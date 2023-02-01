Netizen xứ Trung phát choáng trước thú chơi xa xỉ của bà xã Hoắc Kiến Hoa

Sao quốc tế 01/02/2023 17:00

Không chỉ là diễn viên nổi tiếng, Lâm Tâm Như còn là tay chơi có tiếng trong làng trang sức, kim cương.

Cụ thể, theo nhiều thông tin từ báo Trung Quốc cho biết Lâm Tâm Như là tay chơi hàng hiệu đích thực với những món đồ xa xỉ thường xuyên được cô sử dụng. Mới đây, trong bức ảnh mừng sinh nhật tuổi 47 do chính nữ diễn viên đăng tải, công chúng đã nhanh chóng chú ý đến chiếc đồng hồ mà cô nàng đang đeo có giá trị lên đến hàng triệu NDT

Netizen xứ Trung phát choáng trước thú chơi xa xỉ của bà xã Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 1
Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet

Được biết đây không phải lần đầu Lâm Tâm Như bị bắt gặp sử dụng các món trang sức đắt giá. Nữ diễn viên từng đeo một chiếc nhẫn kim cương trị giá lên tới 30 triệu NDT (4,4 triệu USD). Chưa hết, đó vẫn chưa là chiếc nhẫn có gia trị cao nhất trong bộ sưu tập của cô khi đã từng có thời điểm netizen đứng ngồi không yên với giá trị của chiếc nhẫn mà cô đeo tại một sự kiện có mức giá lên đến hơn 100 triệu NDT - con số khổng lồ với bất kỳ dân chơi nào. 

Netizen xứ Trung phát choáng trước thú chơi xa xỉ của bà xã Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 2

Netizen xứ Trung phát choáng trước thú chơi xa xỉ của bà xã Hoắc Kiến Hoa - Ảnh 3
 Bộ sưu tập của cô nàng có giá trị lên đến hàng triệu USD - Ảnh: Internet

Những món trang sức đắt đỏ là niềm yêu thích của Lâm Tâm Như. Không chỉ mua cho mình, nữ diễn viên tiết lộ cô thường mua trang sức để dành tặng con gái Cá Heo Nhỏ dịp sinh nhật. "Sau này, chúng trở thành của hồi môn của con gái tôi", Lâm Tâm Như cho biết.

Theo QQ , Lâm Tâm Như còn có niềm đam mê sử dụng túi LV, Hermès. Nữ diễn viên có nhiều mẫu túi, kiểu dáng khác nhau. Truyền thông từng bắt gặp Lâm Tâm Như sử dụng một chiếc túi Birkin trị giá 400.000 NDT (gần 60.000 USD) để đựng chú cún cưng.

Lâm Tâm Như là một nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nhà sản xuất phim người Đài Loan. Cô xếp hạng 30 trong danh sách 100 người nổi tiếng của Forbes Trung Quốc vào năm 2013, thứ 36 vào năm 2014, thứ 82 vào năm 2015, và thứ 68 vào năm 2017.

Triệu Lệ Dĩnh gây bão với hành động công khai tình cảm dành cho một ngôi sao Hoa ngữ

Triệu Lệ Dĩnh gây bão với hành động công khai tình cảm dành cho một ngôi sao Hoa ngữ

Được đích thân Triệu Lệ Dĩnh công khai tình cảm hẳn đây là một nhân vật vô cùng đặc biệt.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa Lâm Tâm Như chơi hàng hiệu sao Châu Á sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh gây bão với hành động công khai tình cảm dành cho một ngôi sao Hoa ngữ

Triệu Lệ Dĩnh gây bão với hành động công khai tình cảm dành cho một ngôi sao Hoa ngữ

Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ

Fan cười ngất với một số chiêu trò của dàn sao Hoa ngữ trên màn ảnh: Dương Tử giả vờ ăn nhưng quá lộ

Hiệp hội những ngôi sao Hoa ngữ có thần thái tia camera cực đỉnh: Trần Phi Vũ nhan sắc ấn tượng nhưng vẫn chào thua Nhậm Gia Luân

Hiệp hội những ngôi sao Hoa ngữ có thần thái tia camera cực đỉnh: Trần Phi Vũ nhan sắc ấn tượng nhưng vẫn chào thua Nhậm Gia Luân

TOP mỹ nhân sao Hoa ngữ sinh năm tuổi Mão được yêu thích nhất: Lưu Diệc Phi xinh đẹp xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh thành công rực rỡ

TOP mỹ nhân sao Hoa ngữ sinh năm tuổi Mão được yêu thích nhất: Lưu Diệc Phi xinh đẹp xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh thành công rực rỡ

Điểm mặt 3 cái tên sao Hoa ngữ được lòng fan quốc tế nhất 2022: Thành Long tiếp tục giữ vững vị thế độc tôn

Điểm mặt 3 cái tên sao Hoa ngữ được lòng fan quốc tế nhất 2022: Thành Long tiếp tục giữ vững vị thế độc tôn

Điểm mặt những sao Hoa ngữ đụng hàng trên màn ảnh Cbiz: Dương Tử và Triệu Lộ Tư bất phân thắng bại về nhan sắc

Điểm mặt những sao Hoa ngữ đụng hàng trên màn ảnh Cbiz: Dương Tử và Triệu Lộ Tư bất phân thắng bại về nhan sắc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái