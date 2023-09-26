Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập

Sao quốc tế 26/09/2023 19:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Nghê Ni trên song bìa tạp chí Cosmopolitan ngân thập (số tháng 10/2023). Theo đó, cô nàng gây ấn tượng với mái tóc đỏ phá cách, đầy mới lạ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Nghê Ni trên song bìa tạp chí Cosmopolitan ngân thập (số tháng 10/2023). Theo đó, cô nàng gây ấn tượng với mái tóc đỏ phá cách, đầy mới lạ. Tạo hình quyến rũ của cô nàng với trang phục khoe được các đường cong quyến rũ. Có thể thấy, cô nàng luôn gây ấn tượng với khán giả bởi ngoài nhan sắc luôn toát lên sức hút đầy ma lực nhờ khí chất lạnh lùng, đài các, sang trọng, có thể hớp hồn bất kỳ ai.

Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập - Ảnh 1Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập - Ảnh 2Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập - Ảnh 3Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập - Ảnh 4Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập - Ảnh 5Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập - Ảnh 6Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập - Ảnh 7Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập - Ảnh 8Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập - Ảnh 9Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập - Ảnh 10Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập - Ảnh 11

Nghê Ni được khán giả biết đến khi đảm nhận vai diễn Ngọc Mặc trong phim điện ảnh nổi tiếng Kim Lăng Thập Tam Thoa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau thành công của bộ phim, Nghê Ni dần trở nên nổi tiếng và có thêm nhiều tác phẩm mới chủ yếu ở mảng điện ảnh. Về sau, cô cũng tham gia các tác phẩm truyền hình và gặt hái thành công nhất định.

Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập - Ảnh 12

Cô nàng còn được ví như nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ, sở hữu nhiều tác phẩm nổi bật như bộ phim như: Cô Dâu Đại Chiến, Năm Tháng Vội Vã, Lưu Kim Tuế Nguyệt,…

Nhan sắc Nghê Ni với màu tóc đỏ rực trên trên song bìa tạp chí Cosmopolitan số ngân thập - Ảnh 13

Gần đây, dự án truyền hình Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni đóng chính nhận về nhiều thành tích ngưỡng mộ. Mặc dù ban đầu không có ưu thế về mặt truyền thông và còn chịu áp lực khi cùng lên sóng với phim của Tiêu Chiến, Thành Nghị. Tuy nhiên, phim vẫn nằm trong top các bảng xếp hạng về lượt xem. Đặc biệt, một yếu tố để đo sự thành thành công của phim chính ở việc thu hút sự hợp tác của các nhãn hàng.

Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni và Bạch Vũ có điểm douban khá cao dù không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng

Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni và Bạch Vũ có điểm douban khá cao dù không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tây Xuất Ngọc Môn do Nghê Ni và Bạch Vũ đóng chính đã chính thức mở điểm douban với con số khá cao.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghê Ni sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni và Bạch Vũ có điểm douban khá cao dù không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng

Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni và Bạch Vũ có điểm douban khá cao dù không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng

Vừa lên sóng, Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni đã lập thành tích khủng

Vừa lên sóng, Tây Xuất Ngọc Môn của Nghê Ni đã lập thành tích khủng

Lý Hiện và Nghê Ni sắp sửa nên duyên trong một dự án hiện đại, netizen vô cùng ủng hộ màn kết hợp này

Lý Hiện và Nghê Ni sắp sửa nên duyên trong một dự án hiện đại, netizen vô cùng ủng hộ màn kết hợp này

Cô Gái Mất Tích của Nghê Ni công bố 'tin vui' cho fan hâm mộ sau thời gian oanh tạc phòng vé

Cô Gái Mất Tích của Nghê Ni công bố 'tin vui' cho fan hâm mộ sau thời gian oanh tạc phòng vé

Phim của Chu Nhất Long và Nghê Ni lập kỷ lục mới về doanh thu phòng vé sau 1 tuần ra rạp

Phim của Chu Nhất Long và Nghê Ni lập kỷ lục mới về doanh thu phòng vé sau 1 tuần ra rạp

Cô Gái Mất Tích của Nghê Ni và Chu Nhất Long lập thành tích khủng khi vừa mới ra rạp

Cô Gái Mất Tích của Nghê Ni và Chu Nhất Long lập thành tích khủng khi vừa mới ra rạp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình