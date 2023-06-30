MC nổi tiếng kiêm ông bầu Trần Kiến Châu bị ca sĩ Đại Nha tố cáo từng ép cô lên giường vào năm 2012.

HK01 đưa tin nữ ca sĩ Chu Nghi Bái (nghệ danh Đại Nha, từng là trưởng nhóm Hey Girl) tố cáo ông chủ Trần Kiến Châu có hành vi quấy rối tình dục với cô. Đáng nói, việc Trần Kiến Châu ép Đại Nha lên giường xảy ra khi nam MC vừa kết hôn với minh tinh Phạm Vỹ Kỳ. Nữ ca sĩ Đại Nha tố cáo ông bầu Trần Kiến Châu suýt cưỡng hiếp mình Cụ thể, theo Đại Nha, năm 2012, trong chuyến ghi hình tại Hong Kong, khi cô ở khách sạn thì đột nhiên Trần Kiến Châu bước vào phòng, ôm từ đằng sau và hỏi: 'Sức khỏe của em thế nào?'. Sau đó, Trần Kiến Châu bắt đầu giở trò sàm sỡ mặc cho Đại Nha phản kháng.

Đại Nha kể may mắn là sau đó các thành viên của nhóm Hey Girl trở lại khách sạn, nên Trần Kiến Châu sợ hãi và không thể thực hiện hành vi đồi trụy. Tuy nhiên, khi về phòng, nam MC vẫn gọi điện rủ cô xem phim. Theo chia sẻ từ Đại Nha, sau khi không đạt được mục đích, Trần Kiến Châu đã có hành vi ngăn cản sự nghiệp của cô. Đại Nha cho biết thêm có nhiều cô gái cũng là nạn nhân của nam MC nhưng không dám lên tiếng. Vợ chồng Trần Kiến Châu và Phạm Vỹ Kỳ có vai vế trong giới giải trí Đài Loan, nam nghệ sĩ là ông bầu quản lý các ngôi sao trẻ, xây dựng hình tượng yêu vợ thương con rất được yêu thích.

Phạm Vỹ Kỳ lên tiếng bênh vực chồng khi chồng bị tố quấy rối tình dục Khi Trần Kiến Châu bị tố quấy rối tình dục, Phạm Vỹ Kỳ lên tiếng bênh vực chồng, cho rằng những lời của Chu Nghi Bái là xuyên tạc. Phản ứng của Phạm Vỹ Kỳ gây nhiều tranh cãi. Trong khi nhiều người thông cảm cho cô về việc bảo vệ chồng, một số người lại mắng diễn viên "chưa chịu sáng mắt ra hay sao?". Một số người vào bình luận trong tài khoản cá nhân của Phạm Vỹ Kỳ với nội dung: 'Bạn tha thứ cho việc chồng gian dối là việc của bạn nhưng nếu Trần Kiến Châu thực sự quấy rối mà bạn vẫn ủng hộ anh ta, điều đó chẳng khác gì bạn là đồng phạm'. Cao Nguyên Nguyên tố cáo Trần Kiến Châu có lời lẽ quấy rối tình dục cô Nối tiếp Chu Nghi Bái, ngày 28/6, một nữ nghệ sĩ khác lên tiếng tố cáo Trần Kiến Châu. Diễn viên Quách Nghiên Nghiên, sinh năm 1988, đăng tải bài viết dài hơn 3.000 chữ tố cáo Trần Kiến Châu hai lần quấy rối cô, tuy nhiên không ghi rõ thời gian, địa điểm. Cô nói chọn lên tiếng vì lợi ích của phái nữ, không muốn Chu Nghi Bái phải cô đơn chống chọi với kẻ xấu. Diễn viên cho biết thời gian Phạm Vỹ Kỳ mang thai, Trần Kiến Châu gọi cô đến văn phòng, đòi cô hôn môi, có những lời lẽ quấy rối tình dục. Trần Kiến Châu và Phạm Vỹ Kỳ là cặp đôi quyền lực của giới giải trí xứ Đài Trần Kiến Châu và Phạm Vỹ Kỳ là cặp đôi quyền lực của giới giải trí xứ Đài. Phạm Vỹ Kỳ cũng là ca sĩ có nhiều fan hâm mộ. Bạn bè của họ đều là ngôi sao hạng A trong giới như chị em Đại S, Tiểu S, Vương Lực Hoành, Phạm Hiểu Huyên, A Nhã, Trương Bá Chi, Bành Vu Yến...

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