Trương Gia Nghê tự tay thiết kế dây chuyền dành riêng cho từng thành viên team 'See Tình', với ý nghĩa sâu xa và đầy tinh tế

Chương trình Đạp Gió 2023 thu hút sự chú ý của khán giả với dàn thí sinh cực phẩm. Đáng chú ý, màn trình diễn ca khúc See Tình của bộ tứ Ella, Trương Gia Nghê , Chi Pu và Ngô Thiến đã vào top tìm kiếm, bình luận nổi bật trên Weibo.

Ngoài các phần trình diễn trên sân khấu thì những khoảnh khắc ngoài hậu trường của dàn thí sinh cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Mới đây, netizen được phen xôn xao trước thông tin Trương Gia Nghê tự tay thiết kế dây chuyền kèm theo thư tay ngọt ngào dành tặng từng thành viên team ‘See Tình’.

Cô nàng còn nhận ‘bão’ lời khen về độ tinh tế với ý nghĩa sâu xa sau mỗi sợi dây. Theo đó, chữ D của mặt dây chuyền là viết tắt chữ 'Ding Ding Dang Dang' trong tên tiếng Trung của bài hát See Tình. Ngoài ra, còn viết tắt của chữ 'Darling' có nghĩa là 'người yêu thương'.

Đáng chú ý để ghi lại tình bạn quý giá này, Trương Gia Nghê đã sử dụng 4 màu đá quý dựa trên tính cách của các thành viên để thiết kế một sợi dây chuyền dành riêng cho 4 người, tượng trưng cho sự thấu hiểu và chúc phúc mà cô ấy dành cho các chị em của mình.

Cụ thể, sợi dây của Ella là một viên kim cương sáng chói, tượng trưng cho lòng dũng cảm và kiên trì. Sợi dây của Chi Pu là màu xanh ngọc bích. Với cô, Chi Pu là một cô gái tự tin, ngọc lục bảo tượng trưng cho màu lá sen của Việt Nam, Chi Pu là bông hoa xinh đẹp nhất trên những chiếc lá màu xanh ngọc bích.

Còn sợi dây của Ngô Thiến, cô cũng chia sẻ cảm nhận của mình về đàn em: "Trong trái tim chị, em trầm lặng và độc lập, đầy tiềm năng, giống như sự cao quý và bản chất của sapphire vậy. Chiếc vòng cổ này sẽ mang theo sự động viên và chúc phúc chị dành cho em.''

Về sợi dây dành cho bản thân mình là một viên ngọc bích màu hồng, Trương Gia Nghê cho rằng bản thân cô luôn sống với thái độ chân thành, theo đuổi và yêu thích sân khấu. Sợi dây chuyền như lời khẳng định và động viên cô nàng dành cho chính bản thân mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.