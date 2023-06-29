Nhan sắc bị 'thời gian bỏ quên' của mỹ nhân Trương Gia Nghê ở tuổi 36

Sao quốc tế 29/06/2023 14:36

Sắc vóc gợi cảm cùng phong cách ấn tượng của mỹ nhân sinh năm 1987 được dân mạng hết lời khen ngợi.

Trương Gia Nghê luôn khiến nhiều người ghen tị bởi diện mạo không thay đổi, người đẹp luôn xuất hiện với vẻ trẻ trung, rạng ngời đáng ngưỡng mộ. Hiện tại, dù đã bước vào độ tuổi 36, mỹ nhân vẫn gây chú ý vì hình ảnh không khác lúc trẻ là bao. Gần đây, Trương Gia Nghê được giới truyền thông và công chúng hết lời khen ngợi với loạt phong cách cá tính, gu thời trang mới lạ qua những lần xuất hiện trên chương trình "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng". 

Trong tập mới nhất ngày 24/6, Trương Gia Nghê làm mới hình ảnh với tóc mái ngang, phối crop-top 5 màu với chân váy đỏ, đeo khuyên tai hoa lá. Tạo hình của người đẹp 36 tuổi nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm trên Weibo.

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Trương Gia Nghê khiến khán giả vô cùng thích thú với phong cách độc lạ trong tập mới "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng", hôm 24/6 

Bên cạnh phong cách thời trang mới lạ khi ghi hình show truyền hình, nữ diễn viên cũng theo đuổi hình tượng quý phái, gợi cảm khi xuất hiện tại thảm đỏ hoặc chương trình sự kiện. Trương Gia Nghê thường ưu tiên chọn những trang phục có thiết kế cúp ngực vừa tôn dáng vừa có thể khoe trọn vóc dáng cơ thể. Những điểm mạnh về ngoại hình đã giúp Trương Gia Nghê có cơ hội hợp tác với các thương hiệu thời trang như Hopeshow, Max Mara. Ngoài ra, cô cũng từng tham dự các show diễn thuộc Milan Fashion Week.   

Nhan sắc bị 'thời gian bỏ quên' của mỹ nhân Trương Gia Nghê ở tuổi 36 - Ảnh 2

Nhan sắc bị 'thời gian bỏ quên' của mỹ nhân Trương Gia Nghê ở tuổi 36 - Ảnh 3
Trương Gia Nghê được khen ngợi có ngoại hình biến hóa đa dạng trong "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng"

Trương Gia Nghê sinh năm 1987 tại Tứ Xuyên, Thành Đô (Trung Quốc). Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, chuyên ngành biểu diễn. Năm 2006, cô giành chiến thắng trong cuộc thi "Tìm kiếm Tử Lăng" cho bộ phim "Tân một thoáng mộng mơ" của đài Hồ Nam TV. Từ đó, cô chính thức bước chân vào ngành giải trí. Những bộ phim nổi tiếng mà Trương Gia Nghê tham gia có thể kể đến như "Tinh trung Nhạc Phi", "Hiệp khách hành", "Cung tỏa châu liêm", "Thiên lang bách chiến",... Bằng vẻ trong sáng, thuần khiết, nữ diễn viên nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả.

Nhan sắc bị 'thời gian bỏ quên' của mỹ nhân Trương Gia Nghê ở tuổi 36 - Ảnh 4Nhan sắc bị 'thời gian bỏ quên' của mỹ nhân Trương Gia Nghê ở tuổi 36 - Ảnh 5

Nhan sắc bị 'thời gian bỏ quên' của mỹ nhân Trương Gia Nghê ở tuổi 36 - Ảnh 6
Hậu ly hôn, Trương Gia Nghê theo đuổi hình tượng quý phái, gợi cảm

Xinh đẹp và tài năng là thế, nhưng Trương Gia Nghê lại không được may mắn trong hôn nhân. Cô đã kết hôn cùng doanh nhân Mãi Siêu vào năm 2016 và có hai con trai. Tuy nhiên trong một bài phỏng vấn, Trương Gia Nghê đã khiến nhiều người phải bất ngờ với góc khuất của cuộc hôn nhân này. Cụ thể, dù đã đăng ký kết hôn với ông xã Mãi Siêu từ nhiều năm trước, cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới. Cô cho biết bản thân không được mẹ chồng chấp nhận vì cho rằng xuất thân cô thấp kém, không xứng với con trai bà. Đỉnh điểm, cuộc hôn nhân của Trương Gia Nghê - Mãi Siêu đổ vỡ, không thể cứu vãn khi chồng cô lộ ảnh ngoại tình, có quan hệ ngoài luồng sau lưng vợ.

 Nhan sắc bị 'thời gian bỏ quên' của mỹ nhân Trương Gia Nghê ở tuổi 36 - Ảnh 7

Nhan sắc bị 'thời gian bỏ quên' của mỹ nhân Trương Gia Nghê ở tuổi 36 - Ảnh 8
Ở tuổi 36, Trương Gia Nghê khiến nhiều người ghen tị bởi diện mạo không thay đổi, người đẹp luôn xuất hiện với vẻ trẻ trung, khéo léo khoe thân hình hoàn hảo

Có thể thấy, sau sóng gió hôn nhân, Trương Gia Nghê tập trung vào công việc và chăm chút hơn đến hình ảnh của bản thân. Mỹ nhân sinh năm 1987 luôn đổi mới mình, thường xuyên mang đến những phong cách cùng những hình ảnh khác nhau mỗi khi xuất hiện.   

 

 

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