'Mỹ Nữ 4000 năm' chính thức nên duyên cùng Lưu Học Nghĩa, thần thái xinh đẹp có cứu vớt được diễn xuất một màu?

Sao quốc tế 21/04/2023 19:09

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Hoa Gian Lệnh đã chính thức khai máy. Chính thức công bố dàn cast chính do Cúc Tịnh Y và Lưu Học Nghĩa đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Hoa Gian Lệnh đã chính thức khai máy. Chính thức công bố dàn cast chính do Cúc Tịnh YLưu Học Nghĩa đóng chính. Có thể thấy, Cúc Tịnh Y và Lưu Học Nghĩa xuất hiện trong tạo hình cổ trang với visual nhan sắc gấp đôi, tràn màn hình. Đáng chú ý, kiểu tóc xen lẫn với hai màu đen trắng của Lưu Học Nghĩa đầy ấn tượng khiến dân tình không khỏi thích thú, mê mẩn.

'Mỹ Nữ 4000 năm' chính thức nên duyên cùng Lưu Học Nghĩa, thần thái xinh đẹp có cứu vớt được diễn xuất một màu? - Ảnh 1'Mỹ Nữ 4000 năm' chính thức nên duyên cùng Lưu Học Nghĩa, thần thái xinh đẹp có cứu vớt được diễn xuất một màu? - Ảnh 2'Mỹ Nữ 4000 năm' chính thức nên duyên cùng Lưu Học Nghĩa, thần thái xinh đẹp có cứu vớt được diễn xuất một màu? - Ảnh 3'Mỹ Nữ 4000 năm' chính thức nên duyên cùng Lưu Học Nghĩa, thần thái xinh đẹp có cứu vớt được diễn xuất một màu? - Ảnh 4'Mỹ Nữ 4000 năm' chính thức nên duyên cùng Lưu Học Nghĩa, thần thái xinh đẹp có cứu vớt được diễn xuất một màu? - Ảnh 5'Mỹ Nữ 4000 năm' chính thức nên duyên cùng Lưu Học Nghĩa, thần thái xinh đẹp có cứu vớt được diễn xuất một màu? - Ảnh 6'Mỹ Nữ 4000 năm' chính thức nên duyên cùng Lưu Học Nghĩa, thần thái xinh đẹp có cứu vớt được diễn xuất một màu? - Ảnh 7'Mỹ Nữ 4000 năm' chính thức nên duyên cùng Lưu Học Nghĩa, thần thái xinh đẹp có cứu vớt được diễn xuất một màu? - Ảnh 8'Mỹ Nữ 4000 năm' chính thức nên duyên cùng Lưu Học Nghĩa, thần thái xinh đẹp có cứu vớt được diễn xuất một màu? - Ảnh 9'Mỹ Nữ 4000 năm' chính thức nên duyên cùng Lưu Học Nghĩa, thần thái xinh đẹp có cứu vớt được diễn xuất một màu? - Ảnh 10

Mặc dù Lưu Học Nghĩa lẫn Cúc Tịnh Y sở hữu visual ổn áp nhưng vẫn không được sự ủng hộ ‘nên duyên’ của netizen trong dự án này. Nếu Lưu Học Nghĩa được khen có tạo hình cổ trang ổn, diễn xuất khá tròn vai thì Cúc Tịnh Y thường bị tranh cãi có diễn xuất ‘một màu’.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, kiêu kỳ, Cúc Tịnh Y cũng là tên tuổi thành công ở lĩnh vực phim cổ trang. Tuy nhiên, khán giả dễ dàng nhận ra các vai diễn của ‘mỹ nữ 4000 năm"’ không có quá nhiều sự khác biệt.

'Mỹ Nữ 4000 năm' chính thức nên duyên cùng Lưu Học Nghĩa, thần thái xinh đẹp có cứu vớt được diễn xuất một màu? - Ảnh 11'Mỹ Nữ 4000 năm' chính thức nên duyên cùng Lưu Học Nghĩa, thần thái xinh đẹp có cứu vớt được diễn xuất một màu? - Ảnh 12

Còn Lưu Học Nghĩa gần đây có bước đột phá ở vai diễn Vô Tâm trong Thiếu Niên Ca Hành. Dù chỉ là vai phụ nhưng anh chàng vẫn tỏa sáng, thậm chí lấn át nam chính Lý Hoành Nghị. Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng có khả năng Lưu Học Nghĩa sẽ ‘gánh phim’ khi đóng chính cùng Cúc Tịnh Y trong dự án Hoa Gian Lệnh.

'Mỹ Nữ 4000 năm' chính thức nên duyên cùng Lưu Học Nghĩa, thần thái xinh đẹp có cứu vớt được diễn xuất một màu? - Ảnh 13

Bộ phim Hoa Gian Lệnh có nội dung kể về tiểu thư Dương Thái Vi (Cúc Tịnh Y) tiểu thư nhà họ Dương và thiên hạ đệ nhất mỹ nam Phan Việt (Lưu Học Nghĩa). Hai người đã được hứa hôn từ thời thơ ấu. Gia tộc Dương Thái Vi chịu hàm oan, cả tộc bị hại. Nghi ngờ người đứng sau là vị hôn phu của mình, nàng thay đổi thân phận, quyết tìm ra chân tướng, lột mặt nạ sát nhân của vị hôn phu, báo thù cho gia tộc.

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