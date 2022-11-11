Triệu Lộ Tư, Dương Tử đóng phim cả năm không nghỉ nhưng thành tích lại thua xa đàn em lứa 00, là ai đây?

Nếu lứa tiểu hoa 85 chú trọng về kịch bản chỉ có 1 phim lên sóng thì dàn 90 trở đi lại phủ sóng rộng rãi hơn. Thậm chí có những mỹ nhân có đến 2 phim được "trình làng" như Triệu Lộ Tư hay Dương Tử .

Thời gian cuối năm cũng là lúc các bảng xếp hạng về độ hot, thành tích của các nghệ sĩ được diễn ra để so sánh quá trình hoạt động trong một năm vừa qua. Từ đầu năm đến nay, làng phim ảnh Hoa ngữ sôi động hơn bao giờ hết khi các mỹ nhân Cbiz lần lượt góp mặt trong các bộ phim đình đám.

Nếu Dương Tử có chút không may mắn khi cả Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và Trầm Vụn Hương Phai tuy có nhiệt độ cao, được kỳ vọng nhiều nhưng lên sóng lại không tạo được tiếng vang như mong đợi. Thì Triệu Lộ Tư lại có phần may mắn hơn khi dù thất bại ở Thả Thí Thiên Hạ nhưng lại bùng nổ với Tinh Hán Xán Lạn.

Dù chăm chỉ tham gia phim, phim này vừa đóng máy đã lập tức vào đoàn phim mới nhưng cả hai người đẹp này lại chấp nhận kết quả thua xa một đàn em Triệu Kim Mạch.

Theo bảng thành tích phim ảnh đã lên sóng 2022 của Vân Hợp công bố, cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi tiểu hoa sinh năm 2002 - Triệu Kim Mạch xuất sắc "chễm chệ" ở vị trí top 1.

Theo đó, chỉ trong vòng 10 tháng của năm 2022, Triệu Kim Mạch đã có 2 bộ phim được lên sóng là Khai Đoan và Thiếu Niên Phái 2. Trên nền tảng là Tencent và MangoTV, cả hai bộ phim của Triệu Kim Mạch đều có lượt view Vân Hợp đứng đầu, điều mà khó có một diễn viên lứa 00 nào có thể đạt được. Mới chỉ 20 tuổi, thế nhưng thành tích của Triệu Kim Mạch đã khiến rất nhiều đàn chị phải ghen tị. Có thế mới thấy, bên cạnh lưu lượng cao thì việc chọn kịch bản cũng là yếu tố rất quan trọng để làm nên thành công một bộ phim.

Triệu Kim Mạch xuất thân là một diễn viên nhí. Nữ diễn viên sinh năm 2002 cũng là tên tuổi được nhiều nhà sản xuất, đài truyền hình ưu ái nhờ khả năng diễn xuất tốt, tính cách thân thiện. Bên cạnh đó, cô nàng có vẻ ngoại hình đẹp, đa tài đa nghệ, luôn cố gắng trong diễn xuất. Trên phim trường, nữ diễn viên không sợ khổ hay than vãn như nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa.