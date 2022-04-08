Mỹ nhân Cbiz tự nhận bản thân mình tài năng trong diễn xuất: Người nói được làm được, kẻ thì bao nhiêu năm qua vẫn vậy không có gì thay đổi

Có rất nhiều diễn viên tự nhận mình là diễn viên có thực lực nhưng liệu có mấy ai làm được như những gì mình nói .

Không hiếm để bắt gặp những ngôi sao mạnh miệng tuyên bố bản thân sẽ chăm chỉ trau dồi, nâng tầm khả năng diễn xuất của bản thân. Tuy nhiên, không phải bất cứ minh tinh nào cũng thực hiện được điều đó. 1. Angelababy Đã có hơn 10 năm trong nghề nhưng khả năng diễn xuất của AngelaBaby vẫn không được đánh giá cao - Ảnh: Internet Dù đã có hơn chục năm hoạt động nghệ thuật song khả năng diễn xuất của Angela Baby vẫn khá í ẹ, nếu như không muốn nói là quá tệ. Trái ngược với nhan sắc ngày một lên hạng của mình, dù đã bước qua tuổi đầu 3, ở chiều ngược lại cô nàng vẫn cho thấy sự non nớt trong cách diễn xuất của mình.

Khả năng diễn xuất của cô mãi không được cải thiện vì thường xuyên đi show và không dành thời gian ra để luyện tập nên mãi chẳng thể nào phát triển được. 2. Dương Mịch Dương Mịch cũng được cho là có tính chuyên môn không cao - Ảnh: Internet Cũng giống như Angela Baby, Dương Mịch là một trong những diễn viên tuy có ngoại hình rất đẹp, độ nổi tiếng cao, là sao hạng A của Cbiz nhưng khả năng chuyên môn lại cực kì thấp.

Sau thành công của Cổ Kiếm Kỳ Đàm, tuy nhiên những bộ phim tiếp theo của cô nàng lại đem đến những sự thất vọng không hề nhỏ dành cho các fan của nữ diễn viên. CĐM còn nhận định việc Dương Mịch không chăm chút trong việc lựa kịch bản phù hợp với mình là một phần nguyên nhân dẫn đến những bộ phim gần đây của cô không được người hâm mộ đánh giá cao về khả năng diễn xuất. 3. Triệu Lệ Dĩnh Trong 3 cái tên vừa nêu Triệu Lệ Dĩnh có lẽ là nữ diễn viên nói được làm được khi khả năng diễn xuất của cô rất tốt - Ảnh: Internet Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên được người hâm mộ thấy được “sự kính nghiệp” thực sự. Khi mới vào nghề, Triệu Lệ Dĩnh cũng tham gia những bộ phim ngôn tình để nâng cao sự nổi tiếng của bản thân như Hoa Thiên Cốt, Sam Sam Đến Rồi… Diễn xuất của cô nàng cũng được đánh giá rất cao, bằng chứng là không phải tự nhiên cô được người hâm mộ dành tặng cho danh hiệu ''nữ hoàng rating''. Việc đầu tư rất nhiều cho khâu chọn kịch bản và khả năng diễn xuất. Với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Dã Man Sinh Trưởng, người hâm mộ đã thấy cú chuyển mình đầy mạnh mẽ và trưởng thành của Triệu Lệ Dĩnh.

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