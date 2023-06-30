'Đả nữ' Huệ Anh Hồng lên tiếng xin lỗi khán giả vì tạo hình xấu trong phim mới

Sao Hong Kong Huệ Anh Hồng xin lỗi khi bị khán giả chê phim - "Anh yêu em" - toàn diễn viên "già, không có người đẹp".

Theo Sina, trong buổi trò chuyện với khán giả để quảng bá tác phẩm Anh yêu em đang chiếu ở rạp Trung Quốc, Huệ Anh Hồng nhận câu hỏi: 'Vì sao phim không có ai đẹp, tạo hình bẩn bẩn? Không biết có phải vì em chưa đủ tuổi cảm nhận bộ phim hay không, em thấy không thoải mái khi xem tác phẩm ở rạp'. Trên diễn đàn Douban, phim nhận 7,9/10 điểm, qua đánh giá của hơn 52.000 khán giả Tạo hình của Huệ Anh Hồng trong phim Khán giả này cho rằng ngoại hình diễn viên, tạo hình không bắt mắt là lý do người chọn xem Anh yêu em ngày càng ít, doanh thu phòng vé không cao. Anh nói thêm: 'Người già không thích hợp đóng phim yêu đương nam nữ, thể loại này không phù hợp thị hiếu chung của khán giả'.

Trả lời ý kiến này, Huệ Anh Hồng thừa nhận phim không có trai xinh, gái đẹp, nhân vật chính là bốn người già, mặt đầy nếp nhăn. Trang phục của diễn viên cũng không đẹp, luộm thuộm và nhếch nhác. Nghệ sĩ nói: 'Nếu bạn không thoải mái sau khi xem phim, tôi xin lỗi vì mang trải nghiệm không tốt cho bạn'. Nghệ sĩ cho biết cảm thấy có phúc khi được tham gia bộ phim về vấn đề trong xã hội - cuộc sống của con người khi về già, đối diện bệnh tật.

Huệ Hồng Anh xin lỗi vì mang đến trải nghiệm không tốt cho khán giả Sinh năm 1960, Huệ Anh Hồng là một trong những nữ diễn viên kỳ cựu của làng điện ảnh Hương cảng. Thuở còn trẻ, nữ nghệ sĩ nổi danh với hình tượng “đả nữ” mạnh mẽ đầy máu lửa trên màn ảnh. Đến khi gia nhập TVB, Huệ Anh Hồng bắt đầu nhận những vai diễn đa dạng hơn: từ người mẹ hiền lành đến ngôi sao hành động mạnh mẽ hay nhiều vai phản diện gai góc. Huệ Anh Hồng là một trong những nữ diễn viên kỳ cựu của làng điện ảnh Hương cảng Huệ Anh Hồng nổi tiếng qua các phim: Ngũ lang bát quái côn, Võ hiệp, Huyền thoại sát thủ, Tân phi hồ ngoại truyện,Ỷ thiên đồ long ký bản 2000 (vai Diệt Tuyệt sư thái), Thần điêu đại hiệp, Công chúa giá đáo, Thiện nữ u hồn, Khuynh thế hoàng phi, Thiết thám, Tracey… Minh tinh gạo cội này cũng là diễn viên hiếm hoi cùng lúc đạt nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá như Ảnh hậu Kim Tượng, Ảnh hậu Kim Mã cùng nhiều giải thưởng cao quý khác.

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