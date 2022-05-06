"Mầm non giải trí" - Ning Ning (AESPA) xuất hiện trong bộ ảnh mới với hình tượng một cô tiểu thư xinh đẹp thuần khiết, khiến bao con tim "tan chảy"

Vào ngày 4, trên tài khoản Instagram chính thức của AESPA, một số bức ảnh đã được đăng cùng dòng trạng thái "allure #aespa #NINGNING". Có vẻ như đó Ningning đã tham gia buổi chụp ảnh mới cho tạp chí Allure Korea.

Bé út của AESPA đã diện bộ đầm màu trắng tinh khôi cùng với thiết kế đơn giản, làm toát vẻ đẹp trong sáng, rực rỡ trong nắng mai, xung quanh là những bụi cây xanh mướt trông rất thơ mộng.