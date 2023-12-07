Sau ồn chuyện đời tư, bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục bị tố ngoại tình, nam tài tử có động thái lạ gây chú ý

Sao quốc tế 07/12/2023 23:56

Sau loạt lùm xùm chuyện đời tư, nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện gây chú ý tại sự kiện Đêm hội tầm nhìn Weibo tại Trung Quốc, diễn ra vào ngày 5/12.

Sau nhiều ngày xảy ra ồn ào chuyện đời tư, Huỳnh Hiểu Minh lần đầu xuất hiện lại trước công chúng tại Đêm hội tầm nhìn Weibo 2023 diễn ra vào ngày 5/12. Nam tài tử họ Huỳnh mặc vest trắng sánh đôi cùng nữ diễn viên Trương Tiểu Phi, bạn diễn trong Chuyện Tốt Thành Đôi. 

Sau ồn chuyện đời tư, bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục bị tố ngoại tình, nam tài tử có động thái lạ gây chú ý - Ảnh 1
Huỳnh Hiểu Minh sánh đôi cùng nữ diễn viên Trương Tiểu Phi tại Đêm hội tầm nhìn Weibo tại Trung Quốc.

Nam diễn viên có tâm trạng rất thoải mái, vui vẻ tuyên truyền tác phẩm mới Chuyện Tốt Thành Đôi. Ở hậu trường sự kiện, ống kính máy quay còn bắt trọn được khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh "tám" rôm rả với đàn em Đàn Kiện Thứ.

Thời gian gần đây, Huỳnh Hiểu Minh đang là tâm điểm truyền thông Hoa ngữ khi bạn gái tin đồn, Diệp Kha, vướng nghi vấn ngoại tình trước khi ly hôn và nói dối.

Cách đây không lâu, chồng cũ của hot girl mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ xác nhận, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ tan vỡ vì sự xuất hiện của người thứ ba. Người đàn ông này một mực phủ nhận việc anh phản bội vợ cũ và tuyên bố "đừng dồn tôi vào bước đường cùng phải công khai tất cả". Người này cũng khẳng định bản thân chỉ là một doanh nhân bình thường, không phải đại gia giàu có như Diệp Kha từng hé lộ trước đây.

Sau ồn chuyện đời tư, bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục bị tố ngoại tình, nam tài tử có động thái lạ gây chú ý - Ảnh 2
Huỳnh Hiểu Minh đang là tâm điểm truyền thông Hoa ngữ khi bạn gái tin đồn, Diệp Kha, vướng nghi vấn ngoại tình.

Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh được cho là bắt đầu mối quan hệ với nhau vào năm 2022, không lâu sau khi nam diễn viên công khai ly hôn vợ cũ, nữ diễn viên Angelababy. Sau đó, 2 người từng chia tay một thời gian vào giữa năm 2023 và bất ngờ tái hợp gần đây.

Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh lựa chọn hẹn hò bí mật vì nam diễn viên không muốn chuyện tình cảm trở thành tâm điểm truyền thông. Thế nhưng, những thông tin gần đây của Diệp Kha khiến cộng đồng mạng bất ngờ chỉ trích nam diễn viên và nghi ngờ anh là người khiến hôn nhân của bạn gái mới và chồng cũ chia tay. Nhưng trước những thông tin tiêu cực về Diệp Kha, cả 2 đều không lên tiếng bình luận.

Sau ồn chuyện đời tư, bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục bị tố ngoại tình, nam tài tử có động thái lạ gây chú ý - Ảnh 3
Hiện tại, Angelababy đang gặp khó khăn sự nghiệp.

Về phía Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh bị chỉ trích vô trách nhiệm khi mải mê bên tình mới, bỏ mặc con bệnh đau cho vợ cũ chăm sóc. Tài tử cũng bị đánh giá là người máu lạnh vì từ chối giúp đỡ Angelababy trong lúc cô gặp khó khăn sự nghiệp và đã hạ mình xin anh giúp đỡ.

Không chỉ bị tổn hại danh tiếng, Huỳnh Hiểu Minh cũng được tiết lộ rằng anh rất đau đầu để tìm cách dung hòa mối quan hệ giữa vợ cũ và bồ mới. Diệp Kha không muốn nam diễn viên liên hệ quá nhiều với Angelababy. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh lại rất thương yêu, luôn muốn gần gũi với con trai Tiểu Hải Miên. Trong khi, Angelababy lại yêu cầu Huỳnh Hiểu Minh không để con trai tiếp xúc với Diệp Kha. Người đẹp Hong Kong (Trung Quốc) không thích bạn gái mới của chồng cũ.

Huỳnh Hiểu Minh thông báo ly hôn Angelababy vào đầu năm 2022. Sau đó vài tháng, anh bị phát hiện hẹn hò hot girl Diệp Kha. Đến giữa năm 2023, Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha chia tay. Sau khoảng thời gian tìm hiểu nữ diễn viên Triệu Sĩ Cẩn nhưng không thể hòa hợp, tài tử Thần Điêu Đại Hiệp quyết định nối lại tình xưa với Diệp Kha.

Sau ồn chuyện đời tư, bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục bị tố ngoại tình, nam tài tử có động thái lạ gây chú ý - Ảnh 4
Cuộc hôn nhân đầu tiên của Diệp Kha diễn ra ngắn ngủi, cô bị chồng cũ tố ngoại tình.

Diệp Kha - bạn gái hiện tại của Huỳnh Hiểu Minh - từng là hoa khôi của Đại học Thâm Quyến (Trung Quốc) và theo đuổi công việc MC. Hiện, cô vừa làm người mẫu, vừa kinh doanh thời trang và khá thành công. Nữ người mẫu thường chia sẻ hình ảnh đời thường sang chảnh.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Diệp Kha diễn ra ngắn ngủi. Cô và chồng cũ chưa có con chung. Người đẹp được nhận xét có ngoại hình khá giống Angelababy nhờ gương mặt xinh đẹp như búp bê cùng thân hình gợi cảm.

Rộ tin ‘bạn gái tin đồn’ của Huỳnh Hiểu Minh bị soi quá khứ từng có một đời chồng, bị chồng cũ ẩn ý chuyện ngoại tình

Rộ tin ‘bạn gái tin đồn’ của Huỳnh Hiểu Minh bị soi quá khứ từng có một đời chồng, bị chồng cũ ẩn ý chuyện ngoại tình

Diệp Kha bạn gái tin đồn của Huỳnh Hiểu Minh từng có một đời chồng. Không những vậy, chồng của hot girl xứ Trung còn lấp lửng nói về lý do ly hôn của anh và vợ cũ.

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