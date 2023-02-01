Netizen xứ Trung phát choáng trước thú chơi xa xỉ của bà xã Hoắc Kiến Hoa

Không chỉ là diễn viên nổi tiếng, Lâm Tâm Như còn là tay chơi có tiếng trong làng trang sức, kim cương.

Cụ thể, theo nhiều thông tin từ báo Trung Quốc cho biết Lâm Tâm Như là tay chơi hàng hiệu đích thực với những món đồ xa xỉ thường xuyên được cô sử dụng. Mới đây, trong bức ảnh mừng sinh nhật tuổi 47 do chính nữ diễn viên đăng tải, công chúng đã nhanh chóng chú ý đến chiếc đồng hồ mà cô nàng đang đeo có giá trị lên đến hàng triệu NDT

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet

Được biết đây không phải lần đầu Lâm Tâm Như bị bắt gặp sử dụng các món trang sức đắt giá. Nữ diễn viên từng đeo một chiếc nhẫn kim cương trị giá lên tới 30 triệu NDT (4,4 triệu USD). Chưa hết, đó vẫn chưa là chiếc nhẫn có gia trị cao nhất trong bộ sưu tập của cô khi đã từng có thời điểm netizen đứng ngồi không yên với giá trị của chiếc nhẫn mà cô đeo tại một sự kiện có mức giá lên đến hơn 100 triệu NDT - con số khổng lồ với bất kỳ dân chơi nào.

Bộ sưu tập của cô nàng có giá trị lên đến hàng triệu USD - Ảnh: Internet

Những món trang sức đắt đỏ là niềm yêu thích của Lâm Tâm Như. Không chỉ mua cho mình, nữ diễn viên tiết lộ cô thường mua trang sức để dành tặng con gái Cá Heo Nhỏ dịp sinh nhật. "Sau này, chúng trở thành của hồi môn của con gái tôi", Lâm Tâm Như cho biết.

Theo QQ , Lâm Tâm Như còn có niềm đam mê sử dụng túi LV, Hermès. Nữ diễn viên có nhiều mẫu túi, kiểu dáng khác nhau. Truyền thông từng bắt gặp Lâm Tâm Như sử dụng một chiếc túi Birkin trị giá 400.000 NDT (gần 60.000 USD) để đựng chú cún cưng.

Lâm Tâm Như là một nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nhà sản xuất phim người Đài Loan. Cô xếp hạng 30 trong danh sách 100 người nổi tiếng của Forbes Trung Quốc vào năm 2013, thứ 36 vào năm 2014, thứ 82 vào năm 2015, và thứ 68 vào năm 2017.

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