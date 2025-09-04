'Mỹ nhân 10X' Vương Ảnh Lộ liên tiếp có 2 phim không bùng nổ vì lý do này

Sao quốc tế 04/09/2025 17:19

Các phim và chương trình truyền hình có sự tham gia của Vương Ảnh Lộ ngày càng thu hút sự chú ý nhờ loạt vai diễn đa dạng từ hiện đại đến cổ trang, giả tưởng. Vương Ảnh Lộ là mỹ nhân Gen Z nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng với vẻ đẹp cá tính cùng khả năng hóa thân linh hoạt.

Các phim và chương trình truyền hình có sự tham gia của Vương Ảnh Lộ ngày càng thu hút sự chú ý nhờ loạt vai diễn đa dạng từ hiện đại đến cổ trang, giả tưởng. Vương Ảnh Lộ là mỹ nhân Gen Z nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng với vẻ đẹp cá tính cùng khả năng hóa thân linh hoạt. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm đình đám như Dị nhân chi hạ, Người mang tóc giả, Phi trì nhân sinh, Hiến ngư và sắp tới là Mười hai lá thư, Thời đại tôi luyện… Những bộ phim có sự góp mặt của Vương Ảnh Lộ đều để lại dấu ấn bởi ngoại hình cuốn hút, phong cách diễn xuất tự nhiên và hình tượng “đả nữ 10X” đầy mới lạ.

Tuy nhiên, phim huyền huyễn Hiến Ngư hiện đang phát sóng với thành tích không tệ, nhưng cũng không thể gọi là bùng nổ hoặc thành công. Ngay từ khi phim chưa chiếu, khán giả đã tỏ ra nghi ngại về Vương Ảnh Lộ khi cô có vóc dáng quá gầy, gương mặt hốc hác ảnh hưởng đến diện mạo.

 

'Mỹ nhân 10X' Vương Ảnh Lộ liên tiếp có 2 phim không bùng nổ vì lý do này - Ảnh 1

Đến khi phim chiếu, quả thực Vương Ảnh Lộ có nhiều góc quay bất ổn, bị cho là biểu cảm thiếu tự nhiên, khóc hay cười cũng thiếu đi vẻ xinh tươi của một nữ chính phim cổ trang. Nhân vật vui vẻ hay lo lắng, Vương Ảnh Lộ đều có biểu cảm mở to mắt, há miệng nhưng lại không thể hiện được cảm xúc qua ánh mắt. Thậm chí người xem còn liên tục lo lắng cho sức khỏe của Vương Ảnh Lộ, sợ cô kiệt sức khi đóng phim lâu ngày. 

Không thành công với Hiến Ngư, Vương Ảnh Lộ còn nhận thêm một tin buồn khác. Phim 12 Lá Thư mà cô đóng cùng Chu Dực Nhiên vừa mới lên sóng đã nhận về kết quả bết bát, lượng xem hằng ngày chỉ được 3 triệu vốn là con số cực thấp, thậm chí còn kém cả phim của diễn viên không tên tuổi. Từ đó mà netizen cho rằng 12 Lá Thư chính là phim Hoa ngữ thất bại nhất Hè năm nay.

'Mỹ nhân 10X' Vương Ảnh Lộ liên tiếp có 2 phim không bùng nổ vì lý do này - Ảnh 2

12 Lá Thư thuộc thể loại lãng mạn pha giả tưởng, kể về một chàng trai vô tình nhận được những bức thư bí ẩn. Hóa ra đây là những gì mà bạn gái cũ để lại cho anh trước khi cô đột ngột mất tích. Khi tìm cách giải mã những gì được viết trong thư, chàng trai đã tìm ra nhiều điều bí ẩn về ký ức ngày xưa.

Vậy là Vương Ảnh Lộ đã có hai phim liên tiếp không thành công, gây ảnh hưởng nặng đến danh tiếng và sự nghiệp của cô. Còn khán giả thì khuyên nữ diễn viên nên tập trung tăng cân, chăm sóc sức khỏe trước khi tìm kiếm kịch bản mới.

Dân tình phát sốt với cảnh đại hôn của Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ trong Hiến Ngư

Dân tình phát sốt với cảnh đại hôn của Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ trong Hiến Ngư

Mạng xã hội lan truyền ảnh leak cảnh đại hôn của Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ trên phim trường Hiến Ngư khiến dân tình phát sốt.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Ảnh Lộ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Dân tình phát sốt với cảnh đại hôn của Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ trong Hiến Ngư

Dân tình phát sốt với cảnh đại hôn của Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ trong Hiến Ngư

Mỹ nhân 10X - Vương Ảnh Lộ gây ấn tượng mạnh với vai diễn dị nhân giỏi võ

Mỹ nhân 10X - Vương Ảnh Lộ gây ấn tượng mạnh với vai diễn dị nhân giỏi võ

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội

Vì sao Hoắc Kiến Hoa quyết định tái xuất vai chính với một bộ phim ngắn?

Vì sao Hoắc Kiến Hoa quyết định tái xuất vai chính với một bộ phim ngắn?

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Ra mắt bộ phim đầu tay, Thư Kỳ lần đầu tiết lộ về quá khứ bị bạo hành

Ra mắt bộ phim đầu tay, Thư Kỳ lần đầu tiết lộ về quá khứ bị bạo hành

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Hoa Thiên Cốt hay đến mức khiến tội phạm bị truy nã sa lưới

Hoa Thiên Cốt hay đến mức khiến tội phạm bị truy nã sa lưới

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước
Bước qua tháng 9, tháng 10 dương lịch, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, hô vàng gọi tiền, lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ, thành công trải thảm hồng

Bước qua tháng 9, tháng 10 dương lịch, 3 con giáp như rồng cưỡi mây, hô vàng gọi tiền, lộc lá xum xuê, cuộc đời suôn sẻ, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/9/2025, 3 con giáp trúng vận may hiếm có, vận trình 'dát vàng đầy người', vươn lên đón lộc trời cho, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Cháu bé 12 tuổi nhảy xuống ao cứu bé 2 tuổi, cả 2 đều tử vong

Cháu bé 12 tuổi nhảy xuống ao cứu bé 2 tuổi, cả 2 đều tử vong

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
'Mỹ nhân 10X' Vương Ảnh Lộ liên tiếp có 2 phim không bùng nổ vì lý do này

'Mỹ nhân 10X' Vương Ảnh Lộ liên tiếp có 2 phim không bùng nổ vì lý do này

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Điều tra vụ bé gái ở Bắc Ninh bị bầm tím khắp gương mặt khi gửi ở nhà trẻ

Điều tra vụ bé gái ở Bắc Ninh bị bầm tím khắp gương mặt khi gửi ở nhà trẻ

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày 14/7-15/7 âm lịch, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, ngập tràn hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày 14/7-15/7 âm lịch, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoa Thiên Cốt hay đến mức khiến tội phạm bị truy nã sa lưới

Hoa Thiên Cốt hay đến mức khiến tội phạm bị truy nã sa lưới

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội

Vì sao Hoắc Kiến Hoa quyết định tái xuất vai chính với một bộ phim ngắn?

Vì sao Hoắc Kiến Hoa quyết định tái xuất vai chính với một bộ phim ngắn?

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa hôn môi ở đêm nhạc, hiếm hoi thể hiện tình cảm

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Ra mắt bộ phim đầu tay, Thư Kỳ lần đầu tiết lộ về quá khứ bị bạo hành

Ra mắt bộ phim đầu tay, Thư Kỳ lần đầu tiết lộ về quá khứ bị bạo hành