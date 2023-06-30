Mỹ nhân Đài Loan Phạm Vỹ Kỳ bị chỉ trích khi bênh vực chồng trước scandal quấy rối tình dục

Sao quốc tế 30/06/2023 09:29

MC nổi tiếng kiêm ông bầu Trần Kiến Châu bị ca sĩ Đại Nha tố cáo từng ép cô lên giường vào năm 2012.

HK01 đưa tin nữ ca sĩ Chu Nghi Bái (nghệ danh Đại Nha, từng là trưởng nhóm Hey Girl) tố cáo ông chủ Trần Kiến Châu có hành vi quấy rối tình dục với cô. Đáng nói, việc Trần Kiến Châu ép Đại Nha lên giường xảy ra khi nam MC vừa kết hôn với minh tinh Phạm Vỹ Kỳ.

Mỹ nhân Đài Loan Phạm Vỹ Kỳ bị chỉ trích khi bênh vực chồng trước scandal quấy rối tình dục - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Đại Nha tố cáo ông bầu Trần Kiến Châu suýt cưỡng hiếp mình

Cụ thể, theo Đại Nha, năm 2012, trong chuyến ghi hình tại Hong Kong, khi cô ở khách sạn thì đột nhiên Trần Kiến Châu bước vào phòng, ôm từ đằng sau và hỏi: 'Sức khỏe của em thế nào?'. Sau đó, Trần Kiến Châu bắt đầu giở trò sàm sỡ mặc cho Đại Nha phản kháng.

Đại Nha kể may mắn là sau đó các thành viên của nhóm Hey Girl trở lại khách sạn, nên Trần Kiến Châu sợ hãi và không thể thực hiện hành vi đồi trụy. Tuy nhiên, khi về phòng, nam MC vẫn gọi điện rủ cô xem phim.

Theo chia sẻ từ Đại Nha, sau khi không đạt được mục đích, Trần Kiến Châu đã có hành vi ngăn cản sự nghiệp của cô. Đại Nha cho biết thêm có nhiều cô gái cũng là nạn nhân của nam MC nhưng không dám lên tiếng. Vợ chồng Trần Kiến Châu và Phạm Vỹ Kỳ có vai vế trong giới giải trí Đài Loan, nam nghệ sĩ là ông bầu quản lý các ngôi sao trẻ, xây dựng hình tượng yêu vợ thương con rất được yêu thích.

Mỹ nhân Đài Loan Phạm Vỹ Kỳ bị chỉ trích khi bênh vực chồng trước scandal quấy rối tình dục - Ảnh 2
Phạm Vỹ Kỳ lên tiếng bênh vực chồng khi chồng bị tố quấy rối tình dục 

Khi Trần Kiến Châu bị tố quấy rối tình dục, Phạm Vỹ Kỳ lên tiếng bênh vực chồng, cho rằng những lời của Chu Nghi Bái là xuyên tạc.

Phản ứng của Phạm Vỹ Kỳ gây nhiều tranh cãi. Trong khi nhiều người thông cảm cho cô về việc bảo vệ chồng, một số người lại mắng diễn viên "chưa chịu sáng mắt ra hay sao?". Một số người vào bình luận trong tài khoản cá nhân của Phạm Vỹ Kỳ với nội dung: 'Bạn tha thứ cho việc chồng gian dối là việc của bạn nhưng nếu Trần Kiến Châu thực sự quấy rối mà bạn vẫn ủng hộ anh ta, điều đó chẳng khác gì bạn là đồng phạm'.

Mỹ nhân Đài Loan Phạm Vỹ Kỳ bị chỉ trích khi bênh vực chồng trước scandal quấy rối tình dục - Ảnh 3
Cao Nguyên Nguyên tố cáo Trần Kiến Châu có lời lẽ quấy rối tình dục cô

Nối tiếp Chu Nghi Bái, ngày 28/6, một nữ nghệ sĩ khác lên tiếng tố cáo Trần Kiến Châu. Diễn viên Quách Nghiên Nghiên, sinh năm 1988, đăng tải bài viết dài hơn 3.000 chữ tố cáo Trần Kiến Châu hai lần quấy rối cô, tuy nhiên không ghi rõ thời gian, địa điểm. Cô nói chọn lên tiếng vì lợi ích của phái nữ, không muốn Chu Nghi Bái phải cô đơn chống chọi với kẻ xấu. Diễn viên cho biết thời gian Phạm Vỹ Kỳ mang thai, Trần Kiến Châu gọi cô đến văn phòng, đòi cô hôn môi, có những lời lẽ quấy rối tình dục.

Mỹ nhân Đài Loan Phạm Vỹ Kỳ bị chỉ trích khi bênh vực chồng trước scandal quấy rối tình dục - Ảnh 4
Trần Kiến Châu và Phạm Vỹ Kỳ là cặp đôi quyền lực của giới giải trí xứ Đài

Trần Kiến Châu và Phạm Vỹ Kỳ là cặp đôi quyền lực của giới giải trí xứ Đài. Phạm Vỹ Kỳ cũng là ca sĩ có nhiều fan hâm mộ. Bạn bè của họ đều là ngôi sao hạng A trong giới như chị em Đại S, Tiểu S, Vương Lực Hoành, Phạm Hiểu Huyên, A Nhã, Trương Bá Chi, Bành Vu Yến...

'Đả nữ' Huệ Anh Hồng lên tiếng xin lỗi khán giả vì tạo hình xấu trong phim mới

'Đả nữ' Huệ Anh Hồng lên tiếng xin lỗi khán giả vì tạo hình xấu trong phim mới

Sao Hong Kong Huệ Anh Hồng xin lỗi khi bị khán giả chê phim - "Anh yêu em" - toàn diễn viên "già, không có người đẹp".

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Vỹ Kỳ Trần Kiến Châu Tin tức giải trí Tin sao Hoa Ngữ bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Đả nữ' Huệ Anh Hồng lên tiếng xin lỗi khán giả vì tạo hình xấu trong phim mới

'Đả nữ' Huệ Anh Hồng lên tiếng xin lỗi khán giả vì tạo hình xấu trong phim mới

Châu Tấn và cuộc sống đủ đầy ở tuổi 49: Sự nghiệp thăng hoa nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng

Châu Tấn và cuộc sống đủ đầy ở tuổi 49: Sự nghiệp thăng hoa nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng

Diện mạo gây chú ý của Lâm Chí Dĩnh sau khi phẫu thuật tái tạo gương mặt

Diện mạo gây chú ý của Lâm Chí Dĩnh sau khi phẫu thuật tái tạo gương mặt

Sao nữ nổi tiếng ở Hong Kong hứng 'gạch đá' vì thân mật quá đà với Lương Triều Vỹ

Sao nữ nổi tiếng ở Hong Kong hứng 'gạch đá' vì thân mật quá đà với Lương Triều Vỹ

Tài tử đẹp trai si tình 'Vườn sao băng' ly hôn vợ sau 9 năm chung sống

Tài tử đẹp trai si tình 'Vườn sao băng' ly hôn vợ sau 9 năm chung sống

Nhan sắc bị 'thời gian bỏ quên' của mỹ nhân Trương Gia Nghê ở tuổi 36

Nhan sắc bị 'thời gian bỏ quên' của mỹ nhân Trương Gia Nghê ở tuổi 36

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 51 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu