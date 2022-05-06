"Mầm non giải trí" - Ning Ning (AESPA) xuất hiện trong bộ ảnh mới với hình tượng một cô tiểu thư xinh đẹp thuần khiết, khiến bao con tim "tan chảy"

Thành viên ngoại quốc nhỏ tuổi nhất AESPA - Ning Ning khoe một loạt ảnh mới với vẻ đẹp đáng yêu, thuần khiết của mình trên MXH.
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Vào ngày 4, trên tài khoản Instagram chính thức của AESPA, một số bức ảnh đã được đăng cùng dòng trạng thái "allure #aespa #NINGNING". Có vẻ như đó Ningning đã tham gia buổi chụp ảnh mới cho tạp chí Allure Korea.
Bé út của AESPA đã diện bộ đầm màu trắng tinh khôi cùng với thiết kế đơn giản, làm toát vẻ đẹp trong sáng, rực rỡ trong nắng mai, xung quanh là những bụi cây xanh mướt trông rất thơ mộng.
Trong ảnh, Ning-ning ngồi tạo dáng trên một tấm khăn màu trắng như một buổi picnic, thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn của Ning-ning nổi bật cả khung hình, trông cô nàng trưởng thành, thanh lịch hơn bao giờ hết. Mái tóc nhuộm vàng như tỏa nắng đã góp phần làm sáng khuôn mặt đáng yêu của cô nàng hơn, xinh đẹp tựa như búp bê. Quả nhiên, SM Entertainment luôn đào tạo và cho ra mắt những “cực phẩm” phải khiến người hâm mộ thích thú “điên đảo”.
Mới đây, sau màn tái xuất bất ngờ của 2NE1, AESPA là cái tên tiếp theo được công bố sẽ trình diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella. Ngày 24/4 vừa qua, 4 cô nàng tân binh mới của SM đã biểu diễn thành công những bài hit của nhóm như Black Mamba, Next level, Savage và một ca khúc hoàn toàn mới chưa được phát hành dành riêng cho sân khấu Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella tại Thung lũng Indio Coachella, California, Mỹ.