Huỳnh Hiểu Minh lộ diện sau ồn ào bỏ vợ con theo 'tình mới', thái độ ra sao mà gây chú ý?

Sao quốc tế 06/12/2023 15:57

Đêm hội tầm nhìn Weibo là sự kiện đầu tiên Hiểu Minh góp mặt giữa ồn ào đời tư thời gian qua.

Vào ngày 5/12 vừa qua, Huỳnh Hiểu Minh tham dự sự kiện Đêm hội tầm nhìn Weibo. Sự xuất hiện của nam diễn viên nhận được sự chú ý. Đây là lần đầu tiên tài tử lộ diện trước công chúng giữa ồn ào đời tư.

Xuất hiện trên thảm đỏ cùng người đẹp Trương Tiểu Phỉ, Huỳnh Hiểu Minh bảnh bao, phong độ trong bộ vest lịch lãm. Nam diễn viên có tâm trạng rất thoải mái, vui vẻ tuyên truyền tác phẩm mới Chuyện Tốt Thành Đôi. 

Huỳnh Hiểu Minh lộ diện sau ồn ào bỏ vợ con theo 'tình mới', thái độ ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 1Huỳnh Hiểu Minh lộ diện sau ồn ào bỏ vợ con theo 'tình mới', thái độ ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 2

Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh đang là tâm điểm truyền thông Hoa ngữ khi bạn gái tin đồn, Diệp Kha, vướng nghi vấn ngoại tình và nói dối.

Cách đây không lâu, chồng cũ của hot girl mạng xã hội Trung Quốc bất ngờ xác nhận, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ tan vỡ vì sự xuất hiện của người thứ ba. Người này cũng khẳng định bản thân chỉ là một doanh nhân bình thường, không phải đại gia giàu có như Diệp Kha từng hé lộ trước đây. 

Diệp Kha được cho là bắt đầu mối quan hệ với Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2022, không lâu sau khi nam diễn viên công khai ly hôn vợ cũ, nữ diễn viên Angelababy. Hot girl mạng xã hội và nam diễn viên Bến Thượng Hải từng chia tay một thời gian vào giữa năm 2023 và bất ngờ tái hợp gần đây. Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh lựa chọn hẹn hò bí mật vì nam diễn viên không muốn chuyện tình cảm trở thành tâm điểm truyền thông. 

Huỳnh Hiểu Minh lộ diện sau ồn ào bỏ vợ con theo 'tình mới', thái độ ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 3

Về phía Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh bị chỉ trích vô trách nhiệm khi mải mê bên tình mới, bỏ mặc con bệnh đau cho vợ cũ chăm sóc. Tài tử cũng bị đánh giá là người máu lạnh vì từ chối giúp đỡ Angelababy trong lúc cô gặp khó khăn sự nghiệp và đã hạ mình xin anh giúp đỡ.

Không chỉ bị tổn hại danh tiếng, Huỳnh Hiểu Minh cũng được tiết lộ rằng anh rất đau đầu để tìm cách dung hòa mối quan hệ giữa vợ cũ và bồ mới. Diệp Kha không muốn nam diễn viên liên hệ quá nhiều với Angelababy. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh lại rất thương yêu, luôn muốn gần gũi với con trai Tiểu Hải Miên. Trong khi, Angelababy lại yêu cầu Huỳnh Hiểu Minh không để con trai tiếp xúc với Diệp Kha. Người đẹp Hong Kong (Trung Quốc) không thích bạn gái mới của chồng cũ.

Huỳnh Hiểu Minh lộ diện sau ồn ào bỏ vợ con theo 'tình mới', thái độ ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 4

Ngoài ra, nam diễn viên còn liên tục bị người hâm mộ Angelababy (vợ cũ của anh) réo gọi khi nữ diễn viên bị phong sát "ngầm" 2 tháng qua. Tháng 9 vừa rồi, Angelababy được cho là có mặt tại buổi diễn của Lisa (thành viên Blackpink) ở câu lạc bộ đêm Crazy Horse (Pháp). 

Dù phía câu lạc bộ lên tiếng phủ nhận thông tin trên nhưng Angelababy vẫn hứng chịu làn sóng phẫn nộ từ dư luận Trung Quốc và biến mất khỏi làng giải trí gần 2 tháng qua. Cô cũng bị xóa hình ảnh trong một số chương trình, vắng mặt trong nhiều sự kiện tại Trung Quốc.  Huỳnh Hiểu Minh bị chỉ trích vô trách nhiệm, bỏ mặc vợ cũ, từ chối giúp đỡ cô trong giai đoạn khủng hoảng trong sự nghiệp. 

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Cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy tưởng chừng chính thức khép lại khi nam tài tử đang cặp kè với nhân tình mới. Nhưng cộng đồng mạng được phen xôn xao trước ý kiến cho rằng, Angelababy không xứng với chồng cũ vì từ đầu đã quá chênh lệch.

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