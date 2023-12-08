Mặc kệ scandal đời tư cá nhân, bạn gái Huỳnh Hiểu Minh vô tư khoe ảnh hẹn hò sang chảnh tại Maldives

Dưới video của Diệp Kha, nhiều khán giả bất ngờ gọi tên vợ cũ của nam diễn viên, nữ diễn viên Angelababy, hay nhắc tới cuộc hôn nhân trong quá khứ của hai nghệ sĩ. Thậm chí, một số người còn đăng lại hình ảnh Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh trong chuyến du lịch tại Maldives hồi năm 2016 ngay bên dưới video của Diệp Kha. Trước phản ứng của cộng đồng mạng, Diệp Kha không đáp lại.

Mới đây, trên trang người mẫu Diệp Kha đăng ảnh nghỉ dưỡng trên biển và ngắm đàn cá heo bơi lội quanh tàu. Đây là hình ảnh trong chuyến du lịch của cô và tài tử Huỳnh Hiểu Minh hồi cuối tháng 11 tại Maldives.

Cách đây không lâu, một người đàn ông xưng là chồng cũ của hot girl Diệp Kha bất ngờ lên tiếng chia sẻ về cuộc hôn nhân ngắn ngủi của 2 người. Theo người này, hôn nhân của họ tan vỡ vì sự xuất hiện của người thứ ba. Đồng thời, anh khẳng định bản thân không ngoại tình và không muốn nói quá nhiều về những chuyện đã xảy ra.

Theo Sohu cho biết, Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp di chuyển tại sân bay ở Trung Quốc hồi tháng 11. Họ cố gắng không đi cùng nhau để tránh sự chú ý của người hâm mộ và truyền thông. Sau khi làm thủ tục xuất cảnh, hai người cùng nhau lên máy bay. Nhưng chuyến du lịch diễn ra ngắn hơn dự kiến vì con trai của nam diễn viên, bé Tiểu Bọt Biển, phải nhập viện. Huỳnh Hiểu Minh đã vội vàng trở về Trung Quốc khi hay tin con bị ốm.

Sau những chia sẻ của chồng cũ, Diệp Kha và bạn trai tài tử lập tức trở thành tâm điểm công kích của cộng đồng mạng. Nam tài tử họ Huỳnh cũng bị lôi vào câu chuyện. Và họ đã chọn cách giữ im lặng.

Diệp Kha để lộ không gian sống khá giống căn hộ cũ của vợ chồng Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh ở Thượng Hải.

Một nguồn tin cho biết, cặp đôi xác định hẹn hò trong bí mật, từ chối chia sẻ chuyện tình cảm trên mặt báo. Thế nhưng, không ít lần Diệp Kha cố tình để lộ những món quà lãng mạn, đắt giá được cho là của bạn trai tặng. Hay trong một bài đăng vào tháng 11 vừa qua, cô để lộ không gian sống khá giống căn hộ cũ của vợ chồng Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh ở Thượng Hải (Trung Quốc). Trước sự tò mò của công chúng, người đẹp im lặng.

Được biết, Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh yêu nhau đã một năm. Cả hai từng bị phát hiện cùng nhau xem triển lãm, gặp gỡ bạn bè, du lịch... Huỳnh Hiểu Minh đã đưa bạn gái về ăn tối với gia đình anh. Giữa năm nay, giới giải trí rộ tin đồn diễn viên chia tay chân dài và có người yêu mới là diễn viên Triệu Sĩ Cẩn, nhưng người trong cuộc không xác nhận. Cuối tháng 11, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha lại bị bắt gặp hẹn hò, sống chung, còn đi du lịch nước ngoài với nhau.

Hình ảnh của Huỳnh Hiểu Minh bị ảnh hưởng sau lùm xùm của bạn gái.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977, là một trong những nam diễn viên thành đạt, quyền lực bậc nhất màn ảnh Trung Quốc. Anh và vợ cũ Angelababy kết hôn ngày 27/5/2015, tổ chức đám cưới ngày 8/10 cùng năm. Họ đón con trai Tiểu Bọt Biển chào đời hôm 17/1/2017. Sáng 28/1/2022, cặp sao tuyên bố ly hôn. Vài tháng sau chia tay, Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò Diệp Kha. Cả hai từng một lần đổ vỡ hôn nhân.

Diệp Kha từng ly hôn với chồng doanh nhân, cô bị tối ngoại tình và nói dối.

Diệp Kha tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến, từng là hoa khôi của trường. Năm 2020, cô vào top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam, đoạt giải quán quân cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình. Diệp Kha lập gia đình với một doanh nhân ở Thâm Quyến nhưng, mối nhân duyên này khá ngắn. Sau khi chia tay chồng, cô tập trung phát triển sự nghiệp, được khen ngợi vì khả năng kinh doanh nhạy bén.

Sau khi tham gia đêm diễn của Lisa ở câu lạc bộ thoát y Crazy Horse, Angelababy hứng bão chỉ trích từ dư luận.

Trái với cuộc sống hạnh phúc và thành công của chồng cũ, hiện tại Angelababy đang đối mặt với giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Từ tháng 9, sau khi được cho là có mặt tại đêm diễn của Lisa ở câu lạc bộ thoát y Crazy Horse, Angelababy hứng bão chỉ trích từ dư luận. Nữ diễn viên bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) và biến mất khỏi làng giải trí gần 2 tháng qua.