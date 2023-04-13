Nhan sắc qua ống kính của Ngu Thu Hân tại Mỹ được netizen khen ngợi: 'Xinh đẹp xuất sắc'

Chỉ là những tấm ảnh chụp lén nhưng nhan sắc của Ngu Thư Hân vẫn khiến cho netizen Cbiz phát sốt vì quá xinh đẹp.

Nhờ việc ghi danh vào chương trình Thanh xuân có bạn 2, tên tuổi của Ngu Thư Hân đã được nhiều khán giả trẻ biết đến. Chưa kể vào cuối năm vừa rồi, thành công của Thương Lan Quyết còn giúp nữ diễn viên nổi đình đám hơn nữa và trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ sáng giá của Cbiz.

Người đẹp sinh năm 1997 được đánh giá có diễn xuất tự nhiên, ngoại hình đẹp, vóc dáng cao ráo, phong cách thời thượng, biến hóa đa dạng. Thậm chí nếu cứ tiếp tục tỏa sáng như năm vừa rồi khả năng cô vượt mặt Triệu Lộ Tư để đứng đầu tiểu hoa lứa 95 là vô cùng lớn.

Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Mới đây theo Sina đưa tin, một số người hâm mộ bất ngờ đã bắt gặp Ngu Thư Hân khi cô nàng đang đi du lịch tại Mỹ. Tại đây, dân tình thêm một lần nữa được chứng kiến vẻ đẹp xuất sắc của mỹ nhân này.

Trong những tấm hình chụp lén, dễ dàng nhận thấy Ngu Thư Hân ăn vận khá đơn giản nhưng không kém phần cá tính, thời thượng. Khi xuất hiện ở nơi công cộng, nữ diễn viên trẻ không ngần ngại ngồi xổm và sử dụng điện thoại. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng là đủ khiến các fan của cô nàng phải khen ngợi hết lời khi làn da trắng trẻo lẫn vẻ đẹp của cô là quá hoàn hảo.

Ngu Thư Hân là một nữ diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ THE9. Ngu Thư Hân bắt đầu giành được nhiều sự chú ý qua các vai diễn trong loạt tác phẩm như Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Khúc biến tấu ánh trăng, và nổi bật nhất là Thương Lan quyết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-qua-ong-kinh-cua-ngu-thu-han-tai-my-uoc-netizen-khen-ngoi-xinh-ep-xuat-sac-572324.html