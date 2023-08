Sao nữ nổi tiếng ở Hong Kong hứng 'gạch đá' vì thân mật quá đà với Lương Triều Vỹ

Ngay sau đó, trên mạng xã hội, dư luận chê trách Anna Ueyama cư xử kém duyên, đẩy đồng nghiệp rơi vào thế dễ dính thị phi. Phần lớn khán giả đều cho rằng nam, nữ diễn viên cần phải giữ khoảng cách nhất định. Hơn nữa, Anna Ueyama lại còn chơi thân với Lưu Gia Linh - vợ Lương Triều Vỹ. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả khác bênh vực Anna Ueyama. Họ cho rằng nữ diễn viên có lẽ trêu chọc tài tử Hong Kong nên không chú ý tiểu tiết trong hành động.

Anna Ueyama, sinh năm 1964, là diễn viên lai Trung - Nhật. Cô từng là đại hoa đán của TVB, "cửu long nữ" tài sắc của showbiz Hong Kong vào những năm 1980-1990. Thời còn hoạt động nghệ thuật, địa vị của Anna Ueyama xếp ngang hàng với Mai Diễm Phương, Lam Khiết Anh, Trương Mạn Ngọc, Lưu Gia Linh, Ngô Quân Như. Anna Ueyama từng ly hôn và trở thành mẹ đơn thân.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ đều là diễn viên xuất sắc, danh tiếng cao ở showbiz Hoa ngữ. Họ có cuộc hôn nhân viên mãn, sở hữu khối tài sản kếch xù lên đến 116 triệu USD.

Hiện tại, Lương Triều Vỹ vẫn tích cực theo đuổi đam mê diễn xuất. Mới đây, tài tử Hồng Kông vừa tái xuất màn ảnh rộng dịp tết với vai chính trong Vô danh đóng cùng Vương Nhất Bác. Nam diễn viên kỳ cựu cũng góp mặt trong nhiều dự án: Phong tái khởi thời, Săn cáo, Once Upon a Time in Hong Kong…