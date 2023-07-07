Nam thần Chu Dực Nhiên của 'Khi anh chạy về phía em' bất ngờ áp đảo Triệu Lộ Tư

Sức hút của Vụng Trộm Không Thể Giấu là vô cùng lớn. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư vẫn bị sao nam này vượt mặt.

Thời gian qua, phim thanh xuân vườn trường “Khi anh chạy về phía em” nhận những phản hồi tích cực của khán giả nhờ tình tiết nhẹ nhàng, dễ thương, cách xây dựng nhân vật thực tế cùng diễn xuất tự nhiên của cặp đôi chính. Khi anh chạy về phía em là bộ phim học đường thanh xuân ngọt ngào hay nhất 2023 Theo kết quả thống kê "Số lượng nam nữ chính mới có lượt theo dõi nhiều nhất trên Weibo trong một tuần", Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đã thua Chu Dực Nhiên và Trương Miểu Di của Khi Em Chạy Về Phía Anh.

Nam thần sinh năm 2000 đang thu hút nhiều sự chú ý. Theo truyền thông, Chu Dực Nhiên thậm chí đã trở thành diễn viên hot nhất tháng 6 khi đạt 2,074 triệu fan hâm mộ chỉ trong một tháng. Cụ thể, Weibo cá nhân của nam diễn viên hiện đạt 2 triệu followers (theo dõi) mới. Rất lâu rồi mới có một tác phẩm thanh xuân vườn trường thu hút đến vậy. Thành tích này của Chu Dực Nhiên vượt qua Bạch Kính Đình (tăng 1,777 triệu fan), Trần Triết Viễn (tăng 1,718 triệu fan), Giả Nãi Lượng (tăng 1,476 triệu fan), Tống Dật (tăng 1,338 triệu fan), Chương Nhược Nam (tăng 1,115 triệu fan), Triệu Lộ Tư (tăng 1,034 triệu fan).

Không chỉ nói về tình yêu tươi trẻ, phim còn có nhiều câu thoại vừa hài hước vừa nhân văn, cùng với phong cách chữa lành, ngọt ngào đã trở thành một web drama được thảo luận cao với 950.000 thảo luận và 2,8 tỉ lượt đọc. Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng vai chính đứng đầu bảng xếp hạng. Mặt khác, Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn gây ấn tượng về tạo hình đến kỹ năng diễn xuất. Họ có “phản ứng hóa học” mạnh mẽ, điều này cũng khiến phim trở nên nổi tiếng, đứng nhất về tỷ suất người xem kể từ khi bắt đầu phát sóng, và mức độ phổ biến vượt hơn 10.000. Chemistry bùng nổ của cặp đôi được khán giả đánh giá cao. Hiện tại, bộ phim tình cảm ngọt ngào Vụng trộm không thể giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng vai chính đứng đầu bảng xếp hạng và mức độ nổi tiếng tiếp tục tăng cao. Sau khi bộ phim kết thúc, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ chính thức nối sóng.

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