành hành tại Hàn Quốc, nhiều ngôi sao hàng đầu nước này vướng tin đồn là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đã vượt 5.000 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Sau Trung Quốc, Hàn Quốc trở thành tâm dịch Covid-19 lớn thứ hai trên thế giới. Giáo phái Tân Thiên Địa được cho là nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng tại xứ sở Kim Chi.

covid 19 1
Vướng tin đồn là thành viên của Tân Thiên Địa, công ty đại diện của Lee Dong Wook đã lên tiếng phủ nhận

Mặc dù được xác định là ổ dịch nhưng giáo phái Tân Thiên Địa vẫn không chịu cung cấp danh sách tín đồ cho chính quyền. Chỉ đến khi dịch bệnh bùng phát, trước sức ép của dư luận và chính phủ Hàn Quốc, những người đứng đầu giáo phái này mới chịu cung cấp danh sách tín đồ.

covid 19 2
Nữ diễn viên Han Ga In cũng được cho là thành viên của Tân Thiên Địa

Sau khi danh sách này được công bố, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc vướng tin đồn là tín đồ của giáo phái này. Theo Sohu, Lee Byung Hun, Won Bin, Han Ga In, Han Hyo Joo, Lee Dong Wook… là những cái tên nổi tiếng Hàn Quốc được cho là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa. Sự việc này ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh và danh tiếng của các nghệ sĩ nói trên.

covid 19 3
Công ty quản lý của Lee Byung Hun và Won Bin đều phủ nhận thông tin nghệ sĩ của mình có liên quan đến giáo phái làm lây nhiễm Covid-19

Trước những tin đồn này, công ty quản lý của Lee Dong Wook đã lên tiếng khẳng định anh không phải là tín đồ của Tân Thiên Địa. Ngày 4/3, công ty BH cũng đưa ra thông báo, các nghệ sĩ do BH quản lý như: Lee Byung Hun, Han Ga In, Han Hyo Joo đều không có bất kỳ liên hệ nào với giáo phái Tân Thiên Địa. Ngoài ra, công ty FNC – đơn vị quản lý nam diễn viên Won Bin cũng phủ nhận chuyện anh có liên quan đến các hoạt động của Tân Thiên Địa.

Song Hye Kyo vội trở về Hàn Quốc giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành

Song Hye Kyo vội trở về Hàn Quốc giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành

Sau khi kết thúc công việc tại Milan, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã vội trở về Hàn Quốc giữa lúc tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát.

Xem thêm
Từ khóa:   Lee Byung Hun Han Ga In Tân Thiên Địa

TIN LIÊN QUAN

Song Hye Kyo vội trở về Hàn Quốc giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành

Song Hye Kyo vội trở về Hàn Quốc giữa lúc dịch Covid-19 đang hoành hành

Đang đóng phim ở nước ngoài, Song Joong Ki vẫn quyên góp số tiền 'khủng' chống dịch Covid-19

Đang đóng phim ở nước ngoài, Song Joong Ki vẫn quyên góp số tiền 'khủng' chống dịch Covid-19

Song Joong Ki bất ngờ nhắc đến Song Hye Kyo, phải chăng cặp đôi Song - Song đã tái hợp?

Song Joong Ki bất ngờ nhắc đến Song Hye Kyo, phải chăng cặp đôi Song - Song đã tái hợp?

Jang Dong Gun tiết lộ Hyun Bin – Song Hye Kyo – Bi Rain từng vướng tình tay ba?

Jang Dong Gun tiết lộ Hyun Bin – Song Hye Kyo – Bi Rain từng vướng tình tay ba?

Động thái mới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki trong những ngày cuối năm

Động thái mới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki trong những ngày cuối năm

Hết đeo nhẫn, Song Hye Kyo lại khiến fan tò mò về khả năng tái hợp với Song Joong Ki

Hết đeo nhẫn, Song Hye Kyo lại khiến fan tò mò về khả năng tái hợp với Song Joong Ki

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 18 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 7 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý