Trương Gia Nghê vui vẻ mở tiệc sinh nhật sau lùm xùm chồng có người thứ ba

Sao quốc tế 22/06/2023 14:21

Nữ diễn viên Trương Gia Nghê mừng tuổi 36 sau ồn ào đời tư.

Trương Gia Nghê đón tuổi mới bên êkíp thân thiết. Cô đăng loạt ảnh trong sinh nhật và viết: 'Sao, trăng, kẹo ngọt, những câu chuyện cổ tích... hãy yêu lấy chính mình, yêu tất cả những gì trong sáng, ngọt ngào và đẹp đẽ'. 

Trương Gia Nghê vui vẻ mở tiệc sinh nhật sau lùm xùm chồng có người thứ ba - Ảnh 1
Trương Gia Nghê đón sinh nhật cùng ekip

Diễn viên khoe sắc vóc xinh đẹp. Một số khán giả bình luận: 'Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai', khen nhan sắc của diễn viên. Nói về ngày sinh nhật của mình, Trương Gia Nghê viết: 'Đó là một ngày bình thường nhưng cũng là ngày đặc biệt với tôi'

Một số tin đồn cho hay sau ồn ào chồng ngoại tình, vợ chồng Trương Gia Nghê ly thân, tiến hành các thủ tục ly hôn. Tin đồn còn cho hay Trương Gia Nghê đã giành được quyền nuôi con, tuy nhiên mối quan hệ với nhà chồng rất căng thẳng. 

Trương Gia Nghê vui vẻ mở tiệc sinh nhật sau lùm xùm chồng có người thứ ba - Ảnh 2
Bất chấp ồn ào, diễn viên tập trung cho sự nghiệp và chăm chút hình ảnh

Cuối năm ngoái, ông xã của Trương Gia Nghê là doanh nhân Mãi Siêu bị phanh phui ảnh đi khách sạn với một cô gái trẻ tuổi. Thời điểm đó, sao phim Diên Hi công lược chọn tha thứ cho chồng. Còn Mãi Siêu vẫn luôn giữ im lặng. Đồng thời, mạng xã hội còn lan truyền nhiều tin đồn cho rằng cô đang tiến hành thủ tục ly hôn, tranh giành quyền nuôi con. 

Trương Gia Nghê vui vẻ mở tiệc sinh nhật sau lùm xùm chồng có người thứ ba - Ảnh 3
Trương Gia Nghê và chồng Mãi Siêu 

Từ đó đến nay, ngôi sao Hoa ngữ sinh năm 1987 tất bật trên phim trường và quay chụp quảng cáo. Đầu tháng 1/2023, khán giả bất ngờ "soi" được Trương Gia Nghê không còn đeo nhẫn cưới trên tay, dấy lên nghi vấn cô đã chia tay chồng. Trước hàng loạt tin đồn xoay quanh chuyện hôn nhân, sao nữ 8X vẫn không đưa ra thông báo chính thức. 

Trương Gia Nghê vui vẻ mở tiệc sinh nhật sau lùm xùm chồng có người thứ ba - Ảnh 4
Cô vướng tin đồn không được mẹ chồng chấp nhận

Trương Gia Nghê và Mãi Siêu đã đăng ký kết hôn được hơn 6 năm và có hai con chung nhưng chưa làm đám cưới. Bên cạnh đó, cô vướng tin đồn không được mẹ chồng chấp nhận. 

Trương Gia Nghê sinh năm 1987 và hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 đến nay. Vừa bước chân vào làng giải trí, người đẹp đã được chọn làm nàng thơ của Quỳnh Dao trong bộ phim Tân Một thoáng mộng mơ. Nữ diễn viên cũng được yêu thích qua loạt tác phẩm: Tân Hoàn Châu cách cách, Cung tỏa châu liêm, Hiệp khách hành, Tinh trung nhạc phi, Thiên cổ quyết trần...

Trương Gia Nghê vui vẻ mở tiệc sinh nhật sau lùm xùm chồng có người thứ ba - Ảnh 5
Trương Gia Nghê trong vai Thuận tần 

Trương Gia Nghê được khán giả Việt biết đến nhiều nhất với vai Thuận tần trong Diên Hi công lược (2018), nàng phi tần xinh đẹp nhất hậu cung Càn Long. Nhan sắc không tì vết cùng thần thái hút hồn giúp nữ diễn viên được đánh giá là mỹ nhân đẹp nhất trong phim. 

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