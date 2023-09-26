Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Nghê Ni trên song bìa tạp chí Cosmopolitan ngân thập (số tháng 10/2023). Theo đó, cô nàng gây ấn tượng với mái tóc đỏ phá cách, đầy mới lạ. Tạo hình quyến rũ của cô nàng với trang phục khoe được các đường cong quyến rũ. Có thể thấy, cô nàng luôn gây ấn tượng với khán giả bởi ngoài nhan sắc luôn toát lên sức hút đầy ma lực nhờ khí chất lạnh lùng, đài các, sang trọng, có thể hớp hồn bất kỳ ai.

Nghê Ni được khán giả biết đến khi đảm nhận vai diễn Ngọc Mặc trong phim điện ảnh nổi tiếng Kim Lăng Thập Tam Thoa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau thành công của bộ phim, Nghê Ni dần trở nên nổi tiếng và có thêm nhiều tác phẩm mới chủ yếu ở mảng điện ảnh. Về sau, cô cũng tham gia các tác phẩm truyền hình và gặt hái thành công nhất định.

Cô nàng còn được ví như nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ, sở hữu nhiều tác phẩm nổi bật như bộ phim như: Cô Dâu Đại Chiến, Năm Tháng Vội Vã, Lưu Kim Tuế Nguyệt,…

Gần đây, dự án truyền hình Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni đóng chính nhận về nhiều thành tích ngưỡng mộ. Mặc dù ban đầu không có ưu thế về mặt truyền thông và còn chịu áp lực khi cùng lên sóng với phim của Tiêu Chiến, Thành Nghị. Tuy nhiên, phim vẫn nằm trong top các bảng xếp hạng về lượt xem. Đặc biệt, một yếu tố để đo sự thành thành công của phim chính ở việc thu hút sự hợp tác của các nhãn hàng.