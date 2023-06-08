Nhan sắc cuốn hút của nữ chính khiến khán giả cày ngày cày đêm dù 'chất lượng phim có tệ'

Sao quốc tế 08/06/2023 11:04

Nữ chính này được yêu thích bởi nụ cười ngọt ngào, nhan sắc mang vẻ đẹp tinh khôi tựa như tình đầu thanh xuân.

Chỉ vừa mới chính thức công chiếu từ ngày 2/6 trên WeTV, "Soi sáng cho em" ngay lập tức tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi từ phía cộng đồng mạng. Bộ phim có sự tham gia của hai diễn viên đình đám Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam, đặc biệt, nhan sắc của "nữ thần thanh xuân" Chương Nhược Nam góp phần không nhỏ vào việc thu hút sự chú ý của khán giả.

Nhan sắc cuốn hút của nữ chính khiến khán giả cày ngày cày đêm dù 'chất lượng phim có tệ' - Ảnh 1

Nhan sắc cuốn hút của nữ chính khiến khán giả cày ngày cày đêm dù 'chất lượng phim có tệ' - Ảnh 2
Nhan sắc nữ chính phim "Soi sáng cho em" đang gây bão cộng đồng mạng

Trong những tập đầu của bộ phim, khán giả liên tục "lọt hố" bởi vẻ đẹp cuốn hút của nữ diễn viên chính, nhiều người chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Thậm chí, còn có khán giả nhận xét "chỉ nhìn Chương Nhược Nam thôi cũng đủ muốn xem phim" hay " sẽ xem bất chấp dù chất lượng phim có tệ hay không". 

Nhan sắc cuốn hút của nữ chính khiến khán giả cày ngày cày đêm dù 'chất lượng phim có tệ' - Ảnh 3Nhan sắc cuốn hút của nữ chính khiến khán giả cày ngày cày đêm dù 'chất lượng phim có tệ' - Ảnh 4

Nhan sắc cuốn hút của nữ chính khiến khán giả cày ngày cày đêm dù 'chất lượng phim có tệ' - Ảnh 5
Chương Nhược Nam nên duyên cùng sao nam Hoa ngữ đa tài Trần Vỹ Đình trong bộ phim mới

Chương Nhược Nam vốn đã sở hữu vẻ đẹp đằm thắm có hồn cùng ngũ quan tinh tế, lông mày thanh tú, răng trắng, nước da phát sáng toát lên vẻ yêu kiều dịu dàng. Nét đẹp thanh thuần, trong sáng ấy đã lấy cắp trái tim nhiều khán giả màn ảnh.  

Nhan sắc cuốn hút của nữ chính khiến khán giả cày ngày cày đêm dù 'chất lượng phim có tệ' - Ảnh 6

Nhan sắc cuốn hút của nữ chính khiến khán giả cày ngày cày đêm dù 'chất lượng phim có tệ' - Ảnh 7

Nhan sắc cuốn hút của nữ chính khiến khán giả cày ngày cày đêm dù 'chất lượng phim có tệ' - Ảnh 8
Chương Nhược Nam được đánh giá cao về ngoại hình lẫn kĩ năng diễn xuất

Chương Nhược Nam (14/11/1996), sinh ra ở thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang. Tháng 12/2017, nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi vào vai Cố Sâm Tương trong bộ phim điện ảnh thanh xuân vườn trường "Bi thương ngược dòng thành sông" của đạo diễn Lạc Lạc.

Đến năm 2021, nhờ tham gia vào vai diễn Vưu Vịnh Từ trong "Hôn lễ của em" cộng với nét đẹp trong trẻo, nụ cười tươi sáng tựa ánh nắng mặt trời của mình, nàng tiểu hoa 9X này ngay lập tức được tạp chí Trung Quốc và khán giả ca ngợi, ưu ái đặt cho nhiều danh xưng như "nữ thần thanh xuân", "tình đầu quốc dân", "hoa khôi Chiết Giang" hay "cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi".

 Nhan sắc cuốn hút của nữ chính khiến khán giả cày ngày cày đêm dù 'chất lượng phim có tệ' - Ảnh 9

Nhan sắc cuốn hút của nữ chính khiến khán giả cày ngày cày đêm dù 'chất lượng phim có tệ' - Ảnh 10
Nét đẹp ngọt ngào, trong sáng của "nữ thần thanh xuân" Chương Nhược Nam trong "Soi sáng cho em" đã lấy cắp trái tim nhiều khán giả màn ảnh.  

"Soi sáng cho em" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Thời gian như hẹn" của tác giả Tiểu Lộ. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu và cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chàng lính cứu hỏa dũng cảm Cận Thời Xuyên (Trần Vỹ Đình) và cô phóng viên nhiệt huyết Từ Lai (Chương Nhược Nam). Bên cạnh đó, phim cũng đề cao những người lính cứu hỏa không ngại hiểm nguy, sẵn sàng xả thân cứu người, giúp đời. 

Nhan sắc cuốn hút của nữ chính khiến khán giả cày ngày cày đêm dù 'chất lượng phim có tệ' - Ảnh 11
Câu chuyện tình yêu giữa chàng cứu hỏa và nàng phóng viên liệu sẽ có kết thúc như thế nào?

Theo nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, tuy chỉ mới lên sóng vài tập nhưng hiện tại vai Từ Lai của "nữ thần thanh xuân" Chương Nhược Nam đang nằm trong Top 10 nhân vật được yêu thích nhất của Vlinkage. Hiện khán giả cũng đang mong chờ mối tình định mệnh của chàng cứu hỏa và nàng phóng viên liệu sẽ có những diễn biến như thế nào. 

 

 

 

 

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Việc Chương Nhược Nam thể hiện thành công các vai có tâm lí phức tạp là điểm nổi bật giúp cô tỏa sáng trong bộ phim "Chiếu Sáng Cho Em".

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