Mặc kệ ồn ào chuyện đời tư, tài tử Huỳnh Hiểu Minh dẫn bạn gái hot girl về Bắc Kinh đón Giáng sinh

Sao quốc tế 14/12/2023 11:58

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh đã cùng người yêu về Bắc Kinh đón Giáng sinh và ngắm tuyết đầu mùa.

Theo QQ đưa tin, trong một vlog gần đây, Diệp Kha tiết lộ với những người bạn trên mạng xã hội rằng cô đang ở Bắc Kinh và đang tập pha một món đồ uống nóng mới. Dù nữ hot girl không nhắc đến bạn trai - Huỳnh Hiểu Minh nhưng cư dân mạng vẫn tinh ý nhận ra cô đang sống tại nhà của anh.

Mặc kệ ồn ào chuyện đời tư, tài tử Huỳnh Hiểu Minh dẫn bạn gái hot girl về Bắc Kinh đón Giáng sinh - Ảnh 1
Diệp Kha trang trí nhà đón giáng sinh.

Trong khi đó, thông tin định vị cũng cho thấy Huỳnh Hiểu Minh đang ở Bắc Kinh. Theo QQ, nam diễn viên đưa bạn gái Diệp Kha về Bắc Kinh đón Giáng sinh và ngắm tuyết đầu mùa sau thời gian cả hai ở Thượng Hải.

Mặc kệ ồn ào chuyện đời tư, tài tử Huỳnh Hiểu Minh dẫn bạn gái hot girl về Bắc Kinh đón Giáng sinh - Ảnh 2

Mặc kệ ồn ào chuyện đời tư, tài tử Huỳnh Hiểu Minh dẫn bạn gái hot girl về Bắc Kinh đón Giáng sinh - Ảnh 3
Huỳnh Hiểu Minh đăng ảnh đón tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh.

Diệp Kha là bạn gái đầu tiên của Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh công khai ly hôn Angelababy. Cả hai bị nghi ngờ hẹn hò từ tháng 2/2022 sau khi Huỳnh Hiểu Minh tuyên bố ly hôn vào tháng 1/2022, đến tháng 5/2022, Hiệp Kha thông báo đã ly thân với chồng cũ một thời gian dài. Suốt năm 2022, dù không công khai mối quan hệ, song cả hai thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện tại cùng một địa điểm như cùng nhau xem triển lãm, gặp gỡ bạn bè, du lịch...

Tháng 7/2023, nam diễn viên còn tổ chức sinh nhật cho bạn gái, tiếp đó vào hôm 13/11 - sinh nhật Huỳnh Hiểu Minh, hot girl 'siêu vòng 1' đã ở bên cạnh anh. Tuy nhiên, tài tử chỉ đăng ảnh thổi nến cùng con trai và bố mẹ, không công khai sự có mặt của bạn gái. Theo một số nguồn tin, cô rất được lòng bố mẹ nam thần họ Huỳnh và chấp nhận làm người tình trong bóng tối của anh trong khoảng thời gian hẹn hò. 

Mặc kệ ồn ào chuyện đời tư, tài tử Huỳnh Hiểu Minh dẫn bạn gái hot girl về Bắc Kinh đón Giáng sinh - Ảnh 4
Mặc kệ ồn ào chuyện đời tư, tài tử Huỳnh Hiểu Minh dẫn bạn gái hot girl về Bắc Kinh đón Giáng sinh - Ảnh 5
Dù không công khai mối quan hệ, song cả hai thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện tại cùng một địa điểm.
Mặc kệ ồn ào chuyện đời tư, tài tử Huỳnh Hiểu Minh dẫn bạn gái hot girl về Bắc Kinh đón Giáng sinh - Ảnh 6
Diệp Kha là bạn gái đầu tiên của Huỳnh Hiểu Minh sau khi anh công khai ly hôn Angelababy.
Mặc kệ ồn ào chuyện đời tư, tài tử Huỳnh Hiểu Minh dẫn bạn gái hot girl về Bắc Kinh đón Giáng sinh - Ảnh 7
Cô rất được lòng bố mẹ nam thần họ Huỳnh.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977 ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh gia nhập làng giải trí năm 21 tuổi, với phim Tình Yêu Không Phải Trò Chơi. Thành công từ tác phẩm đầu tay, Huỳnh Hiểu Minh nhanh chóng trở thành tài tử sáng giá màn ảnh Hoa ngữ, đảm nhận vai chính hàng loạt phim như Long Chu Phong BãoPhong Lưu Thiếu Niên Đường Bá Hổ,...

Diệp Kha là hot girl mạng, hoa khôi nổi danh trong trường Đại học Thâm Quyến. Cô từng kết hôn với ông chủ của 1 công ty có tiếng và có 2 người con chung. Diệp Kha được đông đảo khán giả yêu thích nhờ nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng và phong cách thời trang sang chảnh.

Vận đen đeo bám, bạn gái Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục bị tố nằm trong ‘lò luyện săn đại gia’, lợi dụng danh tiếng của bạn trai để PR bản thân

Vận đen đeo bám, bạn gái Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục bị tố nằm trong ‘lò luyện săn đại gia’, lợi dụng danh tiếng của bạn trai để PR bản thân

Những tin đồn bất lợi về Diệp Kha, bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục một lần nữa gây hoang mang dư luận. Cô nàng còn bị tố là hot girl nằm trong “lò luyện săn đại gia”, lợi dụng danh tiếng của bạn trai với mục đích không tốt đẹp.

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