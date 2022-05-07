'Mỹ nhân hack tuổi' Kim Tae Ri thắng lớn tại Lễ trao giải Baeksang danh giá của Hàn Quốc, chứng minh 'không phải là bình hoa di động'

Tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 58, nữ diễn viên Kim Ta Rri đã giành được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở hạng mục phim truyền hình cho bộ phim 'Tuổi 25, tuổi 21'.

Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 58 được tổ chức tại KINTEX ở Ilsan vào lúc 7:45 tối ngày 6/5. Lễ trao giải được phát sóng trực tiếp trên đài JTBC, JTBC2 và JTBC4, Shin Dong Yeop, Suzy và Park Bo Gum là ba gương mặt đại diện đảm nhận vai trò MC cho buổi lễ.

Trong lần trao giải này, nữ diên viên Kim Tae Ri đã nhận được "Giải thưởng diễn viên được yêu thích" cho bộ phim truyền hình 'Tuổi 25, tuổi 21' và "Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho hạng mục phim truyền hình. Kim Tae Ri chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể nhận được giải thưởng này và tôi thậm chí còn không nghĩ rằng mình sẽ làm được." Tae Ri còn bày tỏ lòng biết ơn đến các diễn viên và nhân viên đoàn phim: "Mọi người đã vất vả rồi, cảm ơn mọi người, và tôi muốn nói tôi thật sự biết ơn rất nhiều."

Kim Tae Ri nói, "Tôi đã học được rất nhiều từ Hee Do và tôi rất biết ơn vì có thể đóng vai cô nàng tuyệt vời đó". Kim Tae Ri cho biết cô rất vinh dự được nhận giải thưởng cho bộ phim ' Tuổi 25, tuổi 21' và hứa sẽ chăm chỉ trong tương lai.

Kim Tae Ri là một người mẫu kiêm diễn viên Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp cử nhân Báo chí và Phát thanh truyền hình tại Đại học Kyunghee. Từ năm 2010, Kim Tae Ri bắt đầu xuất hiện trong một số phim ngắn. Năm 2016 chính là năm cô trở thành tâm điểm chú ý của khán giả khi vào vai cô hầu gái Nam Sook Hee trong tác phẩm The Handmaiden. Bắt đầu từ đây, cái tên Kim Tae Ri chưa từng ngừng “hot”. Kim Tae Ri trong Tuổi 25 tuổi 21 thay đổi cả diện mạo lẫn tính cách so với các vai diễn trước, và chính điều này đã giúp cô chiếm trọn tình yêu của khán giả.

Theo News1korea

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