Cư dân mạng không khỏi tò mò và đào sâu tìm hiểu về bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh. Theo QQ, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước hàng loạt thông tin về đời tư của Diệp Kha - bạn gái Huỳnh Hiểu Minh.

Thời gian gần đây, Huỳnh Hiểu Minh thường bị bắt gặp xuất hiện cùng bạn gái tin đồn là hotgirl Diệp Kha. Thậm chí trong thời điểm Angelababy đang đưa con trai bị bệnh viện thì lúc này, Huỳnh Hiểu Minh được cho là du lịch ở nước ngoài cùng Diệp Kha.

Trước sự bàn tán của công chúng, chồng cũ Diệp Kha lên tiếng phủ nhận anh là người phản bội. "Tôi không lừa dối Diệp Kha. Trong thời gian hôn nhân với Diệp Kha, tôi một lòng chung thủy. Tôi luôn tôn trọng, giữ gìn gia đình nhỏ của mình. Hôn nhân đổ vỡ là điều tôi không bao giờ mong muốn. Ai ngoại tình thì mọi người tự tìm hiểu, đừng chỉ nghe mấy lời đồn trên mạng. Đừng bắt tôi phải nói rõ chuyện này chuyện kia", người đàn ông cho biết.

Cư dân mạng không khỏi tò mò và đào sâu tìm hiểu về bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh và phát hiện, Diệp Kha đã từng có một đời chồng. Chồng cũ của Diệp Kha là một vị đại gia ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Lý do Diệp Kha ly hôn là vì người thứ 3. Thời điểm ly hôn, Diệp Kha được hưởng một nửa số tài sản kếch xù. Không chỉ vậy, lúc đó còn xôn xao nguyên nhân ly hôn của cô cùng chồng cũ.

Tuyên bố trên khiến dân mạng nghi vấn chồng cũ đang ám chỉ Diệp Kha mới là người ngoại tình. Dưới bài đăng của người đàn ông, nhiều khán giả đặt câu hỏi về việc Diệp Kha tham phú phụ bần, bỏ chồng chạy theo Huỳnh Hiểu Minh.

Chồng cũ Diệp Kha có nhiều chia sẻ ẩn ý trên mạng xã hội. Cụ thể, anh này từng khẳng định nguyên nhân ly hôn không phải do mình ngoại tình.

Sau đó, chồng cũ Diệp Kha trả lời mập mờ: "Tôi không muốn bàn đến cái đúng, cái sai trong cuộc hôn nhân của tôi và Diệp Kha. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không phải là kẻ lừa dối. Dù sao Diệp Kha cũng là mẹ của con tôi, tôi không muốn nói thêm gì nữa. Nói càng nhiều càng dễ gây ra thị phi".

Cư dân mạng còn phát hiện, chồng cũ Diệp Kha có nhiều chia sẻ ẩn ý trên mạng xã hội. Cụ thể, anh này từng khẳng định nguyên nhân ly hôn không phải do mình ngoại tình, còn cho biết: "Dù sao cũng là mẹ của các con, không nên làm bẽ mặt nhau, nhưng tiền đề là đừng có ép tôi”; "Làm rõ vấn đề ai là người ngoại tình đi đã, đừng ép tôi phải nói rõ hết mọi chuyện ra!".

Diệp Kha và chồng cũ còn từng chụp ảnh chung với Angelababy trong một sự kiện. Những thông tin trên khiến nhiều người hoài nghi mối quan hệ của Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh bắt đầu từ lúc nào. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng tò mò về những câu nói ẩn ý của chồng cũ Diệp Kha liên quan tới chuyện ngoại tình. Tình mới của Huỳnh Hiểu Minh cũng được đánh giá có nhan sắc thua kém Angelababy rất nhiều trong ảnh chụp chung.

Hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha hẹn hò.

Bên cạnh đó, chồng cũ Diệp Kha cũng thừa nhận anh không phải phú nhị đại, sở hữu gia sản hàng tỷ USD như lời đồn trên mạng xã hội. Người đàn ông cho biết bản thân chỉ có điều kiện tài chính hơn người bình thường. Theo tìm hiểu của QQ, chồng cũ Diệp Kha là chủ một công ty có vốn khoảng 1 triệu NDT (3,4 tỷ đồng).

Về phía Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha, họ vẫn giữ im lặng trước những tin đồn tiêu cực về mối quan hệ tình cảm của mình.

Huỳnh Hiểu Minh bị phát hiện yêu đương với Diệp Kha từ đầu năm 2022. Giữa năm nay, truyền thông đưa tin Huỳnh Hiểu Minh chia tay Diệp Kha và có người yêu mới là diễn viên Triệu Sĩ Cẩn.

Nam tài tử họ Huỳnh cũng vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Triệu Sĩ Cẩn.

Tuy nhiên, gần đây, tài tử Bến Thượng Hải lại được bắt gặp hẹn hò với Diệp Kha. Họ cùng nhau ra nước ngoài du lịch. Truyền thông cho biết cả hai đã tái hợp. Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha hiện chung sống trong căn hộ cao cấp mà nam diễn viên từng ở với Angelababy vài năm trước.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đã chia tay được một thời gian, không nên đào sâu những mối quan hệ xung quanh họ để tôn trọng sự riêng tư của nghệ sĩ. Họ hiện tại đều đang độc thân, việc hẹn hò không có gì sai. Còn về việc ngoại tình, nếu có bằng chứng cụ thể thì mới tính, những lời ẩn ý, bóng gió thì ai cũng có thể nói được.

Angelababy mang con trai đi cấp cứu trong đêm trong khi chồng cũ hẹn hò với bạn gái trẻ.

Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977 ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Theo QQ, gia đình anh không khá giả, bố làm kỹ sư điện, mẹ là nhân viên văn phòng. Hiểu Minh từng trải qua cuộc hôn nhân với diễn viên Angelababy, có con trai, vợ chồng công bố ly hôn hồi tháng 1/2022. Theo Sina, hai diễn viên thay nhau chăm con sáu tuổi. Khi công tác, tài tử gửi con cho cha mẹ trông nom.

Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy công bố ly hôn hồi tháng 1/2022.

Anh vào làng giải trí năm 21 tuổi, với phim Tình yêu không phải trò chơi. Thành công từ tác phẩm đầu tay, Huỳnh Hiểu Minh nhanh chóng trở thành tài tử sáng giá màn ảnh Hoa ngữ, đóng chính hàng loạt phim truyền hình như Long chu phong bão, Phong lưu thiếu niên Đường Bá Hổ...

Năm 2006, anh nổi tiếng khắp châu Á với vai Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp, đóng cùng Lưu Diệc Phi. Năm 2007, phim Tân Bến Thượng Hải do Hiểu Minh đóng chính dẫn đầu tỷ lệ người xem ở Trung Quốc. Những năm gần đây anh đóng chính Bên tóc mai không phải hải đường hồng, Chân tướng cuối cùng, Cuộc chiến hoa hồng.