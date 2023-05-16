Trương Gia Nghê tự tay thiết kế dây chuyền dành riêng cho từng thành viên team 'See Tình', với ý nghĩa sâu xa và đầy tinh tế

Sao quốc tế 16/05/2023 11:02

Mới đây, netizen được phen xôn xao trước thông tin Trương Gia Nghê tự tay thiết kế dây chuyền dành tặng từng thành viên team ‘See Tình’. Cô nàng còn nhận ‘bão’ lời khen về độ tinh tế với ý nghĩa sâu xa sau mỗi sợi dây.

Chương trình Đạp Gió 2023 thu hút sự chú ý của khán giả với dàn thí sinh cực phẩm. Đáng chú ý, màn trình diễn ca khúc See Tình của bộ tứ Ella, Trương Gia Nghê, Chi Pu và Ngô Thiến đã vào top tìm kiếm, bình luận nổi bật trên Weibo.

Trương Gia Nghê tự tay thiết kế dây chuyền dành riêng cho từng thành viên team 'See Tình', với ý nghĩa sâu xa và đầy tinh tế - Ảnh 1

Ngoài các phần trình diễn trên sân khấu thì những khoảnh khắc ngoài hậu trường của dàn thí sinh cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Mới đây, netizen được phen xôn xao trước thông tin Trương Gia Nghê tự tay thiết kế dây chuyền kèm theo thư tay ngọt ngào dành tặng từng thành viên team ‘See Tình’.

Trương Gia Nghê tự tay thiết kế dây chuyền dành riêng cho từng thành viên team 'See Tình', với ý nghĩa sâu xa và đầy tinh tế - Ảnh 2

Trương Gia Nghê tự tay thiết kế dây chuyền dành riêng cho từng thành viên team 'See Tình', với ý nghĩa sâu xa và đầy tinh tế - Ảnh 3

Cô nàng còn nhận ‘bão’ lời khen về độ tinh tế với ý nghĩa sâu xa sau mỗi sợi dây. Theo đó, chữ D của mặt dây chuyền là viết tắt chữ 'Ding Ding Dang Dang' trong tên tiếng Trung của bài hát See Tình. Ngoài ra, còn viết tắt của chữ 'Darling' có nghĩa là 'người yêu thương'.

Trương Gia Nghê tự tay thiết kế dây chuyền dành riêng cho từng thành viên team 'See Tình', với ý nghĩa sâu xa và đầy tinh tế - Ảnh 4

Đáng chú ý để ghi lại tình bạn quý giá này, Trương Gia Nghê đã sử dụng 4 màu đá quý dựa trên tính cách của các thành viên để thiết kế một sợi dây chuyền dành riêng cho 4 người, tượng trưng cho sự thấu hiểu và chúc phúc mà cô ấy dành cho các chị em của mình.

Trương Gia Nghê tự tay thiết kế dây chuyền dành riêng cho từng thành viên team 'See Tình', với ý nghĩa sâu xa và đầy tinh tế - Ảnh 5Trương Gia Nghê tự tay thiết kế dây chuyền dành riêng cho từng thành viên team 'See Tình', với ý nghĩa sâu xa và đầy tinh tế - Ảnh 6

Cụ thể, sợi dây của Ella là một viên kim cương sáng chói, tượng trưng cho lòng dũng cảm và kiên trì. Sợi dây của Chi Pu là màu xanh ngọc bích. Với cô, Chi Pu là một cô gái tự tin, ngọc lục bảo tượng trưng cho màu lá sen của Việt Nam, Chi Pu là bông hoa xinh đẹp nhất trên những chiếc lá màu xanh ngọc bích.

Còn sợi dây của Ngô Thiến, cô cũng chia sẻ cảm nhận của mình về đàn em: "Trong trái tim chị, em trầm lặng và độc lập, đầy tiềm năng, giống như sự cao quý và bản chất của sapphire vậy. Chiếc vòng cổ này sẽ mang theo sự động viên và chúc phúc chị dành cho em.''

Về sợi dây dành cho bản thân mình là một viên ngọc bích màu hồng, Trương Gia Nghê cho rằng bản thân cô luôn sống với thái độ chân thành, theo đuổi và yêu thích sân khấu. Sợi dây chuyền như lời khẳng định và động viên cô nàng dành cho chính bản thân mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

 

Sắc vóc của mỹ nhân cạnh tranh vị trí visual với Chi Pu trong Đạp gió 2023

Sắc vóc của mỹ nhân cạnh tranh vị trí visual với Chi Pu trong Đạp gió 2023

Những ngày qua, chương trình Đạp Gió 2023 chính thức lên sóng những tập đầu tiên, đã chiếm trọn sự chú ý của truyền thông khi quy tụ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Trong đó, cái tên Trương Gia Nghê nổi bật ngay từ tập đầu tiên phát sóng với cách hành xử tinh tế và vẻ đẹp lấn át hơn 30 thí sinh còn lại.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Gia Nghê See Tình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Sắc vóc của mỹ nhân cạnh tranh vị trí visual với Chi Pu trong Đạp gió 2023

Sắc vóc của mỹ nhân cạnh tranh vị trí visual với Chi Pu trong Đạp gió 2023

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Trạng thái của Ngô Thiến trong Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng khiến dân tình liên tưởng đến Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời?

Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được tin vui sau thời gian chờ lên sóng của khán giả

Ba Phần Hoang Dã của Ngô Thiến và Trương Bân Bân nhận được tin vui sau thời gian chờ lên sóng của khán giả

Ngô Thiến chính thức trở lại màn ảnh cổ trang sau nhiều năm vắng bóng khiến netizen bật chế độ 'chờ'

Ngô Thiến chính thức trở lại màn ảnh cổ trang sau nhiều năm vắng bóng khiến netizen bật chế độ 'chờ'

Cuộc đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh và Nhiệt Ba cạnh tranh quyết liệt, La Vân Hi tái hợp với Ngô Thiến sau nhiều năm

Cuộc đua phim Hoa Ngữ lên sóng tháng 10: Triệu Lệ Dĩnh và Nhiệt Ba cạnh tranh quyết liệt, La Vân Hi tái hợp với Ngô Thiến sau nhiều năm

Hậu ly hôn, 'Tiểu Triệu Mặc Sênh' Ngô Thiến tiếp tục xác nhận tham gia dự án truyền hình Mười Năm Của Chúng Ta

Hậu ly hôn, 'Tiểu Triệu Mặc Sênh' Ngô Thiến tiếp tục xác nhận tham gia dự án truyền hình Mười Năm Của Chúng Ta

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu