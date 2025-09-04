'Mỹ nhân 10X' Vương Ảnh Lộ liên tiếp có 2 phim không bùng nổ vì lý do này

Tuy nhiên, phim huyền huyễn Hiến Ngư hiện đang phát sóng với thành tích không tệ, nhưng cũng không thể gọi là bùng nổ hoặc thành công. Ngay từ khi phim chưa chiếu, khán giả đã tỏ ra nghi ngại về Vương Ảnh Lộ khi cô có vóc dáng quá gầy, gương mặt hốc hác ảnh hưởng đến diện mạo.

Các phim và chương trình truyền hình có sự tham gia của Vương Ảnh Lộ ngày càng thu hút sự chú ý nhờ loạt vai diễn đa dạng từ hiện đại đến cổ trang, giả tưởng. Vương Ảnh Lộ là mỹ nhân Gen Z nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng với vẻ đẹp cá tính cùng khả năng hóa thân linh hoạt. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm đình đám như Dị nhân chi hạ, Người mang tóc giả, Phi trì nhân sinh, Hiến ngư và sắp tới là Mười hai lá thư, Thời đại tôi luyện… Những bộ phim có sự góp mặt của Vương Ảnh Lộ đều để lại dấu ấn bởi ngoại hình cuốn hút, phong cách diễn xuất tự nhiên và hình tượng “đả nữ 10X” đầy mới lạ.

Đến khi phim chiếu, quả thực Vương Ảnh Lộ có nhiều góc quay bất ổn, bị cho là biểu cảm thiếu tự nhiên, khóc hay cười cũng thiếu đi vẻ xinh tươi của một nữ chính phim cổ trang. Nhân vật vui vẻ hay lo lắng, Vương Ảnh Lộ đều có biểu cảm mở to mắt, há miệng nhưng lại không thể hiện được cảm xúc qua ánh mắt. Thậm chí người xem còn liên tục lo lắng cho sức khỏe của Vương Ảnh Lộ, sợ cô kiệt sức khi đóng phim lâu ngày.

Không thành công với Hiến Ngư, Vương Ảnh Lộ còn nhận thêm một tin buồn khác. Phim 12 Lá Thư mà cô đóng cùng Chu Dực Nhiên vừa mới lên sóng đã nhận về kết quả bết bát, lượng xem hằng ngày chỉ được 3 triệu vốn là con số cực thấp, thậm chí còn kém cả phim của diễn viên không tên tuổi. Từ đó mà netizen cho rằng 12 Lá Thư chính là phim Hoa ngữ thất bại nhất Hè năm nay.

12 Lá Thư thuộc thể loại lãng mạn pha giả tưởng, kể về một chàng trai vô tình nhận được những bức thư bí ẩn. Hóa ra đây là những gì mà bạn gái cũ để lại cho anh trước khi cô đột ngột mất tích. Khi tìm cách giải mã những gì được viết trong thư, chàng trai đã tìm ra nhiều điều bí ẩn về ký ức ngày xưa.

Vậy là Vương Ảnh Lộ đã có hai phim liên tiếp không thành công, gây ảnh hưởng nặng đến danh tiếng và sự nghiệp của cô. Còn khán giả thì khuyên nữ diễn viên nên tập trung tăng cân, chăm sóc sức khỏe trước khi tìm kiếm kịch bản mới.