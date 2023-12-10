Kể từ sau sự cố đi xem show thoát y, Angelababy đã bị làng giải trí trong nước tẩy chay. Các tài khoản bị cấm, chương trình tạp kỹ bị xóa, ngay cả những hợp đồng “ngon nghẻ” cũng nhanh chóng chấm dứt. Nữ diễn viên bắt đầu tập trung cho gia đình nhiều hơn. Khi biết tin con trai bị bệnh, Huỳnh Hiểu Minh từ nước ngoài cũng vội vã trở về Thượng Hải.

Cách đây không lâu, Angelababy đã đưa Tiểu Bọt Biển đi cấp cứu vào lúc đêm khuya. Trong khi, Huỳnh Hiểu Minh đang vui vẻ ở nước ngoài cùng bạn gái hiện tại Diệp Kha. Sự tương phản giữa hai người thực sự quá lớn.

Tuy nhiên, Diệp Kha thấy thế cũng đã chọc tức Angelababy bằng hàng loạt hành động. Cụ thể, sau khi trở về Trung Quốc, cô đã trực tiếp đăng ảnh từng ngóc ngách nơi ở của mình ở Thượng Hải. Từ nhà Diệp Kha có thể nhìn thấy Tháp Ngọc Phương Đông.

Đây được cho là căn nhà tân hôn của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh khi xưa. Hành động của Diệp Kha gần như tuyên bố chủ quyền. Hơn nữa, nữ hot girl trong ảnh trông giống như một bà chủ.

Ngoài ra, trên mạng còn có thông tin Diệp Kha cũng đã tốt nghiệp từ một lò săn đại gia. Vợ của Phan Vỹ Bá và vợ của Quách Phú Thành đều xuất thân từ cùng một nơi.

Theo nguồn tin của Sohu, lò luyện săn đại gia gồm những cô gái có nhan sắc tìm cách tiếp cận và chiếm tình cảm của các nghệ sĩ danh tiếng, giàu có hàng đầu ngành giải trí. Trong lò luyện, các cô gái được đào tạo từ cách giao tiếp, nấu ăn, chăm chỉ xây dựng hình tượng phụ nữ độc thân thành công. Họ thường đăng tải hình ảnh dịu dàng, xinh đẹp, thể hiện đam mê đọc sách, vẽ tranh, thường du lịch ở những địa điểm sang chảnh trên trang cá nhân.

Thông qua mạng xã hội, họ thể hiện thành công hình tượng người phụ nữ hiện đại và có khả năng độc lập tài chính. Tài khoản tiết lộ, tài tử Huỳnh Hiểu Minh chưa hoàn toàn tin tưởng bạn gái nên muốn giữ mối quan hệ trong bí mật. Song, gần đây, Diệp Kha có động thái muốn công khai tình cảm khi úp mở việc chung sống với nam diễn viên.

Người đẹp được cho là lợi dụng danh tiếng Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy để thu hút truyền thông. Theo nguồn tin này, cửa hàng thời trang của hot girl mạng trở nên nổi tiếng nhờ chuyện tình với tài tử Bến Thượng Hải.

Những thông tin tiêu cực về bạn gái mới đang làm ảnh hưởng tới danh tiếng của tài tử họ Huỳnh. Đáp lại những ồn ào, nam diễn viên từ chối bình luận. Huỳnh Hiểu Minh từng có cuộc hôn nhân 7 năm và một cậu con trai chung với nữ diễn viên Angelababy.