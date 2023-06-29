Nàng thơ thế hệ mới của Cbiz sắp về chung nhà với nam thần Thành Nghị?

Sao quốc tế 29/06/2023 11:31

Người hâm mộ nói riêng vừa vui vừa lo trước bước đi mới của nữ diễn viên.

Thời gian gần đây, rộ tin đồn "nàng thơ thế hệ mới" Lý Lan Địch sắp có khả năng gia nhập công ty Hoan Nhụy Thế Kỷ - công ty hiện quản lý loạt sao trẻ tiềm năng như Thành Nghị, Lý Tiểu Nhiễm, Lưu Học Nghĩa. Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn của cộng đồng mạng trước thông tin Lý Lan Địch sắp hết hạn hợp đồng với công ty quản lý Thượng Hải Đường Nhân. Nhiều cư dân mạng đồn đoán rằng nàng tiểu hoa này sẽ không có ý định tiếp tục ở lại mà sẽ đầu quân cho công ty quản lý mới. 

Nàng thơ thế hệ mới của Cbiz sắp về chung nhà với nam thần Thành Nghị? - Ảnh 1

Nàng thơ thế hệ mới của Cbiz sắp về chung nhà với nam thần Thành Nghị? - Ảnh 2
Người hâm mộ nói riêng vừa vui vừa lo trước bước đi mới của nữ diễn viên

Trước những nghi vấn này, người hâm mộ nói riêng vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo cho bước đi tiếp theo của nữ diễn viên. Bởi lẽ nếu cô được công ty mới hỗ trợ đúng cách thì không chỉ phát triển được tài năng mà còn có thể thúc đẩy tên tuổi với nhiều vai diễn khác biệt. Tuy nhiên, nếu cô chọn "nhầm" thì con đường diễn xuất của cô nàng cũng khó đoán về lâu dài. 

   Nàng thơ thế hệ mới của Cbiz sắp về chung nhà với nam thần Thành Nghị? - Ảnh 3Nàng thơ thế hệ mới của Cbiz sắp về chung nhà với nam thần Thành Nghị? - Ảnh 4

Nàng thơ thế hệ mới của Cbiz sắp về chung nhà với nam thần Thành Nghị? - Ảnh 5
Lý lan Địch sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng 

Lý Lan Địch xuất thân là nữ diễn viên nhí tài năng với nhiều vai diễn tuổi thơ để đời như "Yêu người thua bởi ai", "Thiếu niên Mẫn Tử Khiên". Nàng thơ sinh năm 1999 chính thức theo đuổi con dường diễn xuất khi thi đỗ Học viện Hý kịch Trung ương với vị trí Á khoa toàn quốc. Cô chính thức trở thành sinh viên của ngôi trường danh tiếng này, học cùng lớp với diễn viên Dịch Dương Thiên Tỷ và Hồ Tiên Hú. 

Nàng thơ thế hệ mới của Cbiz sắp về chung nhà với nam thần Thành Nghị? - Ảnh 6Nàng thơ thế hệ mới của Cbiz sắp về chung nhà với nam thần Thành Nghị? - Ảnh 7

Nàng thơ thế hệ mới của Cbiz sắp về chung nhà với nam thần Thành Nghị? - Ảnh 8
Nàng thơ sinh năm 1999 xuất thân là nữ diễn viên nhí tài năng

Với gương mặt khả ái và lối diễn xuất tự nhiên, Lý Lan Địch có cho mình gia tài phim đồ sộ trong suốt chặng đường 14 năm đóng phim dù chỉ mới 24 tuổi như "Xin chào ngày xưa ấy", "Mộng hồi Đại Thanh", "Hóa ra anh vẫn ở đây" (bản điện ảnh), "Đừng quấy rầy tôi học tập", "Nước cờ đi vào tim em",... Đặc biệt, Lý Lan Địch trở thành nàng thơ trẻ triển vọng, gây ấn tượng mạnh với khán giả qua vai diễn Dư Châu Châu trong bộ phim thanh xuân ăn khách "Xin chào ngày xưa ấy".

Nàng thơ thế hệ mới của Cbiz sắp về chung nhà với nam thần Thành Nghị? - Ảnh 9
Hiện Lý Lan Địch được xem là "nàng thơ thế hệ mới" của Cbiz, dự đoán sẽ làm nên tên tuổi lớn trong tương lai

Gần đây, Lý Lan Địch gây sốt trở lại khi tham gia dòng phim tiên hiệp "Tinh lạc ngưng thành đường" đóng chính cùng đàn anh Trần Tinh Húc. Sau thành công vang dội của bộ phim được đánh giá "khó diễn", Lý Lan Địch đã chứng minh được thực lực cùng khả năng diễn xuất linh hoạt của bản thân, xứng danh học bá của Học viện Hý kịch Trung ương. Hiện khán giả và người hâm mộ nàng thơ Cbiz mới này mong rằng cô sẽ có thêm nhiều dự án lớn để có thể thể hiện được hết năng lực của bản thân. 

  

 

 

 

 

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