'Mẹ con' Tăng Lê - Triệu Lộ Tư xúng xính váy áo, thả dáng 'một chín một mười' bên bờ biển, chỉ một chi tiết biết ngay mối quan hệ thật sự

Sau khi hợp tác lần đầu tiên trong bộ phim Tinh Hán Xán Lạn từng khuấy đảo màn ảnh Hoa ngữ dịp hè 2022, Tăng Lê và Triệu Lộ Tư vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp khiến cộng đồng fan hâm mộ vô cùng thích thú và trầm trồ. Trong phim, Tăng Lê vào vai người mẹ tuy thương con gái hết lòng nhưng lại vì quá nghiêm khắc dẫn đến khoảng cách giữa hai mẹ con.

Được biết không chỉ kết hợp ăn ý trên màn ảnh mà ngoài đời thực Tăng Lê và Triệu Lộ Tư còn được biết đến với mối quan hệ tiền bối và hậu bối thân thiết, thường xuyên gặp gỡ nhau mỗi khi có thời gian.

Mới đây, loạt ảnh hai mẹ con chụp cùng nhau trên bãi biển vô cùng tự nhiên và tràn đầy tình cảm thân thiết đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Trong ảnh, cả hai diện những chiếc đầm đen quý phái, sang chảnh cùng nhau thả dáng chụp ảnh bên bờ biển. Vốn có mối quan hệ thân thiết, cả Tăng Lê và Triệu Lộ Tư có thể thoải mái tạo kiểu nhí nhố khi chụp ảnh cùng nhau.

Bên cạnh đó, nhan sắc xinh đẹp không tì vết của cả hai nhận được nhiều lời khen từ netizen. Khi chung một khung ảnh, màn đọ sắc giữa 2 mỹ nhân quả thật là "một chín một mười" khi ai cũng có làn da trắng sáng, mịn màng đáng mơ ước.

Đáng chú ý, thân hình đẹp "chuẩn chỉnh" của mỹ nhân sinh năm 1976 đã nhận được nhiều lời khen "có cánh" từ người hâm mộ. Dù có khoảng cách tuổi tác với "thánh nữ xuyên không" nhưng không ngoa khi nói sắc vóc của Tăng Lê có phần lấn át cả Triệu Lộ Tư.

Trước đó vào buổi tiệc sinh nhật Triệu Lộ Tư vào ngày 9/11, với sự có mặt của những người bạn, đồng nghiệp thân quen nhưng bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của "a mẫu" Tăng Lê. Ngay sau đó, khoảnh khắc Triệu Lộ Tư đút Tăng Lê ăn bánh kem đã nhanh chóng leo lên top 1 tìm kiếm trên Weibo.

Trong các cuộc phỏng vấn của hai nữ diễn viên liên quan đến bộ phim đầu tiên cùng hợp tác, họ đều đã dành không ít những lời khen chân thành và tình cảm dành cho đối phương. Triệu Lộ Tư không ngại chia sẻ, bản thân luôn "dính như sam" với trưởng bối tại phim trường và thường xuyên cùng nhau dùng cơm trưa. Tăng Lê nhận xét nữ diễn viên sinh năm 1998 là một cô gái trẻ trung tràn đầy năng lượng, có nhiều đức tính tốt đẹp và luôn mang niềm vui đến cho mọi người.