Diện mạo gây chú ý của Lâm Chí Dĩnh sau khi phẫu thuật tái tạo gương mặt

Sao quốc tế 29/06/2023 17:15

Mới đây, diện mạo khác lạ của Lâm Chí Dĩnh là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội những ngày qua.

Vào ngày 28/6, Lâm Chí Dĩnh phẫu thuật tái tạo gương mặt sau tai nạn xe hơi vào năm ngoái dẫn tới những thay đổi đáng kể trên gương mặt của tài tử. Hiện tại, gương mặt của Lâm Chí Dĩnh có vẻ đơ cứng, đường nét sắc cạnh hơn trước. Khi trang điểm đậm, vẻ ngoài của nam diễn viên trông càng lạ lẫm. Phần cằm của anh cũng lộ sẹo của việc từng dao kéo.

Diện mạo gây chú ý của Lâm Chí Dĩnh sau khi phẫu thuật tái tạo gương mặt - Ảnh 1Diện mạo gây chú ý của Lâm Chí Dĩnh sau khi phẫu thuật tái tạo gương mặt - Ảnh 2

Sắp tới, Lâm Chí Dĩnh tham gia show truyền hình Anh trai vượt mọi chông gai 3. Anh đã có mặt ở Hồ Nam (Trung Quốc) để tham gia ghi hình. Sự góp mặt của Lâm Chí Dĩnh được khán giả đặc biệt quan tâm. Cánh tay phải của nam diễn viên vẫn chưa hồi phục 100%. Điều này được cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thi của anh.

Diện mạo gây chú ý của Lâm Chí Dĩnh sau khi phẫu thuật tái tạo gương mặt - Ảnh 3

Tháng 7/2022, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn giao thông tại thành phố Đào Viên (Đài Loan). Anh trải qua ba ca phẫu thuật lớn. Trong quá trình điều trị, nam diễn viên được tái tạo gương mặt bằng kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ in 3D trong y học. Kỹ thuật hiện đại này giúp diện mạo anh được khôi phục tốt nhất có thể. 

Bên cạnh đó, cánh tay phải của Lâm Chí Dĩnh bị tổn thương nặng sau vụ tai nạn xe hơi vào tháng 7/2022. Nam diễn viên tiết lộ, anh phải đóng 10 chiếc đinh và một tấm hợp kim titan lên toàn bộ xương tay phải để tái tạo cấu trúc. Sau phẫu thuật, cánh tay của anh bị đau nhức triền miên, không thể cầm nắm hay nhấc các đồ vật dễ dàng như trước. Việc giơ tay tạo thành góc 180 độ đối với anh cũng là trở ngại.

Hiện, Lâm Chí Dĩnh tiếp tục phải tập vật lý trị liệu để hồi phục chức năng vận động cánh tay. Bên cạnh đó, Lâm Chí Dĩnh còn tập gym để tăng sức mạnh cho cơ bắp. 

Diện mạo gây chú ý của Lâm Chí Dĩnh sau khi phẫu thuật tái tạo gương mặt - Ảnh 4

Lâm Chí Dĩnh, sinh năm 1974, được mệnh danh là mỹ nam không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ. Anh được đông đảo khán giả biết đến với vai diễn Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ. Ngoài ra, anh còn tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình nổi bật như Bá vương học đường, Tân lưu tinh hồ điệp kiếm, Thiên thần tốc độ…

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lâm Chí Dĩnh còn mát tay khi kinh doanh. Nam diễn viên sở hữu đội đua xe riêng, thương hiệu thời trang, nhiều bất động sản và các công ty đầu tư vào lĩnh vực khác nhau. Hiện, tổng tài sản của Lâm Chí Dĩnh lên tới 1,5 tỷ USD.

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